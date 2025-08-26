Elon Musk dă în judecată Apple și OpenAI. Aduce acuzații extrem de grave

Elon Musk a deschis un nou capitol în conflictul tot mai intens din jurul inteligenței artificiale. Luni, companiile sale, xAI și platforma X, au depus o plângere împotriva Apple și OpenAI, pe care le acuză că ar fi format o alianță pentru a bloca rivalii și a controla piața AI generative. Procesul marchează o etapă importantă în lupta pentru supremație tehnologică, punând sub semnul întrebării echilibrul competițional al pieței.

Acuzațiile lui Elon Musk: „Apple protejează monopolul OpenAI”

Plângerea, înregistrată la tribunalul federal din districtul nordic al statului Texas, susține că Apple și OpenAI „au conspirat” pentru a-și păstra poziția dominantă pe piețele smartphone-urilor și ale chatboturilor AI generative. Musk afirmă că Apple ar fi dezavantajat în mod deliberat aplicațiile concurente din App Store, inclusiv Grok – chatbotul dezvoltat de xAI – și ar fi favorizat OpenAI prin integrarea ChatGPT în propriile produse.

„Într-o încercare disperată de a-și proteja monopolul pe piața smartphone-urilor, Apple s-a aliat cu compania care beneficiază cel mai mult de pe urma blocării competiției și inovației în AI: OpenAI, un monopolist pe piața chatboturilor generative”, se arată în documentul citat de News.ro.

Reacțiile Apple și OpenAI

Atât Apple, cât și OpenAI au evitat să comenteze imediat acuzațiile. Totuși, Sam Altman, CEO OpenAI, a reacționat pe platforma X, unde a catalogat plângerea drept „remarcabilă”, acuzându-l pe Musk că își folosește propria rețea socială pentru a-și promova interesele și pentru a-și ataca rivalii.

Apple a susținut în repetate rânduri că App Store este „corect și lipsit de părtinire”, subliniind că mii de aplicații primesc promovare în funcție de criterii obiective. Mai mult, prin funcția Community Notes de pe X, utilizatori au semnalat că aplicații concurente precum DeepSeek și Perplexity au ajuns pe primul loc în App Store chiar după ce Apple și OpenAI și-au anunțat parteneriatul.

Un conflict vechi care se amplifică

Acțiunea în instanță reprezintă o nouă etapă a rivalității dintre Musk și Sam Altman. Cei doi au cofondat OpenAI în 2015, însă Musk a părăsit compania în 2018. Recent, acesta a avertizat că va acționa Apple în judecată pentru „o încălcare clară a legilor antitrust”.

Nu este nici prima confruntare cu OpenAI: anul trecut, Musk a inițiat un alt proces, acuzând conducerea că ar fi pus profitul în fața misiunii inițiale de a dezvolta o inteligență artificială destinată „beneficiului umanității în ansamblu”.

Conflictul actual nu vizează doar două companii, ci ridică întrebări fundamentale despre cum va arăta viitorul inteligenței artificiale și cine va controla tehnologiile cu cel mai mare impact economic și social al momentului.