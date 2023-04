Un nou concept gastronomic a fost deschis în cadrul One Herăstrău Towers în urma unei investiții de 1 milion de euro

One United Properties, investitorul și dezvoltatorul ecologic de proprietăți imobiliare rezidențiale, mixte și de birouri din România, anunță deschiderea în cadrul ansamblului One Herăstrău Towers a unui concept store unic, care oferă acces la o gamă exclusivă de produse gourmet selectate pentru comunitatea One, dar și pentru locuitorii din zonă. Le Manoir Gourmet Market aduce o experiență culinară unică rezidenților și vizitatorilor din One Herăstrău Towers, cu produse de înaltă calitate pregătite de specialiști din industrie. Proiectul face parte dintr-un parteneriat cu Cristian Preotu, proprietarul Le Manoir, anunțat în 2021, care a investit 1 milion de euro în acest spațiu.

Le Manoir Gourmet Market face parte din strategia companiei de a oferi experiențe de viață complete, cu acces la servicii unice care reunesc o întreagă comunitate. Concept store-ul recent inaugurat la One Herăstrău Towers se întinde pe o suprafață de 400 de metri pătrați și încorporează o brutărie, o patiserie, o braserie, un sushi bar, o măcelărie, precum și o selecție de legume și fructe organice și produse bio atent selecționate. Designul interior poartă semnătura arhitectului Cristian Corvin, care a proiectat spațiul cu atenție la detalii, creând un mediu elegant și sofisticat. În plus, rezidenții One Herăstrău Towers beneficiază de oferte speciale în cadrul acestui concept store.

“Suntem încântați să inaugurăm acest nou concept în cadrul One Herăstrău Towers și suntem siguri că va aduce valoare comunității noastre și întregului cartier”, a declarat Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties. “Deschiderea Le Manoir Gourmet Market completează experiența de viață premium oferită de One Herăstrău Towers, oferind rezidenților acces la produse de înaltă calitate și experiențe culinare unice chiar la ei acasă.”

“Le Manoir Gourmet Market aduce atmosfera pariziană în București, cu cele mai bune produse gourmet, de la produse de panificație și patiserie Eclair de Genie la pește proaspăt, stridii, măcelărie, dulciuri și vinuri. Barul franțuzesc se deschide dimineața cu croissante proaspăt coapte și cafea de specialitate, apoi se transformă într-o mică braserie pe parcursul zilei, pentru ca seara să devină un Wine & Cocktail Bar. Gama largă de opțiuni gastronomice este completată de Sushi Room, barul de sushi cu produse din pește atent selecționate, deschis zilnic. Cu Le Manoir Gourmet Market ne propunem să surprindem esența gastronomiei într-o atmosferă elegantă, cu un design sofisticat”, a adăugat Cristian Preotu, proprietarul Le Manoir.

Îmbunătățirea vieții comunității One și a întregului cartier prin oferirea de servicii și produse unice este una dintre preocupările dezvoltatorului, în calitate de promotor al regenerării urbane în fiecare detaliu. Le Manoir Gourmet este un proiect pilot pentru One United Properties, care poate fi replicat și în alte dezvoltări viitoare, ca parte a strategiei companiei de a oferi beneficii speciale comunității One.

One Herăstrău Towers combină elementul rezidențial cu cel comercial, cu acces și vedere panoramică la Lacul Herăstrău și la zona de nord a Bucureștiului. Cele două turnuri rezidențiale includ 139 de locuințe, în timp ce parterul și primul etaj al complexului au o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați pentru spații comerciale și de birouri.

