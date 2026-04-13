Meta dezvoltă o versiune fotorealistă a lui Mark Zuckerberg, bazată pe inteligență artificială, menită să interacționeze direct cu angajații companiei. Proiectul, aflat încă într-un stadiu incipient, are ca scop crearea unei legături mai strânse între muncitori și fondatorul companiei.

Un Zuckerberg digital pentru angajați

Procesul de antrenare este complex. Sistemul este alimentat cu tiparele de vorbire, tonul și declarațiile publice ale lui Zuckerberg. Mai mult, inteligența artificială a fost instruită cu viziunile sale actuale privind direcția strategică a companiei, totul pentru a asigura o replică cât mai fidelă. Iar Zuckerberg însuși este implicat direct în testarea și antrenarea acestui personaj digital.

Implicarea directă a CEO-ului

Dincolo de acest proiect, implicarea lui Zuckerberg în zona de AI a crescut exponențial. Acesta își alocă între cinci și zece ore pe săptămână pentru a scrie cod și participă frecvent la sesiunile de revizuire tehnică ale inginerilor. Există și un proiect distinct, un așa-numit „agent CEO”, conceput pentru a-i îndeplini sarcini directe lui Zuckerberg, cum ar fi extragerea rapidă a informațiilor la cerere (un efort separat de personajul AI pentru angajați).

Superinteligența, noua obsesie a Meta

Motorul din spatele acestei noi ofensive este laboratorul Superintelligence Labs, recent înființat în cadrul Meta. Zuckerberg s-a angajat public să dezvolte ceea ce el numește „superinteligență personală”, într-o cursă acerbă pentru a recupera decalajul față de rivali precum OpenAI și Google. Primul produs al laboratorului, modelul lingvistic Muse Spark (cu numele de cod intern Avocado), a fost lansat chiar săptămâna aceasta. Și cum vine asta? Spre deosebire de abordarea open-source anterioară a Meta, Muse Spark va fi proprietar, optimizat pentru viteză. Anunțul a fost bine primit de piață, acțiunile Meta crescând cu aproximativ 7%.

De la Snoop Dogg la probleme de siguranță

Nu este prima tentativă a companiei în zona personajelor AI.

În septembrie 2023, Meta a lansat o serie de chatbot-uri bazate pe celebrități, inclusiv unul modelat după Snoop Dogg, care și-a licențiat vocea și înfățișarea. Ulterior, instrumentul AI Studio a permis utilizatorilor obișnuiți să-și creeze propriile personaje. Numai că programul a intrat rapid în bucluc, după ce unii utilizatori au creat personalități explicite sexual, atrăgând îngrijorarea autorităților de reglementare. Reacția Meta a venit în ianuarie, când a blocat accesul adolescenților la personajele sale AI.

Adio, metavers? Pierderi de 80 de miliarde de dolari

Dar în timp ce Meta pompează resurse în inteligența artificială, vechiul pariu pe metavers este, în esență, lichidat. V-ați gândit vreodată cât de repede se poate schimba o strategie de miliarde? Compania a anunțat luna aceasta că Horizon Worlds, platforma sa socială de realitate virtuală, va fi eliminată de pe căștile Quest până pe 15 iunie. Divizia responsabilă pentru acest efort, Reality Labs, a acumulat pierderi de aproape 80 de miliarde de dolari din 2020.