Partidul pro-rus zguduie politica bulgară

Un partid pro-rus care face campanie împotriva aderării Bulgariei la euro încearcă să zdruncine politica țării la alegerile parlamentare, reflectând deziluzia crescândă a alegătorilor față de scandalurile de corupție și ceartele politice din Sofia.

Sub conducerea lui Kostadin Kostadinov, un academic carismatic în vârstă de 43 de ani, care s-a specializat în etnografie, Revival a lovit electoratul bulgar după ce a adoptat o atitudine de extremă dreapta, a reciclat în mod obișnuit liniile de propagandă a Kremlinului și a pus sub semnul întrebării sprijinul guvernului pentru Ucraina în apărarea sa împotriva agresiunii ruse.

În timp ce partidele pro-europene — Continuăm schimbarea (PP-DB) și GERB — sunt încă probabil să dețină o majoritate, Renașterea veche de un deceniu, înființată la scurt timp după anexarea Crimeei de către Rusia, ar putea câștiga suficiente voturi pentru a merita includerea în discuții pentru formarea următorului guvern. Sondajul este de aproximativ 13%, în creștere față de 10% în sondajul rapid din octombrie și 5% în alegerile din 2021. GERB și PP-DB votează fiecare la aproximativ 26 la sută, dar ultimul partid este reticent să formeze o coaliție cu principalul său rival.

În timp ce bulgarii votează duminică la cele cinci alegeri din țară din ultimii doi ani, Revival a militat din greu pentru a amâna cu două decenii adoptarea iminentă a monedei euro de către Sofia. Partidul a strâns o jumătate de milion de semnături pentru a susține un referendum pe această temă, un număr care, dacă ar fi verificat, ar face obligatorie votul de către guvern.

„Putin și-a pierdut o oarecare popularitate, așa că campania nu este pro-Rusia, ci anti-vest, dar este cealaltă față a aceleiași monede”, a declarat Vessela Tcherneva, cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe și fost consilier guvernamental în domeniul externe. politică.

„Este ceea ce face Kremlinul în altă parte”, a adăugat ea. „Seamănă confuzie, neîncredere, repetă mantra despre dispariția Occidentului – indiferent de realitatea de pe teren.”

Invazia Ucrainei de către Rusia anul trecut a adâncit instabilitatea politică din Sofia, alimentată de înlăturarea regimului viciat de corupție al premierului conservator Boiko Borisov în alegerile din iulie 2021.

Kostadinov, a cărui poreclă populară este Kopeikin – o referire la schimbarea mică a Rusiei – a câștigat popularitate în ciuda imaginii sale clare în rândul alegătorilor de a fi o marionetă pentru interesele ruse.

Kostadin Kostadinov, președintele partidului Renaștere © Hristo Vladev/NurPhoto/Reuters

Revival și Kostadinov nu au răspuns la mai multe solicitări de comentarii ale FT.

Afirmațiile propagandei ruse, cum ar fi afirmația că a ajuta Ucraina este o pantă alunecoasă care ar trage țara într-un conflict deschis cu Moscova, sunt omniprezente în campania Revival.

„Spre deosebire de propaganda conform căreia lumea este redusă la UE și SUA, credem că este mult mai mare”, spune Revival în programul său de afaceri externe. „Legături strânse cu vechi parteneri economici precum Rusia. . . sunt importante pentru dezvoltarea economică a țării noastre.”

Bulgaria, în mod tradițional un aliat al Rusiei, cu care împărtășește legături lingvistice, istorice și culturale, este membră a NATO și a fost un important furnizor de muniție, arme de calibru mic și combustibil pentru Ucraina. Dar guvernul interimar nepartizan și președintele pro-Kremlin, Rumen Radev, au rezistat unei implicări mai profunde, cum ar fi trimiterea de avioane de luptă sovietice vechi și de arme antiaeriene în Ucraina.

Într-o după-amiază recentă la Sofia, activiștii anti-euro ai Revival au fost singurii activiști activi. Câteva persoane și-au semnat petiția, apoi și-au continuat călătoria pe linia de metrou finanțată de UE, deschisă în urmă cu doi ani.

„Uniunea Europeană a fost bună cu Bulgaria”, a spus Todor Ninov, un profesor în vârstă de 50 de ani, care a semnat petiția Revival. „Dar nu vreau inflație sau altă influență negativă din partea marilor țări europene. . . Rusia nu se amestecă așa în treburile noastre.”

Un susținător al renașterii manifestă împotriva apartenenței Bulgariei la NATO și a livrărilor de arme către Ucraina în aprilie 2022 © Georgi Paleykov/NurPhoto/Reuters

Bulgaria a amânat introducerea planificată a monedei euro în ianuarie cu șase luni din cauza inflației persistente, dar se străduiește să mențină întârzierea cât mai scurtă posibil, a declarat ministrul de finanțe Rositza Velkova-Zheleva.

O performanță puternică la urne va întări argumentele Revival pentru amânarea lansării sale. Opiniile sale au fost amplificate de utilizarea adeptată a rețelelor sociale, cu mai multe interacțiuni decât toți rivalii săi la un loc, a spus Goran Georgiev de la Centrul pentru Studiul Democrației din Sofia.

„După invazie, proxy-urile rușilor au fost în mod clar activate”, a spus Georgiev, enumerand mai multe magazine influente, editori de cărți și jucători de rețele sociale. El a menționat că doar 30% dintre bulgari consideră Rusia o amenințare, dar aceasta este o creștere abruptă de la 5% înainte de război.

„Acum că primul impact al invaziei dispare, există șansa ca Rusia să se restabilizeze”, a adăugat Georgiev.

Prezența în rețelele sociale a ambasadei Rusiei la Sofia a atins aproape 2 milioane de interacțiuni în 2022 numai pe Facebook, potrivit lui Georgiev. „Trebuie să fie printre cele mai de succes operațiuni de social media ale ambasadei din lume”, a spus el. „Amintește mai mult de un mijloc de propagandă decât de o pagină de ambasadă.”

O astfel de rezultate are ecou pe paginile web ale Revival, care repetă adesea comentarii pro-Rusia. „Oamenii noștri iubesc Rusia (dar) o dictatură liniștită face furie. . . pentru a închide sursele de informații rusești și pentru a alimenta vinovăția oricui gândește diferit”, a spus unul dintre aceste repostări Revival.

GERB lui Borisov a fost primul sau al doilea la toate cele patru alegeri precedente. El a spus FT că este dispus să lase deoparte diferențele pentru a forma o coaliție largă.

„(Vestul) vrea ca noi să facem o astfel de bază de putere (largă) și consideră GERB un scut împotriva influenței ruse”, a spus Borisov.

Grupul centrist PP-DB este nehotărât dacă îl ține pe Borisov la distanță sau să facă echipă cu el, sugerând că ar prefera să formeze un guvern minoritar dacă va câștiga. Dar Hristo Ivanov, un lider PP-DB, a spus că războiul a oferit Bulgariei o oportunitate: izolarea Revival prin formarea unui guvern larg pro-occidental și utilizarea fondurilor UE pentru a relansa economia.

„În doi ani, acesta ar putea fi un loc dramatic diferit”, a spus el. „Trebuie doar să găsim calea acolo.”

Sursa – www.ft.com