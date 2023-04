Poliția efectuează raid la sediul celui mai mare grup politic din Europa

Poliția belgiană și germană au percheziționat marți sediul Partidului Popular European de la Bruxelles, în cea mai recentă mișcare a autorităților de a investiga presupusa corupție în politica UE.

Poliția a confiscat documente de la PPE, cea mai mare grupare politică din Europa, ca parte a unei investigații în curs de desfășurare asupra presupuselor tranzacții corupte ale unui oficial regional al partidului german în campania electorală pentru UE din 2019.

Raidul are loc pe fondul unei investigații separate a poliției belgiene asupra influenței străine în interiorul parlamentului european, care a văzut parlamentari și oficiali arestați și acuzați de corupție și a stârnit cereri pentru o revizuire a măsurilor anti-corupție în cadrul instituțiilor UE.

PPE a declarat că „cooperează în deplină transparență cu autoritățile implicate, furnizând toate informațiile și documentele relevante”.

Raidul este legat de investigațiile lansate în octombrie anul trecut asupra a doi contractori angajați în 2019 ca parte a campaniei digitale a partidului pentru alegerile europene din acel an și nu are legătură cu personalul actual al PPE, au declarat doi oficiali de partid pentru Financial Times.

Hannes Grünseisen, purtătorul de cuvânt al parchetului din capitala Turingiei, Erfurt, a declarat că ținta anchetei a fost Mario Voigt, liderul creștin-democraților din Turingia. Voigt a jucat un rol esențial în conceperea campaniei digitale a PPE în 2019.

Creștin-democrații din Germania sunt membri ai PPE, inclusiv președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen. Președintele Parlamentului European Roberta Metsola și liderii Suediei, Greciei, Slovaciei, Irlandei, României, Croației, Letoniei și Ciprului sunt, de asemenea, membri ai familiei politice de centru-dreapta. PPE este cel mai mare grup politic din parlamentul european, cu 175 din cei 705 membri ai Camerei.

Din septembrie 2022, procurorii din Erfurt îl anchetează pe Voigt sub suspiciunea de „corupție în tranzacții comerciale”. Din acest motiv, raidul de marți asupra PPE a implicat și anchetatori de la departamentul de infracțiuni economice al poliției din Turingia.

Grünseisen a subliniat că a existat doar o „suspiciune inițială” de corupție, adică „există doar o posibilitate ca (Voigt) să fie pasibil de urmărire penală”. El a mai subliniat că PPE însuși nu a fost acuzat de nicio infracțiune. O declarație transmisă de presa germană de la avocații lui Voigt, Norbert Scharf și Valentin Sitzmann, a spus că acuzațiile procurorilor sunt „nefondate”. „Clientul nostru a respins acuzațiile deja la începutul anchetei”, au spus aceștia.

Grünseisen a spus că anchetatorii de la Bruxelles căutau documente referitoare la atribuirea unui contract unei agenții de internet din orașul Jena, din est. Voigt ar fi făcut lobby pentru ca firma să primească contractul PPE, pentru a ajuta la campania digitală pentru alegerile din 2019.

Procurorii bănuiesc că Voigt a primit bani de la companie după ce i s-a atribuit contractul pentru campanie. Anchetatorii vor verifica dacă Voigt a fost într-adevăr implicat în alocarea contractului.

Voigt respinsese întotdeauna acuzația de corupție.

Anul trecut, legislativul regional din Turingia i-a ridicat imunitatea parlamentară lui Voigt, la cererea procurorilor. În octombrie anul trecut, procurorii și poliția au percheziționat casa și birourile lui Voigt.

Sursa – www.ft.com