Nouă campanie periculoasă pe Facebook! Alertă pentru utilizatorii Android. Experții companiei românești de securitate cibernetică Bitdefender trag un semnal de alarmă în legătură cu o nouă campanie frauduloasă derulată pe Facebook, care are ca țintă directă utilizatorii de telefoane Android, inclusiv din România.

Potrivit specialiștilor, escrocii lansează reclame ce par oficiale și care promit acces rapid la aplicații populare de tranzacționare, precum TradingView. Cei care dau click sunt direcționați către o aplicație ce imită perfect una reală, dar care, odată instalată, compromite complet dispozitivul. „Atacatorii promovează reclame ce promit acces la aplicaţii populare de tranzacţionare, precum TradingView. Utilizatorii sunt apoi direcţionaţi către o aplicaţie ce pare legitimă, dar care instalează în realitate ameninţări informatice avansate. Programul periculos poate fura criptomonede, parole şi coduri de autentificare în doi paşi şi are capacitatea de a prelua controlul complet asupra telefonului”, explică Bitdefender.

Ce poate face aplicația infectată

Odată instalat pe telefon, malware-ul poate extrage fonduri din portofele cripto precum BTC, ETH sau USDT, dar și din conturi bancare tradiționale pe baza IBAN-ului. Totodată, aplicația este capabilă să intercepteze SMS-uri și coduri de autentificare, să înregistreze activitatea de pe ecran, să activeze camera sau microfonul fără știrea utilizatorului și chiar să inițieze apeluri sau să șteargă aplicații. În unele cazuri, virusul își poate șterge complet urmele de pe dispozitiv atunci când detectează riscul de a fi identificat. „Campania confirmă cât de departe merg atacatorii cibernetici pentru a înşela utilizatorii. Telefonul mobil este astăzi folosit pentru plăţi, muncă şi comunicare personală, ceea ce îl transformă într-o ţintă extrem de valoroasă pentru atacatori”, avertizează experții.

Reclame false în toată Uniunea Europeană

Conform datelor colectate de Bitdefender, până la 22 iulie 2025 au fost identificate peste 75 de reclame false doar în Uniunea Europeană, redactate în cel puțin zece limbi. Acestea folosesc abuziv numele unor branduri mari precum Binance, Revolut sau Ledger, dar și imaginea unor personalități publice pentru a părea credibile. Până pe 22 august, mesajele au ajuns deja la zeci de mii de utilizatori europeni. Specialiștii recomandă vigilență maximă: nu descărcați aplicații din surse necunoscute, nu oferiți acces la setări sensibile fără motiv clar, verificați cu atenție linkurile înainte de instalare și folosiți soluții de securitate precum Bitdefender Mobile Security. În caz de suspiciune, linkurile pot fi analizate cu Bitdefender Link Checker sau cu chatbotul gratuit Scamio, creat pentru detectarea tentativelor de fraudă online.