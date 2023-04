Maimuța haotică de la Twitter încă conduce spectacolul

A fost o vreme, nu cu mult timp în urmă, când se simțea ca și cum fiecare tweet al lui Elon Musk a determinat o știre. Jurnaliștii din domeniul tehnologiei trăiau la mila meditațiilor lui Musk. Fie că era vorba de ideea de a privatiza Tesla, de a cumpăra Twitter, de a umple străzile cu robotaxi, de a vota republican sau de a părăsi San Francisco, ideile sale erau considerate ca fiind consecvente.

Merită puțină atenție.

La urma urmei, era cea mai bogată persoană din lume; cineva care a forțat industria auto să treacă la electricitate și, în același timp, a reaprins interesul pentru călătoriile spațiale. Uneori, feed-ul său de pe Twitter părea un canal direct către id-ul lumii tehnologiei.

Nu mai este cazul. După ce a cumpărat compania de social media care i-a oferit atât de mulți fani, numărul de urmăritori ai lui Musk a crescut, dar marca sa a fost afectată. Priviți glumele sale cu semnul Twitter. Vopsirea “W” este o glumă tipic musk-iană. Dar cineva atât de cronicizat online ca Musk ar trebui să știe că un “W” este un argou online pentru o victorie. Prin eliminarea literei, el a oferit internetului o glumă ușoară despre incapacitatea sa de a câștiga.

Ultimul plan măreț al lui Musk este de a folosi Twitter pentru a crea X, o aplicație “totul” care să includă plăți, livrări, știri și mesagerie cu prietenii – à la WeChat din China.

La șase luni de la achiziția sa, Twitter este cam la fel.

Schimbările par inutile, doar o joacă. Twitter a declarat că marcajele de verificare “căpușă albastră” vor fi eliminate la 1 aprilie, cu excepția cazului în care utilizatorii au cumpărat abonamente. Cu toate acestea, singurul cont notabil care pare să-și fi pierdut eticheta de verificare este The New York Times (55 de milioane de urmăritori), o decizie aparent determinată de Musk. În mod confuz, contul de Twitter NYT Opinion are încă o bifă de verificare.

În altă parte, Twitter a adăugat o etichetă de “afiliat statului” conturilor de Twitter ale BBC și NPR, aceeași care se aplică știrilor chinezești de stat. Le-a schimbat pe amândouă în “finanțat de guvern” după critici. De atunci, NPR (8,8 milioane de urmăritori) nu a trimis niciun tweet. Șansele ca oricare dintre cele două organizații să plătească pentru semne de control sunt probabil zero.

Musk pare să nu fie clar în ceea ce privește dinamica dintre platformele de socializare și cele mai populare conturi ale acestora. În timp ce YouTube și TikTok împart veniturile din publicitate cu utilizatorii care creează conținut gratuit, Twitter vrea ca aceștia să plătească. Nu este greu de imaginat cum ar fi reacționat Musk dacă altcineva ar fi cumpărat Twitter și apoi ar fi încercat să îl taxeze pentru tweet-urile sale. Pariez că ar fi fost indignat.

Este puțin probabil ca Twitter să egaleze vreodată veniturile din publicitate cu abonamentele, cu excepția cazului în care poate oferi mai mult decât un flux de știri. Veniturile în 2021 au fost puțin peste 5 miliarde de dolari, cu 4,5 miliarde de dolari din publicitate. Ar avea nevoie de aproape 47mn de utilizatori care plătesc 8 dolari pe lună pentru a atinge acest nivel. Se pare că Twitter are mai puțin de 300.000 de conturi plătitoare.

Veniturile din publicitate ale companiei s-ar fi putut îmbunătăți dacă ar fi fost lăsată în pace.

Twitter nu ar putea concura niciodată cu informațiile pe care Facebook le-a adunat despre utilizatorii săi. Dar recenta restricție de confidențialitate înseamnă că nu trebuie să o facă. În plus, ratele de clicuri pe reclame (numărul total de clicuri împărțit la numărul total de impresii) obișnuiau să fie OK. În primul trimestru al anului 2020, rata de click-through a Twitter a fost de 0,86%, potrivit AdStage. Aceasta nu este prea departe de cea a Facebook. Din păcate, fluctuația de personal în domeniul publicității, plus confuzia cu privire la planurile lui Musk și îngrijorările legate de moderare au descurajat agenții de publicitate.

Numirea unui director general care să aibă o relație bună cu agenții de publicitate ar trebui să fie o prioritate. Fiind o companie privată, Twitter nu trebuie să ne spună dacă numărul de utilizatori este în scădere sau câți agenți de publicitate au părăsit nava. Dar prețul de achiziție de 44 de miliarde de dolari al lui Musk pentru Twitter pare tot mai nebunesc pe zi ce trece. Calculele interne estimează o valoare de 20 de miliarde de dolari. Pe Lex, credem că acum capitalul social nu mai are nicio valoare.

Când am trimis un e-mail către echipa de presă a Twitter, punând întrebări companiei, am primit ca răspuns celebrul emoji automat de rahat. Asta vă spune tot ce trebuie să știți.

În altă parte în tehnologie

Titlul buletinului informativ de astăzi provine din cartea Chaos Monkeys, scrisă de antreprenorul în domeniul tehnologiei Antonio García Martínez, care relatează experiența sa de înființare a unui start-up și de vânzare a acestuia către Twitter. Vă recomand, de asemenea, Disrupted: My Misadventure in the Start-Up Bubble, de Dan Lyons, care a fost unul dintre scenariștii sitcomului Silicon Valley.

O imagine generată de o inteligență artificială a Papei purtând o haină albă pufoasă asemănătoare cu cea a lui Balenciaga a declanșat o panică colectivă despre cât de ușor este să fii păcălit de imagini false. Mi-a plăcut acest articol din New Yorker despre proliferarea inteligenței artificiale în cultura pop.

Anul trecut, jurnalistul Matt Taibbi a publicat așa-numitele Twitter Files, care susținea că documentele interne ale unui Twitter de dinainte de Musk au dezvăluit cenzura. Aici este o bună prezentare a întrebărilor care se pun cu privire la acuratețea acelor tweet-uri.

Sursa – www.ft.com