După patru ani de blocaj, procesul de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republica Moldova a fost deblocat. Înfrângerea electorală a premierului ungar Viktor Orbán pune capăt unui impas care a ținut pe loc candidaturile celor două țări încă din 2022, când au primit oficial statutul de candidate.

Până acum, Orbán a fost cel care a pus veto pe inițierea formală a „clusterelor” de negociere, adică grupurile de reforme pe care țările candidate trebuie să le îndeplinească. Acum, lucrurile stau complet diferit. Potrivit a patru oficiali și diplomați europeni, discuțiile ar trebui să înceapă în scurt timp.

Ungaria nu mai pune frână. Ce urmează pentru Kiev

Schimbarea de la Budapesta deschide calea. După ce Uniunea Europeană a reușit în sfârșit să deblocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că „acum este timpul să privim înainte” la „următorul pas”, adică cererea de aderare la UE. Declarația a fost făcută joi, în Cipru, după discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Primul pas legal, deschiderea primului cluster de negociere, a fost blocat de Ungaria ani la rând. Odată cu noul guvern de la Budapesta, situația se schimbă. Liderul opoziției, Péter Magyar, care îi va urma lui Orbán, a spus că nu susține o intrare „pe repede înainte” pentru Kiev, dar nici nu se va opune procesului obișnuit. Un proces care, să fim serioși, durează ani de zile și necesită reforme ample. Nicio țară nu a mai reușit acest lucru de la aderarea Croației, în 2013.

Magyar a precizat că Budapesta va „accepta țările care sunt gata să adere, în loc să le facă să aștepte la coadă, pentru că asta nu ar fi în interesul poporului european”.

Iar comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a confirmat noua direcție. „Cu actualul guvern maghiar este posibil să continuăm cu împrumutul de 90 de miliarde de euro, iar cu noul guvern, vom continua cu procesul de aderare”, a spus Kos miercuri.

Calendarul optimist al Ucrainei

Oficialii de la Kiev sunt optimiști. Viceprim-ministrul ucrainean Taras Kachka, responsabil de candidatura la UE, a declarat că se așteaptă la deschiderea clusterelor în „săptămânile următoare”. El a indicat o reuniune a miniștrilor afacerilor europene din 26 mai ca țintă pentru deschiderea primului cluster de negociere.

O decizie care trebuie luată în unanimitate.

Deși Bruxelles și Kiev au purtat deja negocieri informale, decizia oficială necesită acordul unanim al celor 27 de guverne UE, iar Ungaria a blocat până acum orice progres. Comisarul Marta Kos „a menționat luna iunie cel puțin pentru primul cluster. Cred că putem face toate clusterele și acolo”, a adăugat Kachka. Optimismul său este susținut și de o întâlnire recentă. Zelenski, Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au întâlnit joi în Cipru, unde au „cerut deschiderea clusterelor de negociere fără întârziere” într-o declarație comună.

Aderare clasică, nu „simbolică”

A apărut și ideea, vehiculată de Franța și Germania, de a oferi Ucrainei o aderare „simbolică”. Cum vine asta? Ei bine, Kachka a respins categoric o astfel de variantă. „Singurul model de aderare pe care îl urmărim este o aderare completă, clasică, normală… la Uniunea Europeană, conform metodologiei”, a tranșat el problema.

Mai mult, el consideră realist ca Ucraina să finalizeze majoritatea pașilor necesari aderării până la sfârșitul anului 2027. „2027 este foarte bun, cel puțin pentru închiderea majorității capitolelor”, a spus el, adăugând că atunci s-ar putea „începe chiar să redactăm tratatul de aderare”. E drept că UE a exprimat anterior îngrijorări cu privire la eforturile anticorupție din Ucraina, dar Kachka a subliniat că reformele statului de drept sunt în curs de desfășurare.

Apelul lui Zelenski și soarta Republicii Moldova

Prezent la summitul liderilor UE din Cipru, Volodimir Zelenski a avut un mesaj direct. Ucraina apără Europa, iar acest lucru nu este simbolic. „Și nu apără Europa în mod simbolic – oamenii mor cu adevărat… Apărăm valorile europene comune”, a spus președintele ucrainean. „Cred că merităm statutul de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană.”

În toată această ecuație, Republica Moldova și-a văzut parcursul european blocat odată cu cel al Ucrainei, candidaturile celor două fiind legate. Un oficial moldovean (care a preferat anonimatul) a confirmat că și Chișinăul anticipează progrese în săptămânile următoare, subliniind importanța deblocării situației înainte de vară.

Până la urmă, angajamentul european pare ferm. António Costa a rezumat cel mai bine situația: „Europa a dovedit că avem capacitatea de a sprijini Ucraina nu doar în trecut, ci și în viitor. Și vom continua pentru că vom sprijini Ucraina, atât timp cât este necesar și cu orice preț.”