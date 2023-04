Scan Global Logistics intră în România

Scan Global Logistics (SGL) își deschide primul birou deținut integral în București, România, care devine rapid centrul logistic al Europei de Est. Noua locație strategică face parte din strategia ambițioasă de creștere a expeditorului global de mărfuri și va contribui la consolidarea și întărirea poziției sale în Peninsula Balcanică prin valorificarea locațiilor sale existente în Ungaria și Republica Cehă. Profesioniști și manageri experimentați din industrie vor fi angajați în acest birou.

Acesta este primul anunț al companiei de când a primit un nou acționar financiar majoritar, CVC, pentru a contribui la accelerarea în continuare a creșterii internaționale a SGL.

Lars Syberg, CEO EMEA, explică de ce extinderea în Peninsula Balcanică este o investiție atractivă în acest moment pentru SGL:

“România se dezvoltă rapid și devine un centru logistic pentru Europa de Est, în special pentru Bulgaria și Moldova. În ansamblu, întreaga regiune CEE (Europa Centrală și de Est) are un potențial comercial și strategic semnificativ. Deschiderea biroului din București este un alt pas în urmărirea de noi oportunități de afaceri, în consolidarea poziției noastre și în oferirea de sinergii globale notabile clienților noștri.

Sub conducerea lui Adrian Pali, director general pentru România, 20 de profesioniști în logistică, selectați cu mare experiență, vor ocupa biroul în primul an, gata să ofere clienților aerieni și oceanici în primul rând abordarea flexibilă, orientată spre soluții și personală cunoscută de companie

‘Ne angajăm în parteneriate cu clienții noștri, concentrându-ne să găsim întotdeauna soluția potrivită și să construim și să dezvoltăm afacerile lor în regiunea Balcanilor și dincolo de aceasta. Infrastructura României include Portul Constanța, cel mai mare port maritim și de containere de la Marea Neagră, care face legătura cu Aeroportul București printr-o rețea rutieră și feroviară eficientă. În curând, vom deschide birouri de vămuire în fiecare locație, oferind clienților locali și globali soluții logistice eficiente de la un capăt la altul”, spune Adrian Pali, director general, România.

În plus, biroul din România și cel din Ungaria vor colabora strâns prin intermediul Aeroportului din Budapesta, un hub aerian important pentru vestul României. Cu soluții FCL (Full Container Load – transportul unui container plin din portul de origine până în portul de destinație) și LCL (Less than Container Load – transportul unei cantități de marfă care nu umple un container) către țările din jur din ECE, clienții vor beneficia de un punct de sprijin local solid și de o rețea și expertiză globală. SGL oferă servicii extinse pentru o gamă largă de industrii și se va concentra pe industriile în care România oferă un potențial semnificativ, cum ar fi industria auto, tehnologia, industria farmaceutică, petrolul și gazele naturale, precum și ajutorul și asistența.

Deschiderea noii locații din România extinde amprenta globală a SGL la 46 de țări. ‘Vom inaugura în curând mai multe locații în întreaga lume, pe măsură ce vom continua să ne urmărim strategia ambițioasă de achiziție și de creștere greenfield’, încheie Lars Syberg.

Termenii financiari ai extinderii nu au fost dezvăluiți.

Sursa – www.romaniajournal.ro