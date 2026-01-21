A devenit deja o obișnuință. O tradiție, de fapt. Pentru al cincilea an la rând, compania românească DIGI domină una dintre cele mai dure piețe din Europa. Vorbim despre Spania, unde tocmai și-a reconfirmat statutul de lider absolut la viteza internetului fix. Nimic nou sub soare, s-ar zice.

Confirmarea vine de la Ookla, arbitrul de necontestat al industriei, prin celebra sa platformă Speedtest. Datele, citate de Digisport, sunt bazate pe o analiză masivă: peste 13 milioane de teste făcute de utilizatori în a doua jumătate a lui 2025. Rezultatul? Un Speed Score de 76,42 pentru DIGI Spania. Concurența a rămas departe în spate.

Viteze amețitoare și latență minimă. Secretul din spatele succesului

Să traducem cifrele. Pentru utilizatorul de rând, asta înseamnă viteze de download care urcă la 910,81 Mbps și un upload care lovește un prag incredibil de 919,30 Mbps. Nu sunt doar numere aruncate pe o foaie, ci garanția unei experiențe online impecabile, orice ai face.

Gata cu așteptarea. Adio, buffering.

Viteza brută nu e totul. Raportul Ookla scoate în față un alt atu: cea mai mică latență de pe piața spaniolă. Un detaliu vital pentru gameri, care au nevoie de reacții la milisecundă, dar la fel de important și pentru oricine lucrează de acasă în videoconferințe sau pentru o familie care se uită la filme 4K sau 8K pe trei ecrane în același timp. Această dominație a fost vizibilă tot anul, cu cifre la fel de bune și în primul semestru din 2025.

Reacția oficială: „O validare a anvergurii investițiilor”

Normal, vestea a fost primită bine în interiorul companiei. Marius Vărzaru, CEO-ul DIGI Spania, a pus rezultatele pe seama efortului susținut. „Este o reală satisfacție pentru noi să primim această distincție pentru al cincilea an consecutiv. O validare care pune în valoare anvergura investițiilor direcționate în construcția unei rețele de fibră optică de înaltă performanță, precum și munca echipelor noastre tehnice”, a declarat Vărzaru.

Lauda nu vine doar din interior. Chiar Președintele și CEO-ul Ookla, Stephen Bye, a validat performanța. „Succesul constant al DIGI în obținerea certificării Speedtest Awards pentru cea mai rapidă rețea, an după an, din 2021 până în 2025, este o dovadă a poziției sale de referință în sectorul telecom din Spania. Este un rezultat care arată angajamentul DIGI de a oferi abonaților performanțe la standarde de top în industrie”, a spus Bye, adăugând greutate premiului.

De la operator virtual la gigant cu rețea proprie

Performanța tehnică se vede și în numărul de clienți, care a explodat. La finalul trimestrului trei din 2025, cifrele vorbesc de la sine: peste 6,93 milioane de linii mobile și un total de 3,19 milioane de conexiuni de internet și telefonie fixă. Cifre uriașe.

Cum a fost posibil? Printr-o extindere fără pauză a rețelei proprii de fibră optică SMART, care a ajuns să acopere peste 13 milioane de locuințe. Anul 2025 a adus și o schimbare de strategie fundamentală. DIGI a renunțat la statutul de cel mai mare operator virtual (MVNO) pentru a deveni operator cu rețea mobilă proprie (MNO). O demonstrație de forță.

Un model de succes românesc exportat în Europa

Ce se întâmplă în Spania nu e o întâmplare. E o strategie. DIGI, care deja domină piața din România pe segmente ca internetul fix și TV, aplică aceeași rețetă în expansiunea sa internațională, având operațiuni puternice și în Italia, Portugalia și Belgia. Practic, succesul spaniol arată un lucru simplu: un model de afaceri clădit pe investiții masive în tehnologie de top și oferte bune pentru client funcționează oriunde în Europa. Coincidență? Greu de crezut.