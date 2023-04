Ciocolatierii sunt în căutarea unui punct de echilibru între cerere și prețuri

Este weekendul de Paște și ciocolata este în meniu. Cei mai mulți dintre noi au o preferință: Cadbury, Hershey sau Lindt, pentru a numi câteva. Este puțin probabil ca belgiano-elvețianul Barry Callebaut să se afle pe listă, chiar dacă ciocolata sa se găsește în bunătăți precum înghețata Magnum de la Unilever.

Motivul este că Barry Callebaut este cel mai mare ciocolatier business-to-business din lume, un statut care limitează recunoașterea mărcii. Săptămâna aceasta a declarat investitorilor că inflația fierbinte continuă să înmoaie volumele de vânzări. Acest lucru pare să intre în conflict cu ideea larg răspândită că cererea de ciocolată este inelastică.

Elasticitatea cererii – sau lipsa acesteia – este un concept important în domeniul investițiilor. În teorie, o afacere rațional lacomă ar crește prețurile atât timp cât cererea rămâne ridicată. Acest lucru se aplică de obicei la ciocolată. Aceasta este greu de înlocuit cu alte alimente. Ea declanșează răspunsuri umane de plăcere în moduri unice. Oamenii o cumpără ca pe un răsfăț, chiar dacă fac economii la alimentele obișnuite.

Barry Callebaut a livrat peste 1 milion de tone de ciocolată și ingrediente în cele șase luni până în februarie, cu 3 procente mai puțin decât anul trecut. O parte din vină a fost reprezentată de închiderile de la fabrica sa din Wieze, Belgia, cea mai mare fabrică de ciocolată din lume.

Problema este că prețurile la cacao au crescut vertiginos și sunt acum aproape de maximele ultimilor cinci ani. Creșterea corespunzătoare a prețurilor de vânzare cu amănuntul a ciocolatei a fost suficient de bruscă pentru a frânge cererea de consum în mod normal inelastică. În același timp, producătorii de alimente au redus proporțiile de ciocolată ca ingredient în produsele lor.

Chiar dacă compania se așteaptă ca volumele pentru întregul an să fie stabile, acționarii au câteva motive să rămână dulci. Vânzările în franci elvețieni au crescut cu aproape 4% de la an la an, iar profiturile operaționale recurente au crescut cu 10%. O strategie de a urca pe segmentul superior, pusă în aplicare de Peter Boone, care a plecat recent din funcția de director executiv, ar trebui să continue să conducă la creșterea profitului.

“Inovații precum ciocolata vegană și ruby ajută la crearea unui mix de marje mai mari care ar trebui să se traducă în profituri sustenabile mai mari la Barry Callebaut”, spune Alex Sloane, analist la Barclays.

Iubitorii de ciocolată exigenți – și investitorii – ar putea prefera omologul elvețian Lindt & Sprüngli. Acțiunile celebrului brand de ciocolată se tranzacționează la un multiplu de 40 de ori mai mare decât profiturile viitoare, aproximativ de două ori mai mare decât cel al Barry Callebaut.

Lindt a crescut volumele cu 2,6% anul trecut, mai lent decât cele 7% pe care le-a reușit în 2021. Compania a reușit să compenseze creșterea mai mică a volumului cu prețuri mai mari și vânzări mai profitabile; marjele de exploatare de 15% au fost cele mai mari din istorie.

Elasticitatea cererii pentru dulciuri arată cât de tare lovește inflația veniturile disponibile. Cercetătorii de la UBS au descoperit că consumatorii sunt mai puțin dispuși să plătească prețuri piperate pentru ciocolată.

Inflația globală nu a dat încă semne de încetinire susținută. Aceasta este o veste proastă pentru producătorii de ciocolată. Devine din ce în ce mai greu pentru ei să transfere prețurile ridicate ale inputurilor. Vânzările de ciocolată din acest weekend ar putea fi puțin mai modeste în raport cu alți ani, în ciuda grabei de zahăr generate de produs.

Gestionarea banilor în Marea Britanie este mai dificilă ca niciodată. Piețele sunt slabe. Comisioanele sunt scăzute. Afacerile sunt subscale. Toate aceste trei factori se reflectă în cea mai recentă asociere în domeniul gestionării averilor. Rathbones aduce în subordinea sa activitatea de gestionare a averilor din Marea Britanie a Investec.

Opinia generală a lui Lex este că managerii de fonduri – din care managerii de averi sunt un subset – trebuie să fie mari, specialiști sau să plece acasă. Selecționerii tradiționali de acțiuni se află sub o presiune puternică din partea giganților pasivi.

Combinația dintre Rathbones și Investec pare defensivă în acest context. Concurența este doar o parte a monedei.

O “taxă de consum” impusă întreprinderilor financiare din Marea Britanie în luna iulie a acestui an poate fi un motiv în plus pentru o tranzacție cu toate acțiunile care evaluează unitatea Investec la 839 milioane de lire sterline. Noua taxă va fi declarată ca fiind “bazată pe rezultate”. Pentru un manager discreționar precum Rathbones, acest lucru poate suna amenințător de retroactiv. Investițiile nu funcționează întotdeauna așa cum speră consilierii și clienții.

Criticii se tem că obligația consumatorilor va stimula litigiile și va afecta competitivitatea orașului. De asemenea, noile norme vor stimula managerii de investiții pasive care se dezvoltă rapid.

O scară mai mare ar trebui să fie de ajutor pentru Rathbones. Fondurile combinate gestionate de 100 de miliarde de lire sterline rămân mici în comparație cu activele clienților unor giganți pasivi precum BlackRock și Amundi. Dar cifra este aproximativ dublă față de activele de la Brewin Dolphin, care a fost achiziționată de Royal Bank of Canada pentru 1,6 miliarde de lire sterline în această perioadă a anului trecut.

În urma tranzacției, acționarii Investec vor rămâne cu o participație economică de 41,3% și 29,9% din voturile din afacerea combinată. Rathbones plătește un preț echivalent cu 2,1% din activele administrate de Investec (AUM). Această sumă este cu o treime mai mică decât unele tranzacții comparabile, în special achiziția Brewin Dolphin de către RBC și achiziția Saunderson House de către Rathbones în 2021. De sine stătător, acțiunile Rathbones se tranzacționează la aproximativ 1,9% din AUM.

Acțiunile au scăzut cu aproximativ 10 procente de la începutul anului 2020. Acest lucru reflectă condițiile de operare dificile și creșterea investițiilor în IT. Acesta din urmă a ras aproape 4 puncte procentuale din marjele operaționale care anul trecut au atins un minim de mai multe decenii de 21,3%.

Marjele erau așteptate să revină la un nivel ridicat de 20 până în 2024. Noua taxă de consum ar putea face ca acest obiectiv să fie mai greu de atins. Depinde în mare măsură de sprijinul politicienilor pentru o aplicare riguroasă. Susținătorii Autorității de conduită financiară sunt puțini în cadrul actualei administrații.

Sursa – www.ft.com