Motivele pentru care nu voi investi într-o achiziție de acțiuni pentru o perioadă lungă de timp de acum încolo

În viziunea directorului executiv al Hunter Lewis LLC și co-fondator și fost director executiv al Cambridge Associates, se arată că de la criza financiară din 2007-08, achizițiile au beneficiat de darul banilor practic gratis. Ratele din ce în ce mai mici au salvat investițiile proaste și le-au transformat pe cele bune în home run-uri.

Pe parcurs, ratele de îndatorare ale companiilor achiziționate au crescut. Clauzele și restricțiile rezonabile ale împrumuturilor au fost erodate și, în unele cazuri, au dispărut. Prețurile pentru activele achiziționate au crescut vertiginos. Definiția indicatorului de referință al câștigurilor pentru a le justifica – de obicei, câștigurile înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare – a fost ajustată într-o multitudine de forme pentru a flata evaluările.

Vor determina oare ratele actuale prăbușirea întregului edificiu de datorii care se clatină?

Astfel, “În cea mai mare parte a carierei mele, am fost un susținător puternic atât al venture-ului, cât și al buyout-urilor, nu un critic. Am fost prezent la crearea industriei de capital privat de astăzi. Un grup dintre noi, colegi și clienți, inclusiv personal de la Harvard, Yale, Princeton, Stanford și Massachusetts Institute of Technology, a început să dezvolte ceea ce a devenit modelul de investiții universitare la mijlocul anilor 1970.

Am colaborat îndeaproape cu David Swensen când a sosit la Yale în 1985. Modelul de investiții universitare pe care l-a perfecționat a fost de atunci un motor principal al investițiilor în capital privat, deși el a preferat achizițiile cu efect de levier redus. De asemenea, a deplâns comisioanele ridicate ale fondurilor de buyout care au consumat atât de mult din profituri și a fost un critic acerb al fondurilor de fonduri, care piramidează și mai mult comisioanele.

Am scris în luna februarie a anului trecut că se adună nori negri asupra capitalului de risc. În decurs de o lună, atât industria de capital de risc, cât și piața bursieră în general s-au prăbușit. În mod ironic, răscumpărările de acțiuni au devenit atunci mai mult, nu mai puțin populare. Bain, Carlyle și alte firme gigant au promovat cumpărările de la Davos și din alte părți.

Refrenul a fost următorul. Vreți randamente mai mari și mai fiabile? V-ați săturat de rollercoasterul prețurilor de pe piața publică? Îmbrățișați răscumpărările. Fără prețuri publice. Volatilitatea este rezolvată.

Din păcate, nimic din toate acestea nu este adevărat. Din cercetările pe care le-am văzut de-a lungul anilor, achizițiile de acțiuni, fără comisioane și efect de levier, nu au depășit performanțele piețelor publice. O lucrare din 2020 a lui Ludovic Phalippou de la Saïd Business School, de exemplu, a constatat că fondurile de capital privat au avut un randament aproximativ egal cu cel al indicilor de acțiuni publice cel puțin din 2006.

Afirmațiile privind volatilitatea mai mică pentru fondurile de capital privat nu sunt, de asemenea, ceea ce par a fi. Doar pentru că prețurile nu sunt marcate la prețul pieței nu înseamnă că aceste prețuri nu au evoluat odată cu piața.

Randamente umflate, negarea volatilității, prețuri și comisioane ridicate, efect de levier excesiv, absența clauzelor privind datoriile de buyout – toate acestea împreună reprezintă o gândire fantezistă. Este ceea ce se întâmplă atunci când un model de investiții de succes devine prea popular.

Până acum ar trebui să fie foarte clar că “alternativele” actuale de investiții, cum ar fi buyout-urile, nu mai sunt alternative. Acest lucru ar trebui să fie un semnal de alarmă. Niciun investitor nu se poate aștepta să obțină randamente peste medie copiindu-i pe alții.

Există motive pentru care acest lucru nu se va schimba curând. Securities and Exchange Commission a recomandat în 2021 să lase mai mulți investitori americani să intre în capitalul de risc și în achizițiile de acțiuni. În plus, profesioniștii din domeniul venture și buyout controlează din ce în ce mai mult instituțiile care le cumpără fondurile.

Un singur investitor instituțional poate avea un comitet de investiții prezidat de un partener de capital privat care este, de asemenea, un donator important. De asemenea, ar putea avea un șef de personal intern din același mediu și analiști dedicați studierii fondurilor private, mulți dintre ei aspirând să se alăture acelorași fonduri pe care ar trebui să le evalueze.

În plus, investitorul ar putea avea consilieri externi de capital privat care și-ar vedea profiturile dispărând fără astfel de fonduri, plus mai mulți donatori afiliați la fonduri. În acest caz, cine anume se poate aștepta să ofere o evaluare obiectivă sau să pună la îndoială randamentele raportate ale fondurilor?

Există, de asemenea, probleme mai largi cu privire la ceea ce înseamnă creșterea numărului de buyout-uri pentru societate în ansamblu. Care sunt implicațiile pe măsură ce fondurile de buyout din SUA achiziționează din ce în ce mai multe camere de urgență ale spitalelor, ospicii și saloane funerare? Ce se întâmplă cu achizițiile de case private pentru a le transforma în chirii? Va accepta publicul acest lucru? Industria buyout-urilor ridică multe astfel de întrebări.

Între timp, nu mă aștept să investesc într-un buyout pentru o perioadă de timp, probabil ani de zile. Susținătorii buyout-urilor susțin că investitorii nu ar trebui să încerce să își cronometreze angajamentele. De fapt, întotdeauna combinația dintre când și ce determină succesul unei investiții este cea care determină succesul unei investiții”.

Sursa – www.ft.com