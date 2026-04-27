USR Sector 5 contestă panourile publicitare cu primarul Vlad Popescu Piedone și solicită publicarea contractului și a sursei de finanțare, susținând că banii publici sunt folosiți pentru promovare personală.

În ultimele zile, în mai multe zone din Sectorul 5 au apărut panouri publicitare care au stârnit discuții în comunitate. Aceste panouri îl prezintă pe primarul Vlad Popescu Piedone și conțin un mesaj adresat direct locuitorilor. Mulți locuitori se întreabă care este scopul real al acestor afișe și cine suportă costurile lor.

Ce ascund panourile care au apărut peste noapte

Panourile luminoase, amplasate în diferite locuri din sector, atrag imediat atenția. Ele afișează o fotografie mare a primarului Vlad Popescu Piedone, alături de mesajul: „Ai o problemă și crezi că o putem rezolva?”.

Un detaliu important este codul QR, pus la vedere pe panouri. Locuitorii sunt invitați să îl scaneze, ceea ce sugerează că pot ajunge pe o platformă de comunicare sau pot semnala problemele din sector.

Totuși, unii cetățeni și reprezentanți ai opoziției consideră că aceste panouri nu sunt doar despre rezolvarea problemelor, ci și despre promovarea imaginii personale a primarului.

Nemulțumirile opoziției cresc în Sectorul 5

Organizația USR Sector 5 a reacționat rapid și a transmis un comunicat de presă în care își exprimă îngrijorarea privind modul în care sunt cheltuiți banii publici pentru aceste panouri.

USR Sector 5 atrage atenția asupra modului netransparent în care sunt cheltuiți banii publici ai locuitorilor din Sectorul 5, în contextul apariției unor panouri publicitare în mai multe zone ale sectorului, în care primarul Vlad Popescu Piedone își promovează imaginea personală.

Reprezentanții USR susțin că nu este vorba despre soluții pentru cetățeni, ci despre o campanie de imagine realizată din fonduri publice.

Solicitări de transparență din partea USR

USR Sector 5 cere Primăriei Sectorului 5 să publice urgent contractul pe baza căruia au fost închiriate aceste panouri publicitare. De asemenea, partidul solicită să fie făcută publică sursa exactă a finanțării pentru aceste panouri.

Este evident că nu vorbim despre soluții pentru cetățeni, ci despre o campanie de imagine plătită din bani publici. În acest context, USR Sector 5 solicită primarului Sectorului 5 să facă de urgență public contractul în baza căruia au fost închiriate aceste panouri, precum și sursa exactă a finanțării.

Președintele USR Sector 5, Iustinian Roșca, a subliniat importanța transparenței:

Aceste panouri sunt doar reclamă politică mascată. Cerem public contractul și costurile, transparența nu este opțională. Vrem să știm cine plătește aceste panouri, cât costă și în baza cărui contract au fost închiriate. Cetățenii au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii lor.

Noi solicitări aduse în atenția Primăriei

Reprezentanții USR consideră că locuitorii sectorului au dreptul să știe cum sunt folosiți banii lor și dacă aceste cheltuieli sunt justificate. Ei insistă ca toate detaliile legate de costuri și contracte să fie transparente și accesibile publicului.

Ce se pregătește pentru perioada următoare

USR Sector 5 a anunțat că va continua să monitorizeze această situație și să folosească toate instrumentele legale pentru a asigura transparența și responsabilitatea administrației locale.

Partidul a transmis că va urmări cu atenție răspunsul primăriei și că va insista pentru publicarea tuturor informațiilor relevante. În cazul în care contractul și costurile nu vor fi făcute publice, USR Sector 5 este pregătit să continue demersurile pentru a obține clarificări.

Odată cu această solicitare, tema transparenței în cheltuirea banilor publici rămâne în atenția locuitorilor din Sectorul 5 și a celor interesați de modul în care administrația locală gestionează fondurile comunității.

Este de așteptat ca, în perioada următoare, presiunea publică pentru clarificarea situației panourilor să crească, iar răspunsurile autorităților să fie atent urmărite de cetățeni și de opoziție. Astfel, discuția despre transparență și responsabilitate în administrația locală continuă să fie una actuală și relevantă pentru toți cei implicați.