Apple a ales modelele Gemini AI de la Google pentru a îmbunătăți Siri, asistentul său virtual, potrivit publicației The Verge. Un parteneriat pe termen lung ar urma să ofere noi capacități de personalizare și funcții inteligente pentru Siri, începând cu 2026.

Colaborare Apple-Google pentru AI

După ce a analizat mai multe opțiuni, inclusiv OpenAI și Anthropic, Apple a decis că tehnologia AI de la Google oferă cea mai bună bază pentru viitoarele modele și funcții Apple Intelligence. Într-o declarație comună, Apple și Google au subliniat că acest acord va permite crearea unor experiențe inovatoare pentru utilizatorii Apple.

Acordul permite Apple să utilizeze atât Gemini AI, cât și tehnologia cloud Google pentru a susține modelele sale de ultimă generație și funcțiile Apple Intelligence. Companiile au precizat că Apple Intelligence va continua să ruleze pe dispozitivele Apple și Private Cloud Compute, menținând standardele de confidențialitate ale Apple.

Confidențialitatea datelor, un aspect cheie

Analiștii de la Morningstar au subliniat că acordul ar ajuta Apple să își mențină reputația pentru securitate și confidențialitate. Compania va utiliza instanțe Gemini pe propriile servere, în centrele sale de date, prin intermediul Private Cloud Compute pentru procesarea AI.

William Kerwin, analist senior de capitaluri la Morningstar, a declarat pentru The Verge că utilizatorii vor putea opta pentru partajarea directă a solicitărilor cu Gemini. Apple va solicita probabil permisiunea utilizatorului înainte de a partaja orice informație direct cu Google, similar cu acordul existent cu OpenAI.

Relația complexă dintre Apple și Google

Deși sunt considerate companii rivale, Apple și Google au o relație strânsă și complexă de peste un deceniu. Un acord de lungă durată prevede ca Google să fie motorul de căutare implicit pe dispozitivele Apple, generând la un moment dat aproape jumătate din traficul de căutare al Google.

Bruce Sewell, fost consilier general al Apple, a descris această relație ca fiind o „co-opetiție”, o combinație de concurență acerbă și cooperare necesară. Google plătește Apple până la 20 de miliarde de dolari pe an pentru a-și menține poziția de motor de căutare implicit pe dispozitivele Apple, prin browserul Safari.

Beneficii reciproce și implicații antitrust

În urma unui proces antitrust, un judecător federal a decis că Google poate continua să facă aceste plăți. Decizia a permis anunțul colaborării în domeniul AI. Parteneriatul este considerat reciproc avantajos, ajutând ambele companii să se consolideze împotriva startup-urilor AI.

Kerwin de la Morningstar consideră că este o victorie pentru Apple, având în vedere dificultățile întâmpinate în strategia sa AI. Acordul permite Apple să se concentreze pe experiența utilizatorului, folosind fundația AI a altei companii.

Pentru Google, acordul consolidează imaginea sa ca model AI de referință, oferind acces la o bază largă de utilizatori iPhone. James Grimmelmann, profesor de drept digital și informațional la Cornell Tech și Cornell Law School, a declarat pentru The Verge că acordul ar putea atrage un control antitrust similar cu cel din procesul Google.

Posibile probleme antitrust

Grimmelmann a menționat că guvernul ar fi putut bloca preventiv astfel de acorduri în procesul antitrust Google. El a adăugat că, în viitor, Google ar putea fi supus unui nou proces antitrust pentru că este furnizorul AI al Apple, similar cu analiza antitrust pentru furnizarea de servicii de căutare.

Blake Reid, profesor asociat de drept la Universitatea din Colorado Law School, a subliniat că detaliile acordului sunt importante din punct de vedere antitrust și al afacerilor AI. Principala preocupare legată de acordul de căutare Apple-Google a fost că volumul mare de interogări trimise către Google ar consolida poziția dominantă a acestuia.

Reid a adăugat că, dacă Apple utilizează tehnologia Google ca pe o platformă personalizată, problema antitrust devine mai puțin evidentă. În acest caz, Google ar primi doar bani de la Apple, nu și datele utilizatorilor.

Dificultățile Apple cu Siri

Anunțul vine după încercările Apple de a îmbunătăți capacitățile AI ale Siri. La Conferința Mondială a Dezvoltatorilor din iunie, mențiunile despre Siri au fost reduse, cu excepția anunțului că actualizările promise sunt întârziate.

Craig Federighi, vicepreședinte senior al Apple pentru ingineria software, a declarat în iunie că munca pentru a face Siri mai personală necesită mai mult timp. Apple a încheiat un parteneriat cu Google și intenționează să integreze AI cu alte startup-uri.

Apple încearcă să rămână în cursa AI

Grimmelmann de la Cornell a explicat că Apple se teme că ascensiunea AI o va ocoli. Compania încearcă să rămână relevantă și să-și mențină relația cu utilizatorii, parteneriatul cu Google fiind o modalitate de a face acest lucru.