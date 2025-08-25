Argintul explodează pe piețe. Cât se scumpește și perspective pentru investitori

Argintul a devenit vedeta pieței metalelor prețioase în 2025, cu o apreciere spectaculoasă de 33% de la începutul anului. Prețul unei uncii a ajuns la 38,5 dolari, depășind ritmul de scumpire al aurului și confirmând tendința istorică potrivit căreia argintul, având o piață mai mică și mai volatilă, înregistrează creșteri accelerate în perioade favorabile. „Dacă raportul dintre aur și argint ar reveni la media istorică, argintul ar putea înregistra câștiguri mult mai mari și chiar ar putea atinge noi recorduri în perioada următoare”, notează o analiză XTB.

Producția deficitară împinge prețurile în sus

Un factor cheie care alimentează scumpirea este deficitul cronic de metal fizic. Silver Institute estimează pentru 2025 un minus de 170 de milioane de uncii pe piața mondială, trend început încă din 2021. Situația se explică prin structura unică a producției: doar 30% din argint provine din mine dedicate, restul de 70% fiind un produs secundar al exploatărilor de aur, cupru, zinc și plumb.

Această dependență limitează capacitatea pieței de a răspunde rapid la creșterea cererii. Producția anuală extrasă a scăzut cu peste 7% față de 2016, situându-se la aproximativ 835 de milioane de uncii, în timp ce reciclarea a crescut cu 24%, atingând 195 de milioane de uncii – insuficient pentru a acoperi golul. Analiștii XTB avertizează că lipsa de proiecte miniere noi va accentua dezechilibrul dintre cerere și ofertă.

Argintul, susținut de contextul economic global

Condițiile macroeconomice continuă să favorizeze argintul. Așteptările privind reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală scad costul de oportunitate al investițiilor în metale prețioase, în timp ce inflația din august (2,7%) a rămas sub estimările de 2,8%, întărind prognozele pentru o tăiere a dobânzilor în septembrie.

În paralel, slăbirea dolarului face ca argintul să devină mai accesibil investitorilor internaționali. ETF-urile au raportat o creștere record a deținerilor, semn că marii investitori pariază pe continuarea trendului ascendent. Deși prețurile sunt încă departe de maximele istorice, valoarea stocată de fonduri sugerează potențialul unor noi majorări.

Riscurile: volatilitate ridicată și posibile corecții

În ciuda entuziasmului, argintul rămâne un activ extrem de volatil. Corecțiile bruște pot eroda rapid câștigurile, iar o eventuală încetinire economică ar putea reduce cererea industrială. Totuși, investițiile au compensat frecvent scăderile consumului industrial, mai ales în perioade de incertitudine.

Analiștii subliniază și alte riscuri: o întărire neașteptată a dolarului, o creștere a cantității de argint reciclat sau descoperirea unor noi zăcăminte ar putea tempera scumpirile. Totuși, aceste scenarii sunt considerate puțin probabile pe termen scurt. Pe termen lung, tranziția energetică, digitalizarea și tehnologiile emergente consolidează o cerere tot mai mare pentru argint, în timp ce oferta limitată rămâne un factor structural de susținere a prețurilor.

„Cele mai bune investiții în argint au fost realizate în momente în care fundamentele pieței erau la fel de solide ca în prezent”, conchid specialiștii XTB.