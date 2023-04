Primarul Sadiq Khan: „Nu faci Regatul Unit mai nivelat făcând Londra mai săracă”

A ieșit aerul din Londra? Timp de șapte ani de la votul pentru Brexit, orașul a fost în disfavoare – un punct de referință pentru politicieni, un pion aruncat în discuțiile cu Bruxelles-ul. Lucrătorii din UE au plecat, piețele de acțiuni au scăzut. Reputația Poliției Metropolitane a pătruns adânc.

În birourile sale de lângă telecabina din estul Londrei, primarul capitalei, Sadiq Khan, pune o față curajoasă. El insistă că Londra a ignorat cele mai grave efecte ale Covid și, într-o oarecare măsură, Brexit. „Cred că ne-am întors. Dacă te uiți la numerele de transport public în weekend, turismul și agrementul revin.”

Khan vede orașul pe jumătate plin, nu pe jumătate gol. Angajații de birou fac naveta la 80% din nivelurile pre-pandemie de marți până joi. Linia Elizabeth, deschisă anul trecut, reprezintă acum una din șase călătorii cu trenul din Regatul Unit.

Dar conservatorii și laburiștii nu sunt concentrați pe investiții în nord și Midlands? „Nu faci țara noastră mai nivelată făcând Londra mai săracă. . . Concurenții noștri, spun acest lucru în niciun fel pentru a provoca jignire, nu sunt Manchester, Birmingham, Cardiff, Glasgow. Concurenții noștri sunt Hong Kong, Singapore, New York. . . Toți politicienii trebuie să reflecteze asupra consecințelor dacă vor continua să bată Londra.”

Nu este vorba doar de Londra; este Khan însuși. Când a fost ales în 2016, a fost unul dintre cei mai populari politicieni din Marea Britanie. Ca musulman și imigrant de a doua generație, el a fost un simbol global al multiculturalismului. Ciocnirile regulate cu Donald Trump și Boris Johnson i-au consolidat sprijinul. Khan a fost cu mândrie anti-Brexit și, uneori, un contrapunct de stânga sănătos pentru Jeremy Corbyn, pe atunci liderul partidului laburist.

Dar anul trecut ratingul său de aprobare în rândul londonezilor a devenit negativ. Chiar și unii susținători laburişti simt că primăria lui a dispărut. Rory Stewart, fostul ministru conservator care a alergat pentru scurt timp împotriva lui, îl numește „un personaj simpatic, dar nu un director executiv. El are tendința de a învinovăți guvernul central pentru eșecuri, mai degrabă decât să-și asume responsabilitatea directă.”

Khan atrage critici nejustificate: echipa sa urmărește multe abuzuri online către fanii lui Trump din SUA și susținătorii Narendra Modi din India. Dar, probabil, o problemă mai mare este că politica lui de semnătură – curățarea aerului Londrei – este una pe care oamenii nu o pot vedea.

Anul viitor el va candida pentru un al treilea mandat fără precedent și este de așteptat să câștige. Predecesorii săi Ken Livingstone și Johnson au slujit în cea mai mare parte sub guvernele naționale ale propriului lor partid. Speranța lui Khan este că, dacă laburiștii vor câștiga la nivel național în 2024, orizonturile lui ca primar se vor deschide.

„Acest animus anti-Londra nu va dispărea peste noapte cu o schimbare de guvern. (Dar) potențialul de a lucra cu un guvern laburist care este pro-Londra este atât de incredibil de interesant. . . Când vorbești cu Ken Livingstone, el va spune când a devenit primar, guvernul dădea bani.” Khan promite că nu va fi „un păcătos” pentru Labour. „Dar principalul lucru despre un guvern laburist este că ne vor oferi banii de care avem nevoie.”

Un avocat pentru drepturile omului, Khan, în vârstă de 52 de ani, a fost ministru al transporturilor sub fostul premier Gordon Brown. I s-a părut înăbușitor rolul: „Dacă ești ministrul agrafelor, poți vorbi doar despre agrafe”. A fi deputat de opoziție a fost mai rău: „Foarte deprimant”.

Abilitatea lui Khan era de a face campanie – el a depășit candidații rivali laburişti la funcția de primar. Slujba în sine a fost greu de adaptat. „Sunt un pugilist. A fi primar este foarte diferit – este o reuniune. A trebuit să-mi schimb temperamentul.”

Khan se numără printre cei mai scenizați politicieni din Marea Britanie, renunțând la liniile pregătite. El își enumeră recordul în ceea ce privește construirea de case: cel mai mare număr de case de consiliu construite din anii 1970 (deși încă nu este aproape de aproximativ 50.000 de locuințe de care Londra are nevoie de un an). Omuciderile au fost mai mici anul trecut decât în ​​orice an din 2014 (deși o mare parte din primăria sa a coincis cu creșterea criminalității, urmând tendințele naționale).

Calitatea aerului s-a îmbunătățit: emisiile de oxizi de azot sunt cu un sfert mai mici decât ar fi fără Zona cu emisii ultra joase pe care a introdus-o Khan. Asta e personal: a fost diagnosticat cu astm la 43 de ani, după ce a alergat un maraton, iar acum ia tablete și folosește o pompă de steroizi de două ori pe zi. El nu se dă înapoi în planul său de a extinde ULEZ la toată Londra în august: vehiculele poluante vor trebui să plătească 12,50 lire sterline pe zi. Se estimează că va reduce cu aproape o zecime emisiile de oxizi de azot de la mașinile din Londra.

„ULEZ nu este un lucru mare în mintea majorității oamenilor. Este un lucru mare în mintea unui număr mic de oameni. . . În afara Londrei, 85% dintre vehicule sunt conforme și jumătate dintre londonezi nici măcar nu au o mașină.”

Scopul final este de a taxa șoferii pentru fiecare milă pe care o parcurg? „Încărcarea rutieră este interesantă. . . Dacă scapi de taxa de congestionare, scapi de ULEZ, scapi de taxa rutieră și percepe oamenii în funcție de câți kilometri parcurg, cât de poluant este vehiculul lor, la ce oră din zi conduc, există alternative legate de la transportul public, câți oameni sunt în mașină, asta este potențial destul de interesant. Problema este că tehnologia este destul de departe.”

Khan se grăbește să învinovățească pe alții. Johnson i-a lăsat „nicio moștenire”. Guvernul central nu finanțează suficient construcția de case.

El vorbește cu alți primari — „Anne la Paris, Eric la New York sau Ada la Barcelona” — și este „verde de invidie”. „Primarul din New York poate cheltui 50% din banii strânși în New York. Putem cheltui 7%.” El vrea mai mult control asupra taxelor de consiliu și a ratelor de afaceri și puterea de a impune o taxă hotelieră. El a susținut, de asemenea, o înghețare a chiriei pe șase luni, pe care nu are puterea să o pună în aplicare.

Londra are puține proiecte mari de capital în pregătire. Se construiesc noi trenuri pentru linia Piccadilly, dar nu există fonduri pentru semnalizare care să le permită să circule mai frecvent. “E ridicol.”

Ne întâlnim a doua zi după o grevă de la Tube. Khan, care de obicei face naveta cu metroul, a mers cu bicicleta pe Brompton-ul lui electric. Făcând campanie pentru primărie, el a spus că va depune eforturi pentru „a se asigura că există zero zile de greve”. Ce s-a întâmplat? El insistă că, între 2017 și 2021, grevele la metrou au scăzut „cu peste 70 la sută”, chiar dacă 600 de locuri de muncă au fost tăiate. Dar lucrurile s-au schimbat când guvernul a cerut o revizuire a pensiilor ca parte a unui plan de salvare pentru Covid. „A fost făcut în mod deliberat de un guvern care vrea o luptă cu sindicatele”. Miniștrii au cerut, de asemenea, cercetarea trenurilor fără șofer, o perspectivă despre care Transport for London a spus că este neplauzibilă, deoarece ar necesita lărgirea tunelurilor adânci.

A doua zi după votul pentru Brexit, Khan l-a sunat pe atunci guvernatorul Băncii Angliei, Mark Carney. „A spus că singurii oameni care m-au sunat astăzi sunteți tu și (Nicola) Sturgeon. Nimeni din guvern nu l-a sunat”.

Deci ce zici de Brexit? „Afacerile din Londra se plâng de două lucruri mari: o lipsă de competențe și o lipsă de forță de muncă. Unele restaurante nu fac mese de prânz pentru că nu au personal.”

Khan vrea vize de muncitor numai pentru Londra. În caz contrar, el dorește ca guvernul să comandă liste regionale, nu doar naționale, cu ocupațiile care suferă de deficit. Asta ar permite lucrătorilor din sectorul ospitalității să vină la Londra, de exemplu.

Liderul laburist, Keir Starmer, își va atenua refuzul de a reintra pe piața unică? „Sunt sigur că vrea să spună ce spune. Dar, într-un viitor nu prea îndepărtat, vei face ca mai mulți oameni să vorbească despre elefantul din cameră – Brexitul extrem de dur. Ar trebui să vorbim despre piața unică și uniunea vamală – asta nu înseamnă să ne întoarcem în ele.” Direcția de mers „va fi aliniată mai aproape”.

Pe loc

Ar putea comunitățile musulmane și hinduse să se ciocnească la Londra, așa cum au făcut-o în Leicester anul trecut?

Nu trebuie să fii niciodată mulțumit. Trebuie să lucrezi la multiculturalism.

Cea mai bună linie de metrou?

De Nord. Sunt din Tooting Bec. Mergeți la stația Bank – este revoluționat.

Ultima carte care ți-a plăcut?

Richard Osman. El este un geniu. Oamenii sunt destul de snobi în privința lui.

Humza Yousaf, un alt politician musulman de origine pakistaneză, este acum primul ministru al Scoției. Aceasta este „o sursă de mândrie pentru mine”, spune Khan. Liderii minorităților etnice primesc mai multe critici? „Unele dintre criticile pe care le-am primit sunt în mod clar legate de rasa și credința mea. . . Este o problemă nefericită cu rețelele sociale.”

Khan a jucat un rol esențial în forțarea comisarului de Poliție Metropolitană, Cressida Dick, în 2022. Recentul studiu Casey a constatat că forța este instituțional rasistă, sexistă și homofobă. „Am fost justificat. Eram tipul care era nemulțumit de modul în care veghea Clapham Common (2021) a fost supravegheată”, a spus primarul.

El îl laudă pe „comisarul reformator” Sir Mark Rowley pentru că nu are „nicio mulțumire, aroganță, defensivă”. Ce promite concret Rowley că Dick nu a făcut-o? „Un lider bun nu ar trebui să aibă drept criteriu de succes cât de popular este la cantină”, spune Khan, într-o săpătură voalată la Dick. Dar, adaugă: „Nu poți scăpa de faptul că am pierdut 20.000 de ofițeri în toată țara. . . Acest lucru a avut un impact asupra calității și asigurării, asupra creșterii criminalității violente.”

În afară de calitatea aerului, lui Khan îi lipsesc realizările care îi pot entuziasma pe alegătorii Londrei. El a comandat un raport despre canabis, deși în calitate de primar are o influență mică asupra legilor drogurilor. Are gând să susțină legalizarea? „Am cu adevărat o minte deschisă. Am fost surprins când am plecat în America și impresionat de ceea ce se întâmplă în LA. Nu mi-am dat seama că veniturile din impozite erau atât de mari. Dar apreciez că există dezavantaje.”

Un al treilea mandat l-ar duce pe Khan până în 2028. El nu va exclude să continue. „Cel puțin șase mandate, haide! . . . Atâta timp cât ai idei și îți place meseria și oamenii vor să-mi împrumute încrederea, atunci da. Cred cu adevărat că am cel mai bun loc de muncă în politică.”

Sursa – www.ft.com