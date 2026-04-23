Președintele USR, Dominic Fritz, a aruncat joi, 23 aprilie, o veritabilă bombă pe scena politică. Liderul USR a adus în discuție numele Ancăi Dragu, actuala guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, ca o posibilă variantă pentru funcția de premier tehnocrat al României.

Ce a spus exact liderul USR

Întrebat direct despre Anca Dragu la Europa FM, Fritz a lăudat-o. „A fost membru USR, a fost președinta Senatului ca membru USR. Acum este în Moldova și o apreciez mult”, a declarat liderul USR. Iar apoi a plusat, mutând discuția spre fragilitatea oricărei viitoare alianțe politice, punând pe masă o condiție esențială pentru orice colaborare.

„Nu este vorba despre a vota sau a nu vota un om, este întrebarea: «Ce fundament ar avea o viitoare coaliție dacă există un partener care oricând poate să renege ceva deja creat și oricând își rezervă dreptul de a face o majoritate paralelă cu un partid extremist»”, a continuat Dominic Fritz.

Cine este Anca Dragu

Dar cine este, de fapt, Anca Dragu? De profesie economist, ea a deținut portofoliul Finanțelor Publice în guvernul tehnocrat condus de Cioloș.

Apoi a scris o pagină de istorie.

A fost prima femeie care a ocupat funcția de președintă a Senatului. Numai că mandatul ei s-a încheiat brusc în toamna anului 2021, fiind demisă după formarea noii majorități parlamentare din PSD, PNL și UDMR. V-ați fi gândit că cifrele pot fi atât de simetrice? Pentru revocarea sa au fost înregistrate 82 de voturi. Exact același număr de voturi a fost necesar pentru instalarea în funcție a lui Florin Cîțu.

Guvernatoare peste Prut

După plecarea din fruntea Senatului, cariera sa a luat o turnură internațională. În iarna anului 2023, Anca Dragu a fost votată guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. La acel moment (o mutare surprinzătoare pentru mulți), ea declara că este gata pentru o nouă etapă profesională.

„După 27 de ani de activitate profesională, mă întorc în sistemul bancar. O nouă provocare, o nouă echipă pe care am avut astăzi onoarea să o cunosc şi împreună cu care voi contribui la accelerarea parcursului european al Moldovei”, spunea Dragu la preluarea mandatului.

O idee care nu este nouă

Discuția despre Anca Dragu premier nu-i chiar așa o noutate. Numele ei a mai fost vehiculat și în trecut, în perioade de criză politică. De exemplu, anul trecut, în timpul negocierilor tensionate pentru formarea guvernului, varianta unui premier tehnocrat a fost luată serios în calcul. Atunci, Ilie Bolojan l-a avertizat pe președintele Nicușor Dan că nu va accepta funcția de prim-ministru dacă șeful statului refuză creșterea TVA la 21%. În acel context tulbure, numele Ancăi Dragu a fost una dintre opțiunile luate în calcul.

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