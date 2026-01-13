Microsoft a anunțat un plan în cinci puncte ca răspuns la preocupările legate de impactul centrelor sale de date AI asupra comunităților locale, conform The Verge. Compania promite transparență și investiții pentru a minimiza efectele asupra facturilor la energie și a resurselor de apă.

Planul Microsoft pentru infrastructura AI

Planul, denumit „Infrastructură AI orientată spre comunitate”, include măsuri precum plata unor tarife mai mari pentru a preveni creșterea facturilor la energie electrică pentru alți consumatori. Microsoft promite, de asemenea, să minimizeze consumul de apă, să ofere programe de formare profesională și să contribuie la bugetele locale prin taxe și impozite.

Brad Smith, vicepreședinte și președinte Microsoft, a declarat într-o transmisiune live că „ne aflăm într-un moment în care trebuie să ascultăm și să abordăm aceste preocupări direct”. Smith a subliniat importanța colaborării cu comunitățile locale pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a infrastructurii AI.

Creșterea tarifelor la energie electrică

Creșterea tarifelor la energie electrică în Statele Unite reprezintă un punct sensibil, tendință alimentată parțial de cererea tot mai mare de energie a centrelor de date, a sectorului manufacturier și a electrificării locuințelor și transporturilor. Un raport din decembrie al grupului Climate Power arată că facturile la energie electrică au crescut cu 13% la nivel național în 2025.

Departamentul Energiei estimează că cererea de energie a centrelor de date se va dubla sau tripla, ajungând să consume până la 12% din electricitatea din SUA până în 2028. Microsoft susține că va solicita companiilor de utilități și comisiilor publice să stabilească tarife suficient de mari pentru a acoperi costurile cu energia electrică pentru centrele sale de date, inclusiv costurile asociate cu construirea de noi infrastructuri pentru a satisface cererea în creștere.

Smith a declarat pentru The Seattle Times și GeekWire că Microsoft nu va accepta subvenții pentru energie electrică. Compania promite mai multă transparență în ceea ce privește planurile de construcție a centrelor de date și consumul de energie.

Transparență și colaborare cu autoritățile locale

Dezvoltatorii de centre de date și companiile de tehnologie au primit critici pentru încheierea de acorduri secrete cu companiile de utilități și pentru solicitarea ca oficialii locali să semneze acorduri de confidențialitate care limitează accesul publicului la informații. Senatoarea Elizabeth Warren și alți parlamentari democrați au trimis în decembrie o scrisoare către Microsoft, Google, Amazon, Meta și principalii dezvoltatori de centre de date, solicitând răspunsuri la întrebări despre consumul de energie și eforturile de lobby la nivel local.

Reacția altor companii

Microsoft nu este singura companie de tehnologie care se află într-o poziție defensivă. Meta și-a reiterat în decembrie angajamentul de a reface sursele de apă în locurile unde are centre de date. Amazon a comandat un studiu la sfârșitul anului trecut, care arată că centrele de date ale companiei generează mai multe venituri pentru companiile de utilități decât costurile asociate cu furnizarea de servicii către aceste facilități.

O analiză Heatmap Pro, publicată ieri, arată că cel puțin 25 de proiecte au fost anulate în Statele Unite ca urmare a reacțiilor negative din partea comunităților locale. „Adevărul este că dezvoltarea infrastructurii progresează doar atunci când comunitățile concluzionează că beneficiile depășesc costurile”, a spus Smith.

Președintele Trump intervine

Președintele american Donald Trump, care a promis să accelereze dezvoltarea centrelor de date prin Planul său de acțiune AI de anul trecut, s-a alăturat eforturilor de a aborda preocupările legate de creșterea facturilor la energie electrică. Trump a declarat, într-o postare pe Truth Social de ieri, că echipa sa a „lucrat cu” Microsoft și alte companii de tehnologie pentru a se asigura că americanii nu „plătesc nota” pentru consumul de energie al centrelor de date.