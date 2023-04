Snap lansează un chatbot AI și servicii de realitate augmentată

Snap lansează un chatbot cu inteligență artificială pe platforma sa de social media, precum și introduce noi servicii de realitate augmentată pentru întreprinderi, în timp ce compania de rețele sociale încearcă să își relanseze norocul după o vânzare de acțiuni dureroasă.

Chatbotul “My AI”, alimentat de ChatGPT de la OpenAI, a fost lansat în februarie pentru abonații serviciului premium al Snap, dar acum va fi oferit tuturor celor 750 de milioane de utilizatori activi lunar ai aplicației. Sistemul va purta discuții asemănătoare cu cele umane cu utilizatori individuali sau grupuri și va răspunde cu conținut vizual pe lângă mesaje.

Cu toate acestea, caracteristica este mai restrictivă decât sistemul ChatGPT pe care se bazează, din cauza publicului tânăr al Snap și a preocupărilor crescânde ale autorităților de reglementare și ale politicienilor cu privire la siguranța adolescenților pe platformele online.

“Există întotdeauna riscuri atunci când există o nouă tehnologie, motiv pentru care am încercat să fim foarte atenți la modul în care am implementat My AI”, a declarat directorul executiv Evan Spiegel pentru Financial Times.

Spiegel a declarat că firma sa a “iterat” pentru a face chatbotul Snap mai sigur, adăugând o funcție pentru a se asigura că știe vârsta utilizatorului și, prin urmare, are conversații adecvate vârstei.

Snap stochează, de asemenea, conversațiile pe care utilizatorii le au cu chatbotul pentru a le revizui și, până în prezent, a constatat că 99,5% dintre răspunsurile AI către utilizatori respectă liniile directoare ale comunității sale, a declarat Spiegel.

Separat, compania extinde o platformă pentru întreprinderi numită AR Enterprise Services (ARES), axată pe mânuirea tehnologiei de realitate augmentată pentru a ajuta mărcile să facă recomandări de mărime și de potrivire pentru potențialii cumpărători.

Compania va începe să vândă un nou dispozitiv care seamănă cu o oglindă fizică, dar care permite oamenilor să se vadă cu hainele suprapuse peste imaginea lor. Dispozitivul cu oglindă se bazează pe instrumentele existente ale Snap, care include aplicații care utilizează caracteristici AR similare.

Cele mai recente inițiative ale Snap vin în timp ce rivalii săi din social media încearcă să adopte tehnologii revoluționare pentru a alimenta o nouă fază de creștere. Meta, compania mamă a Facebook, a folosit inteligența artificială pentru a-și îmbunătăți sistemele de publicitate, cheltuind, de asemenea, miliarde de dolari pentru a crea un “metavers” plin de avatare, accesat prin intermediul căștilor de realitate virtuală.

O combinație de modificări perturbatoare ale politicilor de confidențialitate ale Apple și probleme economice mai largi au afectat, de asemenea, activitatea de publicitate a Snap. În ianuarie, acțiunile sale, care au scăzut deja cu 80% în 2022, au scăzut cu încă 14% la vestea că se așteaptă ca veniturile să scadă cu până la 10% în primul trimestru.

În a doua jumătate a anului trecut, Spiegel a început cea mai radicală restructurare din istoria companiei, care a inclus concedierea unei cincimi din cei 6.500 de angajați. Aceasta a implicat, de asemenea, reducerea investițiilor în inițiative hardware, cum ar fi ochelarii săi inteligenți de realitate augmentată.

În cadrul evenimentului său anual pentru partenerii săi de conținut și dezvoltatori, desfășurat miercuri în Los Angeles, compania a anunțat, de asemenea, noi caracteristici pentru a atrage creatorii și influencerii pe platformă. Modificările sunt alimentate de o luptă tot mai mare pentru talente din partea rivalului TikTok, mai nou și cu buzunare adânci, precum și a Instagram-ului lui Meta. Cu toate acestea, mișcarea marchează o îndepărtare de la brandingul inițial al Snap ca spațiu privat pentru prieteni.

Printre schimbările de la Snap se va număra o funcție care va permite utilizatorilor cu vârste de peste 18 ani cu profiluri private să posteze videoclipuri publice, în timp ce altădată un utilizator privat ar fi trebuit să creeze un cont Snapchat separat, complet public, pentru a posta către un public mai larg.

De asemenea, compania extinde un program de împărțire a veniturilor – disponibil anterior doar pentru câțiva creatori selectați – la utilizatorii cu un număr considerabil de urmăritori. Acesta permite creatorilor să colecteze o parte din veniturile obținute din publicitatea plasată în conținutul lor.

