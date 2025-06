Franța șI Eutelsat îșI unesc forțele pentru a detruna starlink-ul lui Elon Musk

Franța Investeste Masiv în Eutelsat pentru Suveranitatea Spațială Europeană

Într-o mișcare strategică menită să consolideze suveranitatea digitală a Europei, guvernul francez a anunțat o investiție de 1,35 miliarde de euro în operatorul de sateliți Eutelsat. Această injecție de capital va crește participația statului francez în companie de la 13,6% la aproape 30%, transformând Franța în principalul acționar al Eutelsat. Investiția are ca scop principal dezvoltarea unei rețele de sateliți în orbită joasă (LEO) care să ofere o alternativă europeană la serviciile Starlink ale lui Elon Musk.

Această decizie vine pe fondul preocupărilor legate de dependența Europei de infrastructura spațială americană, în special în contextul geopolitic actual și al incertitudinilor privind angajamentul SUA față de securitatea europeană.

Eutelsat și OneWeb: Parteneriat strategic pentru conectivitate LEO

În 2023, Eutelsat a fuzionat cu compania britanică OneWeb, consolidându-și astfel poziția în domeniul sateliților LEO. Această fuziune a permis Eutelsat să opereze a doua cea mai mare constelație de sateliți LEO din lume, cu peste 600 de sateliți activi la o altitudine de aproximativ 1.200 km. Acești sateliți oferă servicii de conectivitate rapidă și cu latență redusă, esențiale pentru zonele izolate și pentru aplicații guvernamentale și militare.

Recent, Eutelsat a semnat un contract pe 10 ani cu armata franceză pentru furnizarea de servicii de comunicații satelitare, consolidându-și astfel rolul de partener strategic în domeniul apărării.

Provocările financiare și tehnologice ale Eutelsat în competiția cu Starlink

În ciuda acestor progrese, Eutelsat se confruntă cu provocări semnificative în competiția cu Starlink. În timp ce Starlink operează peste 7.000 de sateliți și oferă terminale de utilizator la prețuri accesibile, Eutelsat trebuie să investească aproximativ 4 miliarde de euro până în 2030 pentru a-și extinde și moderniza rețeaua. De asemenea, terminalele OneWeb sunt mai scumpe și mai complexe, ceea ce poate limita adoptarea pe scară largă.

Analiștii avertizează că, fără o execuție eficientă și obținerea unor contracte strategice suplimentare, Eutelsat ar putea întâmpina dificultăți în atingerea obiectivelor sale ambițioase.

IRIS²: Proiectul ambițios al UE pentru comunicații satelitare sigure

Uniunea Europeană a lansat proiectul IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), o constelație de sateliți multi-orbită destinată să ofere comunicații sigure pentru guverne și cetățeni. Proiectul, estimat la 10,5 miliarde de euro, va include 264 de sateliți în orbită joasă și 18 în orbită medie, cu lansările programate să înceapă în 2025 și serviciile guvernamentale să fie disponibile din 2030.

IRIS² este dezvoltat de consorțiul SpaceRISE, format din Eutelsat, SES și Hispasat, și este considerat un pilon esențial în strategia spațială a UE.

Implicarea României în inițiativele spațiale europene

România, ca stat membru al Uniunii Europene, are oportunitatea de a se implica activ în aceste inițiative spațiale. Participarea la proiecte precum IRIS² poate aduce beneficii semnificative, inclusiv acces la tehnologii avansate, dezvoltarea industriei spațiale locale și consolidarea securității naționale.

În plus, România poate contribui la reducerea dependenței Europei de infrastructura spațială non-europeană, asigurând astfel o mai mare autonomie strategică în domeniul comunicațiilor și al apărării.