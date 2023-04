SoftBank se pregătește să vândă cea mai mare parte a participației sale la Alibaba

SoftBank a decis să vândă aproape toate acțiunile pe care le mai deține la Alibaba, limitându-și expunerea la China și obținând lichidități în timp ce scăderea pieței afectează valoarea investițiilor sale în tehnologie.

Grupul japonez, condus de fondatorul miliardar Masayoshi Son, a vândut acțiuni Alibaba în valoare de aproximativ 7,2 miliarde de dolari în acest an prin contracte forward preplătite, după o vânzare record de 29 miliarde de dolari anul trecut.

Vânzările la termen, dezvăluite printr-o analiză a Financial Times a documentelor de reglementare trimise prin poștă la Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA, vor reduce în cele din urmă participația SoftBank în grupul chinez de comerț electronic de 262 miliarde de dolari la doar 3,8%.

Contractele permit SoftBank opțiunea de a răscumpăra acțiunile, dar grupul a încheiat înțelegeri anterioare prin predarea acțiunilor. Investitorul japonez a deținut cândva până la 34% din Alibaba.

Vânzarea de către SoftBank vine într-un moment crucial pentru grupul japonez, care plănuiește o listare de succes a designerului britanic de cipuri Arm, în timp ce încearcă să se recupereze după un val de investiții eșuate și pierderi fără precedent. Pentru Alibaba, aceasta va însemna retragerea unui susținător de lungă durată, chiar în momentul în care grupul chinez încearcă să se reinventeze prin divizarea în șase entități.

Vânzarea de către SoftBank a venit în momentul în care acțiunile grupului chinez au coborât la minimele ultimilor șase ani, o concluzie dezamăgitoare pentru una dintre cele mai de succes investiții tehnologice realizate vreodată. Son a plătit 20 de milioane de dolari pentru cea mai mare parte a participației deținute de SoftBank în grupul chinez aflat la început de drum, în urmă cu mai bine de două decenii, după ce l-a întâlnit pe fondatorul Jack Ma.

“Nu avea niciun plan de afaceri și zero venituri, angajați poate 35 (sau) 40”, a declarat ulterior Son la Bloomberg TV. “Dar ochii lui (erau) foarte puternici, ochi puternici, ochi puternici și strălucitori. Mi-am dat seama din felul în care vorbea, din felul în care se uita (la lucruri), că are o carismă, are un leadership.”

Înclinația lui Ma de a spune ceea ce gândește s-a transformat într-un pasiv în octombrie 2020, când a criticat băncile de stat din China la un summit financiar din Shanghai. Beijingul a suspendat apoi IPO-ul de succes al companiei surori a Alibaba, Ant, în timp ce președintele Xi Jinping a lansat o campanie pentru a ține în frâu grupurile tehnologice din țară.

Represiunea a redus prețul acțiunilor Alibaba cu 70 la sută, lăsând SoftBank să vândă cea mai mare parte a participației sale la prețuri egale cu cele la care Alibaba a deschis la tranzacționare la New York în urmă cu opt ani.

În ultimele 14 luni, SoftBank a obținut, în medie, 92 de dolari pe acțiune din vânzările la termen a 389 de milioane de acțiuni Alibaba, mult sub maximul istoric al companiei, de 317 dolari pe acțiune, potrivit documentelor furnizate de furnizorul de date The Washington Service.

Acestea arată că SoftBank a strâns cel mai recent aproximativ 4,5 miliarde de dolari în februarie din vânzările la termen a 46mn de acțiuni, venind după vânzarea a 30mn de acțiuni pentru 2,7 miliarde de dolari la sfârșitul lunii decembrie. SoftBank a declarat că această din urmă vânzare nu a fost finalizată în totalitate până la sfârșitul lunii decembrie și va fi contabilizată în raportul său financiar care urmează să fie publicat pentru trimestrul care s-a încheiat la 31 martie.

SoftBank a refuzat să comenteze cu privire la documentele de reglementare. Dar a declarat că tranzacțiile cu Alibaba reflectă trecerea sa la “un mod defensiv” pentru a face față unui mediu de afaceri mai nesigur. “Ne consolidăm stabilitatea financiară prin creșterea lichidităților pe care le avem la îndemână prin creșterea numerarului”, a spus aceasta.

Aceasta a adăugat că suma suplimentară pe care a strâns-o din acțiunile Alibaba va fi dezvăluită atunci când își va raporta rezultatele celui de-al patrulea trimestru în luna mai.

În cazul vânzărilor la termen, SoftBank împrumută, în general, acțiunile sale Alibaba unui broker, care vinde acțiunile pe piață pe o perioadă de câteva zile sau săptămâni. Brokerul încasează un comision înainte de a returna veniturile grupului japonez.

Când contractele ajung la scadență, SoftBank poate fie să renunțe complet la dreptul său asupra acțiunilor, fie să plătească brokerului prețul pieței pentru a răscumpăra acțiunile în numele său.

Dosarele arată că majoritatea tranzacțiilor recente au fost gestionate de Barclays, Mizuho Securities și SMBC Nikko Securities, care ar câștiga mai puțin de 1% din încasări sub formă de comisioane, potrivit unui bancher familiarizat cu aceste tranzacții. Structura acestora permite SoftBank să amâne plata impozitului pe câștigurile de capital până la decontare.

La sfârșitul lunii februarie, SoftBank mai avea de vândut doar 98 de milioane de acțiuni Alibaba, potrivit estimărilor FT. La 30 martie, grupul a schimbat modul în care deținea alte 22,3mn de acțiuni “având în vedere potențialul de a le utiliza pentru finanțare în viitor”, a precizat SoftBank într-o declarație.

În timp ce SoftBank a declarat că monetizarea acțiunilor Alibaba a avut ca scop consolidarea finanțelor sale, unii investitori au văzut în această mișcare un mijloc disperat de a-și ridica cifrele de profit, analiștii prevăzând un al doilea an consecutiv de pierderi mari.

SoftBank a plasat banii recoltați din vânzarea Alibaba în Vision Fund II, a plătit datoriile și a răscumpărat acțiuni. Miliardele se acumulează, de asemenea, în numerar în bilanțul său, care a fost de 5,8 miliarde de yeni (43 miliarde de dolari) la sfârșitul lunii decembrie, ceea ce a dus la o dezbatere internă tot mai mare cu privire la modul de cheltuire a banilor, potrivit unei persoane apropiate de SoftBank.

SoftBank a declarat că va continua să fie selectivă în ceea ce privește investițiile sale, citând condițiile de piață incerte.

“Există opinii divergente pe plan intern cu privire la faptul dacă ar trebui să continuăm să fim puțin mai defensivi … sau dacă acum este momentul să ne întoarcem la investiții”, a declarat persoana apropiată de SoftBank. “(Executivii) sunt din ce în ce mai mult de acord să deschidă din nou robinetul.”

