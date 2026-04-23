Șase miniștri PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria, retrăgând sprijinul politic pentru premierul Bolojan. Partidul susține că guvernul a pierdut legitimitatea și se declară pregătit să formeze o nouă coaliție pro-europeană.

Joi, șase miniștri PSD au mers la Palatul Victoria imediat după ședința de guvern și și-au depus demisiile. Acest pas marchează un moment cheie pentru scena politică din România, pentru că retragerea lor a lăsat guvernul condus de Ilie Bolojan fără majoritatea parlamentară.

Decizia miniștrilor social-democrați a venit ca urmare a hotărârii partidului de a retrage sprijinul politic pentru premier. Coaliția de guvernare intră astfel într-o perioadă de incertitudine, iar PSD transmite că este pregătit să participe la formarea unui nou executiv cu orientare pro-europeană.

Plecarea miniștrilor schimbă jocul politic

Miniștrii care au demisionat aveau portofolii importante: Ciprian Șerban la Transporturi, Florin Barbu la Agricultură, Bogdan Ivan la Energie, Alexandru Rogobete la Sănătate, Radu Marinescu la Justiție și Florin Manole la Muncă. Marian Neacșu era vicepremier.

PSD a declarat: „Demisiile miniștrilor PSD marchează inițierea schimbării cerute de o largă majoritate a cetățenilor români.”

De asemenea, partidul a subliniat: „Actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan.”

Social-democrații au transmis: „Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice.”

PSD a avertizat: „Menținerea în fruntea unui guvern nefuncțional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicații negative asupra economiei naționale.”

Noi planuri în culisele PSD

PSD explică faptul că retragerea miniștrilor nu înseamnă că părăsesc guvernarea, ci răspund unei cereri clare din partea populației pentru schimbare. Potrivit comunicatului, recesiunea, inflația, scăderea consumului și a producției impun o schimbare de direcție. Partidul spune că ar fi fost iresponsabil să continue pe aceeași cale, mai ales în contextul actual geopolitic.

PSD a precizat: „Retragerea miniștrilor PSD nu reprezintă o abandonare a guvernării, ci un act prin care este inițiată schimbarea cerută de o largă majoritate a cetățenilor români. Recesiunea, inflația, prăbușirea consumului și a producției impun o astfel de schimbare! Ar fi fost iresponsabil să continuăm pe aceeași cale care s-a dovedit greșită, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm.”

PSD declară că este gata să participe la formarea unui nou guvern cu orientare pro-europeană și să susțină un premier, fie politic, fie tehnocrat, care să fie atent la problemele oamenilor și să poată lucra cu partidele ce asigură o majoritate parlamentară.

Până la formarea unui nou guvern, PSD a transmis: „Până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană.”

Ce urmează pentru miniștrii demisionari

Miniștrii care și-au dat demisia își vor îndeplini atribuțiile până la finalizarea procedurilor legale, adică până la publicarea în Monitorul Oficial a decretului prezidențial privind vacantarea funcțiilor. În această perioadă, nu vor mai participa la ședințele de guvern, iar atribuțiile lor vor fi preluate de secretarii de stat desemnați de celelalte partide din coaliție.

O perioadă cu multe necunoscute pentru guvern

Demisiile celor șase miniștri PSD au declanșat o nouă criză politică, iar guvernul condus de Ilie Bolojan funcționează acum fără majoritate parlamentară, potrivit PSD. Acest lucru pune sub semnul întrebării stabilitatea executivului și viitorul guvernării în România.

Următoarele săptămâni depind de reacția președintelui, de negocierile dintre partide și de capacitatea acestora de a forma o nouă majoritate parlamentară. PSD și-a exprimat clar dorința de a contribui la un nou început pro-european, însă rămâne de văzut cine se va alătura acestei noi coaliții.

Perioada de tranziție se anunță tensionată, cu miniștri care rămân doar formal în funcție și cu proiecte europene care trebuie gestionate. Toate privirile sunt acum îndreptate spre Parlament și spre Palatul Cotroceni, unde se vor decide pașii următori pentru formarea unui nou guvern.

Schimbările din ultimele zile arată cât de repede se pot schimba lucrurile pe scena politică și cât de importantă este colaborarea între partide pentru stabilitatea țării. Rămâne de văzut cum va fi reconfigurată scena politică și ce soluții vor fi găsite pentru a răspunde așteptărilor oamenilor.