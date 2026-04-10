OpenAI, gigantul din spatele ChatGPT, susține un proiect de lege din statul Illinois care ar proteja companiile de inteligență artificială de răspundere legală în cazul unor dezastre. Vorbim aici de evenimente catastrofale, precum moartea a peste 100 de persoane sau pagube materiale de cel puțin 1 miliard de dolari, provocate de modelele lor AI.

Ce prevede legea controversată

Proiectul, denumit SB 3444, este destul de direct. Acesta ar scuti dezvoltatorii de modele AI de frontieră de răspundere pentru „daune critice” cauzate de tehnologia lor, atâta timp cât nu au provocat incidentul în mod intenționat sau din neglijență gravă și au publicat rapoarte de siguranță, securitate și transparență pe site-ul lor. Dar stai puțin, cum e definit un model de frontieră? Legea îl consideră orice model AI antrenat cu costuri de calcul de peste 100 de milioane de dolari, o definiție care se aplică, cel mai probabil, marilor laboratoare americane precum OpenAI, Google, xAI, Anthropic și Meta.

Lista „daunelor critice” include scenarii sumbre, cum ar fi utilizarea AI de către un actor rău intenționat pentru a crea o armă chimică, biologică, radiologică sau nucleară. Pe bune, dacă un model AI ar comite de unul singur o acțiune care, dacă ar fi făcută de un om, ar constitui o infracțiune penală cu consecințe extreme, laboratorul din spatele său ar putea scăpa de răspundere.

Poziția oficială a OpenAI

Compania nu se ascunde. Într-o declarație trimisă prin e-mail, purtătorul de cuvânt al OpenAI, Jamie Radice, a explicat de ce susțin această inițiativă. „Susținem abordări de acest gen deoarece se concentrează pe ceea ce contează cel mai mult: Reducerea riscului de daune grave provocate de cele mai avansate sisteme AI, permițând în același timp ca această tehnologie să ajungă în mâinile oamenilor și afacerilor – mici și mari – din Illinois”, a spus Radice. „Ele ajută, si, la evitarea unui mozaic de reguli de la stat la stat și la avansarea către standarde naționale mai clare și mai consecvente.”

Iar ideea unui cadru federal a fost întărită și de Caitlin Niedermeyer, din echipa de Afaceri Globale a OpenAI. În mărturia sa, ea a argumentat că este important să se evite „un mozaic de cerințe inconsistente la nivel de stat care ar putea crea fricțiuni fără a îmbunătăți în mod vizibil siguranța”.

Mesajul este clar. „La OpenAI, credem că Steaua Polară pentru reglementarea frontierelor ar trebui să fie implementarea sigură a celor mai avansate modele, într-un mod care să păstreze și leadership-ul SUA în inovație”, a adăugat Niedermeyer.

Opoziție puternică în Illinois

Numai că lucrurile nu sunt deloc simple. Scott Wisor, director de politici la Secure AI Project, crede că proiectul de lege are șanse mici de a trece, mai ales având în vedere reputația statului Illinois de a reglementa agresiv tehnologia. V-ați gândit vreodată câți oameni ar susține o astfel de imunitate pentru giganții tech?

Wisor are și cifre. „Am chestionat oamenii din Illinois, întrebându-i dacă cred că companiile AI ar trebui să fie scutite de răspundere, iar 90% dintre oameni se opun. Nu există niciun motiv pentru care companiile AI existente ar trebui să se confrunte cu o răspundere redusă.”

Opoziția este masivă.

De altfel, Illinois a fost primul stat din țară care a adoptat o legislație ce limitează utilizarea AI în serviciile de sănătate mintală și a fost printre primii care au reglementat colectarea datelor biometrice, prin Legea privind confidențialitatea informațiilor biometrice din 2008.

Contextul legal mai larg

În timp ce SB 3444 se concentrează pe evenimente catastrofale, laboratoarele AI se confruntă deja cu întrebări legate de daunele la nivel individual. În ultimul an, OpenAI a fost dată în judecată de mai multe familii ale unor copii care s-au sinucis după ce ar fi dezvoltat relații nesănătoase cu ChatGPT (un subiect extrem de sensibil).

Si, în absența unei legislații federale clare, pe care Niedermeyer o susține, state precum California și New York au început să adopte propriile legi, care impun dezvoltatorilor de modele AI să prezinte rapoarte de siguranță și transparență. La ani buni de la explozia AI, întrebarea legală fundamentală despre ce se întâmplă dacă un model provoacă un eveniment catastrofal rămâne, în mod șocant, fără un răspuns clar.