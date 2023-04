Aversiunea Europei față de anti-coerciție

Se pare că am enervat câțiva oameni cu câteva săptămâni în urmă spunând că intrarea iminentă a Regatului Unit în acordul CPTPP Asia-Pacific a fost în esență irelevantă și dăunătoare la limită. Deci, cu aderarea acum mai mult sau mai puțin agreată, astăzi mă voi dubla și îi voi mai enerva puțin. Dar mai întâi o idee despre instrumentul anti-coerciție al UE (ACI), care a făcut un alt pas spre lansare. Buletinul informativ ia o pauză săptămâna viitoare pentru festivalul păgân al fertilităţii cunoscut acum sub numele de Paşte, dar va reveni pe 17 aprilie.

Comisia Europeană, Consiliul European al statelor membre și parlamentul au căzut de acord săptămâna trecută cu privire la formularul ACI, o idee la care am bătut de când s-au gândit la ea. Recapitulând: vizat inițial lui Donald Trump, acum concentrat pe China, instrumentul oferă UE o mare marjă de manevră pentru a folosi restricțiile comerciale și de investiții pentru a ataca o țară care încearcă să constrângă un stat membru sau blocul să-și schimbe politicile.

Marea schimbare în timpul discuțiilor intra-UE a fost un rol mai important pentru statele membre, mai degrabă decât pentru comisie, în a decide pe cine să lovească și cu ce. Aceasta înseamnă că este mai puțin probabil ca ACI să se obișnuiască, de teama represaliilor. Luați exemplul evident, pedepsirea Chinei pentru constrângerea Lituaniei asupra relațiilor cu Taiwan. S-ar putea ca comisia să fi fost destul de obositoare pentru represalii, dar răspunsul imediat al industriei germane la boicotările chineze asupra exporturilor lituaniene a împins Lituania să dea înapoi în cazul în care le-ar afecta lanțurile de aprovizionare.

. Guvernul de coaliție german ar putea fi mai puțin pro-China în mod reflex decât predecesorii săi, dar încă mai are de protejat toate acele exporturi și investiții minunate.

Ca și cum ar fi să dovedească acest lucru, președintele comisiei, Ursula von der Leyen, a susținut săptămâna trecută una dintre cele mai clare intervenții sceptice față de China de până acum. Dar există o serie întreagă de șefi de guvern din UE care merg la Beijing, inclusiv Emmanuel Macron într-o vizită comună cu von der Leyen săptămâna viitoare, care sună în general mult mai puțin agresivi. Toți urmăresc oportunități de afaceri și concordanță diplomatică cu privire la Rusia și toți sunt amabili să înceapă lupte pe care nu trebuie să le facă. Discuțiile privind utilizarea ACI vor fi puternic politizate, mai mult decât unele dintre celelalte instrumente comerciale pe care UE le creează.

Mai multe motive pentru a reduce aderarea Regatului Unit la CPTPP

Deci, Regatul Unit este în CPTPP și începe o nouă eră Asia-Pacific pentru o țară din Atlanticul de Nord. Argumentul standard al Brexiter pentru aderarea la acord este că calitatea de membru ancorează Regatul Unit într-o regiune dinamică, cu creștere rapidă, mai degrabă decât să fie legată de un continent sclerotic condus de o mulțime în vârstă de batjocori de cârnați. (Eu caricaturez, dar înțelegi vibe.) Iată încă două motive pentru care argumentul nu funcționează cu adevărat.

Avantajul comparativ al Regatului Unit este în servicii. CPTPP nu acoperă foarte mult serviciile. De fapt, nici multe acorduri comerciale preferențiale – cu excepția, bineînțeles, a pieței unice a UE. Unele exporturi de servicii din Regatul Unit în regiunea Asia-Pacific sunt importante, cum ar fi învățământul superior. Dar nu aveți nevoie de o înțelegere comercială pentru asta – aveți nevoie de Ministerul de Interne să înceteze să tragă asiduu sectorul universitar din Regatul Unit prin reducerea vizelor de studiu. Și da, distanța continuă să conteze pentru comerțul cu servicii.

Marea Britanie are nevoie de ceva de vânzare.

După cum subliniază Sam Lowe în buletinul său informativ „Cea mai favorizată națiune”, un punct în plus al acordului pentru Regatul Unit îl reprezintă regulile de origine relativ generoase. Acestea vor permite Regatului Unit să construiască lanțuri de aprovizionare cu membri CPTPP în, de exemplu, mașini, importând inputuri dintr-o țară membră și apoi exportând în alta, fără a fi prinsă de reguli neplăcute privind valoarea adăugată internă.

Problemă: Marea Britanie nu are o industrie auto cu care să profite și cu siguranță nu în vehiculele electrice. De ce nu? Uimitor de relatat, un motiv este Brexit. ROO restrictive din acordul comercial UE-Marea Britanie, plus sentimentul general de incertitudine politică și de afaceri, pun în pericol industria auto din Marea Britanie. Producția de mașini din Marea Britanie și-a revenit din starea sa dezastruoasă anterior începând cu anii 1980 datorită investițiilor străine, încurajate asiduu de guvernul lui Margaret Thatcher, și exporturilor către UE. (Mai multe dovezi că Thatcher, care a sfârșit prin a detesta UE, și UE, dintre care multe au ajuns să nu-i placă prea mult Thatcher, au fost de fapt o combinație extrem de productivă.)

Producătorul emblematic de baterii pentru vehicule electrice din Marea Britanie tocmai a dat faliment, iar succesorul său nu va produce baterii auto până în 2025 sau mai departe. Companiile auto străine invocă Brexitul drept motiv pentru a nu investi în Marea Britanie. Pentru a concura în Asia aveți nevoie de lanțuri de aprovizionare super-eficiente. Volkswagen le are, datorită strategiei sale de aprovizionare pe întreaga piață unică a UE, care conține o varietate de economii cu profiluri diferite de costuri, competențe și tehnologie. Marea Britanie nu. Dacă ar vrea să vândă în Asia-Pacific, s-ar descurca mai bine din interiorul UE.

Cu alte cuvinte: CPTPP este practic irelevant pentru Regatul Unit, deoarece nu produce genul de lucruri care ar putea beneficia, iar Brexit înseamnă că este mai puțin probabil să înceapă. Totuși, Marea Britanie globală.

