Zelenski, vizită oficială în România. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează joi o vizită oficială în România, unde are programate discuții cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. Din motive de securitate, agenda detaliată și orele exacte ale întâlnirilor nu au fost făcute publice.

Vizita are loc într-un context simbolic, la scurt timp după împlinirea a patru ani de la invazia rusă. Potrivit Stirileprotv, care citează un comunicat oficial al Administrației Prezidențiale, „consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanşarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei”.

Agenda discuțiilor și sprijinul României

Discuțiile se vor concentra pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe sprijinul continuu acordat Ucrainei. Administrația de la Cotroceni a subliniat că „România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei şi contribuie în prezent la eforturile internaţionale pentru o pace justă şi durabilă, însoţită de garanţii de securitate solide pentru Ucraina”.

Temele principale de pe agendă vizează o cooperare extinsă între cele două țări. „Agenda discuţiilor dintre Preşedintele României şi Preşedintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relaţii bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor. Discuţiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia şi industriile de apărare, dezvoltarea conectivităţii şi de proiecte transfrontaliere, şi pe rolul României în procesul de reconstrucţie a Ucrainei”, se arată în comunicatul oficial.

Drepturile minorității române, pe masa negocierilor

Un subiect important care va fi abordat în cadrul întâlnirilor vizează situația comunității românești din Ucraina. Administrația Prezidențială a specificat că „în egală măsură, Preşedintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, inclusiv dreptul la educaţie în limba maternă”. Pe lângă întâlnirea la nivel prezidențial, liderul de la Kiev va fi primit la Palatul Victoria de premierul Ilie Bolojan, ora exactă a întrevederii fiind confidențială. Aceasta este a doua vizită a lui Zelenski în țara noastră, după cea din 10 octombrie 2023, când a fost primit de președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis.

Nicușor Dan: „Ucraina luptă pentru noi toți”

Cu ocazia împlinirii a patru ani de conflict, președintele Nicușor Dan a afirmat că Rusia a declanșat „un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă”. Acesta a lăudat eforturile poporului ucrainean, subliniind că „Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile”.

Șeful statului a reamintit sacrificiile imense făcute de Ucraina. „În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanşând un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă. De atunci, Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile. Familii destrămate, drame inimaginabile, vieţi pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii şi eforturi uriaşe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean”, a transmis Nicușor Dan.

Acesta a reafirmat angajamentul României de a sprijini Ucraina „oricât timp este necesar”. „Împreună cu partenerii noştri din Uniunea Europeană, susţinem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condiţiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine ameninţă cetăţenii noştri trebuie să ştie că forţa noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică şi mai solidară”, a arătat șeful statului.