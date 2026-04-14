Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe îi solicită noului lider maghiar Peter Magyar o investigație amplă asupra banilor publici trimiși din Ungaria către România pentru comunitățile maghiare, susținând că există suspiciuni privind utilizarea acestora.

O solicitare directă și cu miză a ajuns pe masa noului lider politic din Ungaria. Vlad Gheorghe, consilier onorific al președintelui Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, i-a trimis marți lui Peter Magyar o scrisoare deschisă. În acest mesaj, Gheorghe cere o anchetă detaliată asupra fondurilor trimise din bugetul Ungariei către România.

Ce se ascunde în spatele finanțărilor pentru comunitățile maghiare

Aceste sume sunt destinate sprijinirii comunităților maghiare din România prin investiții diverse. Totuși, Vlad Gheorghe ridică semne de întrebare serioase. El susține că există suspiciuni solide că o parte din acești bani nu au ajuns la destinația dorită.

„Am trimis o scrisoare către Peter Magyar. I-am cerut noului lider politic din Ungaria să investigheze banii publici trimiși din bugetul Ungariei în România, în numele „investițiilor” pentru comunitățile maghiare. Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orbán.” , Vlad Gheorghe (Facebook)

Mai exact, fondurile publice maghiare ar fi putut alimenta rețele de influență politică și propagandă. Aceste structuri ar fi promovat imaginea fostului premier Viktor Orbán și a regimului său inclusiv pe teritoriul României. Astfel, banii contribuabililor maghiari ar fi putut fi folosiți pentru a influența scena politică din afara Ungariei.

Scrisoarea care ar putea schimba regulile jocului

În mesajul adresat lui Péter Magyar, Gheorghe a detaliat solicitările sale. Îl felicită pentru victoria electorală, pe care o consideră o schimbare de regim, și își exprimă încrederea în angajamentul lui Magyar de a lupta împotriva corupției și de a construi un stat bazat pe integritate. Trecând la partea practică, Gheorghe cere ca ancheta anunțată să fie extinsă și asupra banilor care au plecat din Ungaria, în special către România.

„Stimate domnule Péter Magyar,

Victoria dumneavoastră electorală marchează nu doar o schimbare de guvern, ci, așa cum chiar ați spus, o schimbare de regim. Angajamentul ferm de a-i trage la răspundere pe cei care au „jefuit, trădat și ruinat” Ungaria și de a construi un stat bazat pe integritate, transparență și stat de drept oferă o oportunitate istorică pentru curățarea sistemului public și reconectarea Ungariei la valorile europene.

În acest context, vă solicit respectuos să extindeți această investigație și asupra fluxurilor financiare care au depășit granițele Ungariei, în special asupra sumelor semnificative provenite din bugetul statului maghiar și direcționate către România, în numele investițiilor în comunitățile maghiare.

Există suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au fost utilizate în interes public, ci au alimentat o rețea extinsă de influență politică și economică asociată fostului regim condus de Viktor Orbán. Această structură transfrontalieră pare să fi funcționat prin mecanisme opace de finanțare, contracte preferențiale și structuri paralele de putere, inclusiv pe teritoriul României.

Mai mult, există indicii că bani publici ar fi fost folosiți pentru finanțarea propagandei politice pro-Orbán în afara Ungariei, inclusiv în comunități din România. Astfel de practici, dacă sunt confirmate, reprezintă nu doar o deturnare a fondurilor publice, ci și o interferență gravă în spațiul democratic al unui alt stat membru al Uniunii Europene.

În spiritul promisiunilor dumneavoastră de a crea mecanisme de recuperare a activelor și de a investiga utilizarea abuzivă a fondurilor publice, inclusiv prin cooperare europeană și aderarea la Parchetul European, consider că aceste fluxuri financiare externe trebuie analizate cu aceeași rigoare.

Vă solicit respectuos, astfel:

– investigarea modului în care au fost cheltuite fondurile publice maghiare direcționate către comunitățile din România;

– identificarea rețelelor de influență și a beneficiarilor reali ai acestor fonduri;

– analizarea utilizării banilor publici în scopuri de propagandă politică;

– urmărirea firelor financiare care duc către structurile asociate fostului regim Orbán;

– cooperarea cu autoritățile române și europene pentru a asigura transparența și tragerea la răspundere a celor implicați.

Această clarificare nu este doar în interesul contribuabililor maghiari, ci și al cetățenilor români și europeni. Curățarea acestor mecanisme ar reprezenta un semnal puternic că noua Ungarie face schimbarea inclusiv dincolo de granițele sale.

Caracatița vechiului regim trebuie adusă la suprafață în totalitate.

Cu considerație,

Vlad Gheorghe”

O rețea cu ramificații în toată Europa

Importanța anchetei depășește granițele Ungariei. Gheorghe susține că lămurirea acestor fluxuri financiare ar servi atât contribuabililor maghiari, cât și cetățenilor români și europeni. El vede în acțiunile lui Magyar o oportunitate istorică de a curăța nu doar sistemul public maghiar, ci și de a elimina practicile care au avut efecte negative și în alte state membre ale Uniunii Europene.

„Îi vom urmări pe toți cei care au jefuit statul și îi vom trage la răspundere. Am pornit de la această promisiune și i-am solicitat premierului ales: să se verifice cum au fost cheltuiți banii; să fie identificați beneficiarii reali; să fie urmărite rețelele create de vechiul regim; să existe cooperare cu autoritățile române și europene. Aceste fluxuri financiare trebuie investigate până la capăt. Curățarea acestui sistem nu este doar o problemă a Ungariei. Este o problemă europeană.” , Vlad Gheorghe

O astfel de investigație ar putea aduce mai multă transparență și ar putea preveni repetarea unor astfel de situații în viitor, atât în Ungaria, cât și în alte state europene.

Ce urmează după această solicitare

Răspunsul lui Peter Magyar la această solicitare publică este așteptat cu interes. Victoria sa recentă a venit pe fondul promisiunii de a lupta împotriva corupției și a abuzurilor din perioada Orbán.

Dacă va accepta să investigheze aceste fluxuri financiare transfrontaliere, va arăta că este dispus să extindă reformele și dincolo de granițele Ungariei. O colaborare cu autoritățile române, așa cum cere Gheorghe, ar fi un pas important pentru transparență și responsabilitate.

Rămâne de văzut dacă această anchetă va fi demarată și ce rezultate va avea. Cert este că presiunea pentru transparență în gestionarea fondurilor publice, indiferent de țară, devine tot mai puternică în relațiile dintre Ungaria, România și Uniunea Europeană.

Subiectul rămâne deschis, iar așteptările sunt mari atât din partea publicului, cât și a autorităților implicate.