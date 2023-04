Cum arată cele cinci dintre cele mai bune case din lume de vânzare în centrele tehnologice?

Tokyo

Capitala japoneză, Tokyo (foto sus), are un palmares solid în domeniul roboticii, al tehnologiilor financiare și al științelor vieții. Această casă atractivă și modernă cu patru dormitoare, aflată pe piață pentru ¥315mn (2,4 milioane de dolari), se află într-o zonă rezidențială cu înălțime limitată din Meguro. Cu un tavan boltit și geamuri extinse, zona spațioasă de living/sufragerie/cucătărie beneficiază de multă lumină naturală. Există o terasă pe acoperiș și o grădină în curte și, pe lângă transportul public bun în apropiere, proprietatea are parcare în afara străzii. Cartierul comercial de lux Ginza se află la 20 de minute de mers cu mașina.

Silicon Valley

Valoarea scenei tehnologice din Silicon Valley este de șase ori mai mare decât cea a celui mai mare centru tehnologic următor, potrivit Startup Genome, o organizație de consultanță politică și de cercetare cu sediul în San Francisco, ceea ce îl face să fie confortabil principalul centru mondial. Această casă spațioasă și plină de caracter, cu patru dormitoare, cu un singur etaj, este situată în cartierul Rose Garden din San Jose, la doar 8 mile de mers cu mașina de sediul Apple Infinite Loop sau la 23 de mile de sediul Meta din Menlo Park. Construită în 1925, proprietatea modernizată are parchet din lemn lustruit în toată casa și este scoasă pe piață pentru 2,75 milioane de dolari.

Tel Aviv

Israelul se află pe locul al treilea în lume în ceea ce privește numărul de start-up-uri în domeniul inteligenței artificiale și al învățării automate. Majoritatea se află în capitala Tel Aviv, care găzduiește aproape 3.000 de companii de tehnologie. Acest apartament modern cu patru dormitoare, situat la etajul 32, are vedere de departe, de la Tel Aviv la Marea Mediterană. La un preț de 45 de milioane de shekeli (12,5 milioane de dolari), proprietatea are încălzire prin pardoseală și un sistem inteligent de securitate, încălzire, iluminat și sunet conectat la casă. Sunt disponibile servicii de concierge, precum și acces la un centru de fitness cu piscină, spa și sală de gimnastică.

Londra

Scena start-up-urilor tehnologice din Marea Britanie este concentrată în cartierul Silicon Roundabout din estul Londrei. Potrivit Startup Genome, Londra este deosebit de bine plasată în ceea ce privește accesul la fondurile de investiții și atrage ingineri tehnologici foarte calificați. Acest apartament cu trei dormitoare se află la etajul 21 al unui turn rezidențial de lux recent construit în inima Old Street. Prețul său este de 1,75 milioane de lire sterline, cu opțiunea – pentru 150.000 de lire sterline – de a cumpăra și mobilierul și operele de artă, inclusiv mobilier italian făcut la comandă și instalații de artă ceramică, create special pentru proprietate.

Helsinki

Helsinki, cunoscut pentru combinația sa de cultură urbană și natură, este un centru tehnologic în plină expansiune. Acest apartament elegant cu trei dormitoare din Hietalahti, în centrul orașului, are o priveliște frumoasă de la fereastra sa cu vedere la hala pieței din apropiere. Apartamentul a fost construit în 1924 și renovat în mod simpatic în 2020. Are o bucătărie în plan deschis, o zonă de luat masa și o zonă de living finisate cu specificații de înaltă calitate și se află pe piață la prețul de 1,38 milioane de euro.

