Amazon a făcut o mișcare surprinzătoare la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, anunțând achiziția Bee, un dispozitiv purtabil cu inteligență artificială. Poți să-l porți ca pe un pin sau o brățară, după cum a relatat TechCrunch.

Amazon își întinde aripile în domeniul AI

Gigantul Amazon e deja un jucător important pe piața dispozitivelor cu inteligență artificială, grație asistentei virtuale Alexa. Iar acum, cu o versiune îmbunătățită, Alexa+, care rulează pe aproape tot hardware-ul produs de ei (97%, ca să fim exacți), Amazon vrea mai mult. Cu Bee, compania se aventurează dincolo de pereții casei, țintind un dispozitiv pe care-l poți lua cu tine oriunde.

Dar ce face Bee, mai exact? Ei bine, e gândit în principal pentru a înregistra conversații – interviuri, ședințe, cursuri – dar funcționează și ca un companion AI. Inteligența artificială din spatele lui are acces la o grămadă de informații și, în plus, învață despre tine prin înregistrări și prin serviciile la care îi dai voie să se uite (Gmail, Google Calendar, contactele din telefon, Apple Health…). Sună interesant, nu?

Bee și Alexa: o echipă de vis?

Amazon a mai încercat să bage Alexa în dispozitive purtabile – căști, ochelari – dar nu prea a avut succes. Oare Bee nu e o complicație inutilă? Poate, dar e clar că Amazon a văzut că nu poate concura cu AirPods de la Apple sau cu ochelarii Ray Ban AI de la Meta. De-asta, probabil, a decis să adauge Bee în portofoliul său.

Maria de Lourdes Zollo, co-fondatoarea Bee, a explicat la CES că vede o relație de complementaritate cu Alexa. „Ne vedem ca prieteni complementari”, a spus Zollo. „Bee are înțelegerea a ceea ce se întâmplă în afara casei, iar Alexa are înțelegerea a ceea ce se întâmplă în interiorul casei. Bineînțeles, va veni un moment în care aceste două lucruri se vor uni.”

Asta nu înseamnă neapărat că inteligența artificială a lui Bee va fi înlocuită de Alexa. Daniel Rausch, vicepreședinte Amazon Alexa, a menționat că Amazon consideră că echipa Bee a creat o experiență „importantă și plăcută”. El descrie Bee ca o inteligență artificială „profund captivantă și personală”, dar a fost de acord că, la un moment dat, Alexa și Bee vor face echipă.

„Știm că va crea și mai multe beneficii pentru clienți decât ceea ce fac [experiențele AI] pe cont propriu”, a explicat Rausch. „Când ai acces la puterea acestor experiențe AI cu tine pe tot parcursul zilei și sunt continue, vom putea face mult mai multe pentru clienți.”

Ce știe să facă Bee și ce-i rezervă viitorul?

Potrivit Mariei de Lourdes Zollo, Bee învață de la utilizatori, pricepându-se la tiparele, ideile și angajamentele lor. Așa că poate să sugereze sarcini și urmăriri pe parcursul zilei. Cum a fost folosit până acum? Studenți care înregistrează prelegeri, persoane în vârstă cu probleme de memorie, oameni care vorbesc în public și nu vor să ia notițe manual.

„Ei vor doar un loc unde să aibă un rezumat al tot ceea ce au spus”, a spus co-fondatoarea Bee. „Deci, pe baza acestui lucru, construim un grafic foarte mare de cunoștințe [despre] tine, unde poți merge să discuți cu Bee și să ai o înțelegere a ceea ce ți s-a întâmplat, dar și a modului în care te schimbi în timpul vieții tale”, a adăugat de Lourdes Zollo.

La fel ca Alexa, Bee folosește o combinație de modele AI, dar se gândește să adauge și inteligența artificială Amazon ca una dintre componente. După ce transcrie conversația, Bee șterge fișierul audio, ceea ce-l face mai puțin util pentru situațiile legate de muncă, unde e nevoie să asculți înregistrarea ca să fii sigur că transcrierea e corectă.

De Lourdes Zollo a lăsat să se înțeleagă că sunt multe lucruri în pregătire pentru Bee în 2026, dar n-a dat mai multe detalii. Pe lângă noile funcții anunțate – note vocale, șabloane, informații zilnice și altele – fondatoarea a spus că echipa de opt persoane lucrează la „multe lucruri noi” din sediul lor din San Francisco, unde Amazon are deja o mulțime de angajați hardware și Alexa.

„Sincer, posibilitățile sunt nesfârșite acum și ăsta e unul dintre motivele pentru care suntem super încântați să facem parte din Amazon”, a spus ea.