Țineți-vă bine, fani Dell! După o gafă monumentală anul trecut, când au vrut să ne facă viața mai ușoară cu o nouă schemă de denumire (și au reușit doar să ne zăpăcească), Dell aduce înapoi linia XPS. Da, ați auzit bine, XPS revine! Se pare că scăderea vânzărilor din 2025 a fost un semnal de alarmă zdravăn.

XPS renaște la CES

Șefii de la Dell au înțeles mesajul și au venit la CES cu o nouă abordare. Au anunțat cu surle și trâmbițe revenirea XPS și promit investiții serioase în brand. Vedetele sunt noile laptopuri XPS 14 și 16, cu un design mult mai practic decât ce am văzut până acum. Au renunțat la butoanele alea capacitive care dispăreau ca măgarii în ceață la soare și au pus înapoi o linie de funcții cu taste tradiționale. Bravo lor!

Apropo de lucruri care nu dispăr ca măgarii în ceață, Dell a păstrat trackpad-ul „invizibil”, integrat perfect în zona de sprijin pentru încheieturi. Dar, stați liniștiți, acum are o bordură luminoasă, ca să știm și noi pe unde ne mișcăm. Practic, se pare că Dell a rezolvat majoritatea problemelor cu care s-a confruntat linia XPS în ultima vreme.

Un angajament serios?

Ca să nu mai existe dubii, Dell a pus logo-ul XPS pe toate noile dispozitive, înlocuind vechiul logo Dell. Ce să zic, e un gest simbolic, un semn că sunt hotărâți să repare greșelile trecutului. După cum scriu cei de la Engadget, „acesta este un lucru pe care Dell nu l-ar fi făcut într-o perioadă în care nu era nevoită să își revizuiască strategia.”

Redesign-ul a adus și beneficii palpabile: greutate și grosime reduse pentru ambele modele. XPS 14 cântărește acum doar 1,36 kg, cu vreo 230 de grame mai puțin decât înainte, iar XPS 16 a slăbit considerabil, ajungând la 1,63 kg, cu aproximativ 450 de grame mai puțin. Noile carcase seamănă mai mult cu Surface Laptop de la Microsoft, ceea ce, sincer, nu e deloc rău.

Ce ne oferă noile modele?

Ambele sisteme vin echipate cu procesoare Intel Panther Lake Core Ultra Series 3 și oferă opțiuni de afișaj OLED tandem. A, și încă ceva: Dell a anunțat și revenirea unui nou XPS 13, cel mai subțire și mai ușor laptop al companiei. Cică va fi și mai ieftin decât modelele XPS anterioare. Să vedem!

Noile XPS 14 și 16 vor fi disponibile începând cu 6 ianuarie, la prețuri de pornire de 2.050 de dolari, respectiv 2.200 de dolari. Un reprezentant Dell a ținut să precizeze că „acestea nu sunt configurații de bază” și că ne putem aștepta la prețuri mai mici, cu specificații mai modeste, prin februarie.

Prețurile, ajustate pe ultima sută de metri

Prețurile au fost actualizate pe 6 ianuarie 2026, la ora 12:30, pentru a reflecta noile cifre de la Dell. Inițial, s-a anunțat că prețurile vor începe de la 1.650 de dolari și 1.850 de dolari. Pe 12 ianuarie, la ora 15:00, a fost adăugată mențiunea configurațiilor entry-level care vor fi disponibile ulterior.

Rebranding-ul ratat: o lecție învățată?

Mulți au considerat decizia inițială a Dell de a renunța la brandul XPS o greșeală strategică. XPS era sinonim cu performanță și design premium, iar înlocuirea sa cu o schemă de denumire mai generică a diluat identitatea produselor. Scăderea cotei de piață a Dell a coincis cu această mișcare, sugerând că rebranding-ul a avut un impact negativ asupra vânzărilor. Oare au învățat ceva din asta?

Dell, un colos al industriei PC

Dell Technologies este o companie multinațională americană de tehnologie, cu sediul în Round Rock, Texas. Fondată în 1984 de Michael Dell, compania este unul dintre cei mai mari furnizori de computere personale, servere, dispozitive de stocare a datelor, software și servicii IT din lume. Dell a devenit un nume important în industrie datorită abordării sale directe de vânzare către clienți și a inovațiilor tehnologice constante.