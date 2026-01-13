Compania specializată în inteligență artificială Anthropic a anunțat o remaniere a echipei de conducere, cu scopul de a extinde incubatorul intern denumit „Labs”. Mike Krieger, co-fondatorul Instagram, care s-a alăturat Anthropic în urmă cu doi ani în calitate de director de produs, va prelua o nouă funcție. Krieger va co-conduce echipa Labs, potrivit The Verge.

Schimbări în echipa de conducere

Anthropic Labs a fost lansată la mijlocul anului 2024 cu o echipă restrânsă. Compania a decis să extindă divizia, concentrându-se pe dezvoltarea de „produse experimentale”. Krieger va deveni membru al personalului tehnic, raportând direct președintelui Anthropic, Daniela Amodei. El va conduce echipa Labs împreună cu Ben Mann, fostul lider al departamentului de inginerie a produselor.

Ami Vora, actualul șef de produs al companiei, va prelua atribuțiile lui Krieger. Vora va colabora cu directorul tehnic, Rahul Patil, pentru a extinde portofoliul de produse. Compania intenționează să dubleze numărul membrilor echipei Labs în următoarele șase luni.

Declarația lui Mike Krieger

Într-o declarație pentru The Verge, Krieger a explicat motivele acestei schimbări: „Am ajuns într-un moment crucial. Capacitățile modelelor AI avansează atât de repede încât fereastra pentru a modela modul în care sunt utilizate este acum. De aceea mă întorc în modul constructor, părăsind rolul meu de CPO și alăturându-mă echipei noastre Labs. Vreau să fiu implicat direct la frontieră, construind produse care canalizează inteligența artificială către rezolvarea celor mai dificile probleme ale lumii”.

Krieger și-a exprimat încrederea în noul rol al lui Vora, adăugând că este „încântat să predau ștafeta lui Ami, în timp ce ea conduce echipa în extinderea Claude”, cu referire la modelul lingvistic dezvoltat de Anthropic.

Contextul pieței AI

Această remaniere a conducerii Anthropic are loc într-o perioadă de concurență intensă între startup-urile AI și companiile tehnologice majore. Companii precum Apple și Google încearcă să concureze cu startup-uri precum OpenAI și Anthropic. Companiile, indiferent de dimensiune, încearcă să se diferențieze prin redefinirea obiectivului lor pe termen lung de „inteligență artificială generală” (AGI).

Companiile încearcă, de asemenea, să se impună în domeniul agenților AI, lansând constant noi funcții. Pe măsură ce rundele de finanțare ale companiilor AI cresc, investitorii așteaptă rezultate concrete. Anthropic ar plănui să atragă 10 miliarde de dolari la o evaluare de 350 de miliarde de dolari.

Viziunea Anthropic pentru viitor

Daniela Amodei, președintele Anthropic, a subliniat necesitatea adaptării la ritmul rapid al dezvoltării AI. Într-o declarație pentru The Verge, ea a precizat că „viteza de avansare în AI necesită o abordare diferită a modului în care construim, a modului în care ne organizăm și a locului în care ne concentrăm. Labs ne oferă spațiul necesar pentru a schimba tiparele și a explora”.

Această schimbare strategică reflectă angajamentul Anthropic de a rămâne un lider în inovația în domeniul inteligenței artificiale. Prin extinderea echipei Labs și concentrarea pe produse experimentale, compania speră să identifice noi modalități de a utiliza AI pentru a rezolva probleme globale.

Poziția SUA privind AI

Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a subliniat importanța menținerii leadership-ului american în domeniul inteligenței artificiale. El a declarat că administrația sa va sprijini cercetarea și dezvoltarea în AI, pentru a asigura competitivitatea țării la nivel global. Trump a menționat că AI are potențialul de a transforma industrii și de a crea noi locuri de muncă.

Despre Mike Krieger

Mike Krieger este un inginer și antreprenor brazilian-american, cunoscut ca fiind co-fondatorul Instagram, alături de Kevin Systrom. Krieger a fost director tehnic la Instagram, conducând echipa de ingineri și supraveghind dezvoltarea tehnică a platformei. După achiziția Instagram de către Facebook în 2012, Krieger a rămas în companie până în 2018, când a părăsit-o pentru a explora noi proiecte.

Despre Anthropic

Anthropic este o companie de cercetare și dezvoltare în domeniul inteligenței artificiale, fondată de foști angajați ai OpenAI. Compania se concentrează pe construirea de sisteme AI sigure și fiabile, cu scopul de a aduce beneficii societății. Anthropic a dezvoltat Claude, un model lingvistic avansat, utilizat într-o varietate de aplicații, inclusiv asistenți virtuali și generarea de conținut.