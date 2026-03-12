Vizita lui Zelenski în România: Parteneriat strategic și drone construite în comun

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la București pentru o vizită oficială unde va semna un parteneriat strategic cu președintele Nicușor Dan. Pe agendă se află o colaborare militară fără precedent, care vizează construcția de drone în fabrici din România, dar și un nou acord în domeniul energetic.

Liderul de la Kiev a fost primit la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan, aceasta fiind a doua sa vizită în țara noastră de la începutul războiului, după cea din 10 octombrie 2023. Potrivit Antena3, întâlnirea are loc în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei rusești, iar autoritățile române au activat sistemul de apărare antiaeriană Patriot pentru a asigura securitatea pe durata vizitei.

Parteneriat strategic și drone fabricate în România

Discuțiile dintre cei doi șefi de stat se vor concretiza prin semnarea unui document de parteneriat strategic. Conform unor surse, acesta va acoperi colaborarea dintre industriile de apărare, parteneriate economice, dar și aspecte legate de minorități și educație. Un punct central al înțelegerii îl reprezintă producția de tehnică militară. România și Ucraina ar urma să construiască drone împreună, beneficiind de expertiza specialiștilor ucraineni.

Planul prevede înființarea unor companii mixte româno-ucrainene care vor produce drone de ultimă generație în unități de pe teritoriul României. Pe lângă componenta militară, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor semna și un acord bilateral în domeniul energiei. Agenda liderului de la Kiev ar putea include și o vizită la Baza Aeriană Borcea, unde se află centrul de antrenament pentru piloții ucraineni de F-16.

Tensiuni diplomatice și drepturile minorității române

Un subiect sensibil pe agenda discuțiilor îl reprezintă respectarea drepturilor minorității române din Ucraina, în special dreptul la educație în limba maternă. Președintele României va aborda situația liceelor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, unde 16 din 20 de astfel de unități ar urma să dispară după 1 septembrie 2027, ca urmare a unei reorganizări a sistemului de învățământ.

În octombrie anul trecut, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că „această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești”. Recent, Vasile Bâcu, președintele Societății Culturale Mihai Eminescu din Cernăuți, a confirmat că MAE a cerut oficial autorităților ucrainene „să mențină actuala rețea de școli și licee cu predare în limba română”.

Mesaj pentru Rusia și conflictul cu Ungaria

În timpul vizitei sale în România, președintele Zelenski a transmis un mesaj ferm Rusiei, printr-o postare pe platforma X. „Dacă Statele Unite și Europa sunt puternice, dacă nu cumpără petrol și gaze rusești, dacă oamenii își respectă principiile pe care le declară și dacă presiunea asupra Rusiei este puternică și clară – dacă toate aceste lucruri funcționează corect, războiul se va termina cât mai repede posibil. Altfel, va dura mai mult decât estimăm. Oamenii obișnuiți își doresc cu adevărat ca acesta să se termine mâine – sau ieri, cum spunem noi. Dar, indiferent de situație, Rusia nu are suficientă putere pentru a ne ocupa. Pur și simplu nu are”, a declarat Zelenski.

Vizita are loc și pe fondul tensiunilor cu Ungaria, după ce premierul Viktor Orban a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Zelenski a reacționat dur, amenințându-l pe oficialul maghiar: „Dacă nu deblochează banii, vom da adresa acestei persoane băieţilor noştri”. Comisia Europeană a catalogat aceste amenințări drept „inacceptabile”, iar replica lui Orban nu a întârziat: „Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode”.

Agenda externă a liderului de la Kiev

După întâlnirile de la București cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, Volodimir Zelenski își va continua turneul diplomatic. Liderul ucrainean este așteptat vineri la Paris, pentru o întrevedere cu președintele francez Emmanuel Macron. Cei doi oficiali vor discuta despre noi modalități de a spori presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin măsuri care să vizeze așa-numita „flotă fantomă” folosită de Moscova pentru a ocoli sancțiunile internaționale.