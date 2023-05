Netflix își asumă un risc necesar în abordarea celor 100 milioane de freelanceri ai săi

Când co-fondatorul Netflix Reed Hastings a declarat în 2016 “ne place ca oamenii să împărtășească” conturile, compania avea în față un lider impunător în afacerea de streaming și patru ani de creștere fulminantă. Nimeni nu auzise încă de Disney Plus sau de războaiele de streaming.

Dar, după ce platforma a pierdut abonați la începutul anului trecut, Hastings a pus capăt acestei atitudini ușoare față de partajarea parolelor, care a dat naștere la un număr estimat de 100mn de freeloaders Netflix în întreaga lume.

În ultimele zile, compania a lansat măsuri de reprimare a parolelor în SUA, Marea Britanie și în alte peste 100 de țări. În SUA, le-a spus clienților că, dacă doresc să își partajeze parola, trebuie să plătească 7,99 dolari pe lună pentru a adăuga o persoană din afara casei lor sau 6,99 dolari dacă sunt pregătiți să aibă un cont cu reclame.

Represiunea plus noul impuls în domeniul publicității reflectă realitățile dure ale modelului de afaceri de streaming pe care Netflix l-a inițiat. În perioada de boom, investitorii erau dispuși să treacă cu vederea pierderi trimestriale de opt sau nouă cifre, atâta timp cât creșterea abonamentelor era puternică. Acum, însă, noile înscrieri au încetinit, iar concurența este intensă. În SUA, gospodăria medie are 5,5 abonamente de streaming, notează Jennifer Chan, director strategic global la grupul de cercetare Kantar.

“Penetrarea generală a streamingului în gospodării nu s-a schimbat foarte mult de la sfârșitul Covid”, a spus Chan. “Deci, concentrarea pentru cei care fac streaming acum este de a-și păstra baza actuală de clienți și de a deveni abonamentul prioritar, astfel încât consumatorii să nu se anuleze – și dacă o fac, cum îi recâștigi”.

Între timp, investitorii doresc să vadă o cale spre profitabilitate, punând o presiune serioasă asupra majorității serviciilor majore de streaming pentru a reduce costurile și a veni cu noi strategii pentru a genera numerar.

Netflix este profitabil, dar Disney Plus, Paramount Plus și Peacock de la NBCUniversal încă înregistrează pierderi mari. Warner Bros Discovery, care a redus agresiv costurile după ce companiile au fost combinate într-o fuziune de 40 miliarde de dolari anul trecut, a declarat recent investitorilor că se așteaptă să obțină profit în afacerea sa de streaming cu un an înainte de termen și că această parte a afacerii a obținut un profit de 50 milioane de dolari în cel mai recent trimestru.

La fel ca Netflix, Warner a făcut schimbări importante în serviciul său de streaming. Marți, a combinat serviciul său HBO Max – casa lui Succession, White Lotus și Game of Thrones – cu Discovery Plus, care este specializat în programe nescripționate la prețuri reduse, cum ar fi 90-Day Fiancé. Serviciul combinat a fost redenumit Max, iar compania speră că oferta mai largă va crește numărul de clienți și gradul de implicare.

Directorul executiv al Disney, Bob Iger, plănuiește o mișcare similară mai târziu în acest an, prin fuzionarea într-o singură aplicație a serviciului Disney Plus, destinat copiilor, și Hulu, care se concentrează pe divertismentul general destinat adulților. Iger a declarat că acest lucru va stimula vânzările pachetelor de abonament Disney cu adaosuri, un alt pas spre atingerea obiectivului său de a obține profit în streaming anul viitor. Între timp, el trebuie să abordeze și îngrijorările investitorilor cu privire la creșterea numărului de abonați – serviciile de streaming ale companiei au pierdut clienți în ultimele două trimestre.

Netflix s-ar putea confrunta cu probleme similare de păstrare a clienților pe măsură ce reduce opțiunile de partajare a parolelor. În primele teste, Netflix a declarat că unii utilizatori au renunțat la serviciu, cu până la 1mn de anulări numai în Spania, potrivit Kantar. În timp ce mulți revin – fie adăugând conturi noi, fie optând pentru versiunea mai ieftină cu suport publicitar – există încă un anumit risc, spune Chan.

“Dacă oamenii își vor anula abonamentul, vor fi expuși la viața fără Netflix” și poate vor trece la alte servicii, a spus ea. “Cred că oamenii se vor întoarce, dar s-ar putea să nu-și recâștige întreaga bază de abonați”.

Sursa – www.ft.com