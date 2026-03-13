Platforma de identificare a apelurilor Truecaller a lansat o funcționalitate nouă, care permite unei persoane să devină administratorul unui grup de familie, să primească alerte despre apelurile frauduloase primite de ceilalți membri și chiar să închidă un apel în numele lor. V-ați îngrijorat vreodată că părinții ar putea cădea pradă unei înșelătorii telefonice? Ei bine, compania cu peste 450 de milioane de utilizatori la nivel global vine cu o soluție concretă, disponibilă gratuit pentru toți.

Cum funcționează exact protecția?

Hai să vedem mecanismul. Un membru al familiei, de obicei cel mai priceput la tehnologie, poate deveni administratorul unui grup de până la cinci persoane. Odată ce ceilalți membri acceptă invitația, administratorul primește notificări despre apelurile potențial frauduloase pe care aceștia le primesc. Dacă administratorul consideră că apelul este periculos, poate închide conversația de la distanță.

Numai că există o limitare. Deși alertele funcționează atât pe iOS, cât și pe Android, închiderea de la distanță a apelului este posibilă doar pentru membrii care folosesc un telefon cu Android. Pe acest sistem de operare, membrii pot acorda permisiuni suplimentare administratorului pentru a detecta activitatea în timp real, cum ar fi mersul pe jos sau condusul, nivelul bateriei și setările de sunet ale telefonului (pentru a verifica dacă telefonul este pe modul silențios). Truecaller susține că acest lucru este util pentru a monitoriza membrii mai în vârstă și pentru a-i suna doar atunci când nu sunt la volan, de exemplu.

Administratorul poate, si, să blocheze anumite numere și prefixe internaționale, partajând o listă de blocare cu toți membrii grupului. Compania a specificat clar că administratorul nu poate vedea istoricul apelurilor non-spam sau istoricul SMS-urilor membrilor grupului.

O schimbare fundamentală de strategie

Lansarea, testată inițial în decembrie în țări precum Suedia, Chile, Malaezia și Kenya, a fost extinsă la nivel mondial după rezultate promițătoare, inclusiv în India, cea mai mare piață a companiei. E drept că amploarea problemei justifică mișcarea.

„Cred că, din nefericire, toți cunoaștem pe cineva în familiile sau printre prietenii noștri care a fost afectat de fraude”, a declarat pentru TechCrunch Kunal Dua, vicepreședinte de produs la Truecaller. El a adăugat că, „în acest sens, este o schimbare fundamentală pentru Truecaller în ceea ce privește problema pe care ne-am concentrat.”

Cifrele vorbesc de la sine.

Doar anul trecut, Truecaller a identificat peste 7,7 miliarde de apeluri frauduloase la nivel global.

Planuri de viitor cu inteligență artificială

Compania explorează deja integrarea inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți protecția familiei. Unul dintre planuri vizează alertarea administratorului cu privire la tipul exact de fraudă pe care o primește un membru al grupului. Mai mult, se analizează posibilitatea de a folosi AI pentru a filtra apelurile și a le deconecta automat atunci când sunt detectate anumite cuvinte asociate cu escrocheriile, cum ar fi „arestare digitală” – o tactică prin care infractorii se prefac a fi ofițeri de poliție pentru a extrage informații sau bani.

Probleme financiare și concurență directă

Iar toate aceste inovații vin într-un context dificil pentru companie. Acțiunile Truecaller au scăzut cu peste 80% în ultimele 12 luni. Raportul pentru trimestrul al patrulea din 2025 a arătat că EBDITA – un indicator al profitabilității operaționale – a scăzut cu 49% de la an la an, în timp ce veniturile din publicitate au scăzut cu 31%.

Pe lângă aceste probleme, Truecaller se confruntă cu o concurență tot mai mare din partea sistemului guvernamental din India, Caller Name Presentation (CNAP), care afișează numele apelantului așa cum este înregistrat la operatorul de telefonie. „În India, s-a vorbit mult despre lansarea iminentă a CNAP”, a recunoscut CEO-ul Rishit Jhunjhunwala în timpul conferinței privind rezultatele financiare.

Până la urmă, impactul pare gestionabil. „CNAP este parțial lansat și, până acum, impactul asupra creșterii numărului nostru de utilizatori este limitat. Așa cum am spus în trecut, ne așteptăm ca CNAP să aibă un oarecare impact asupra creșterii numărului de utilizatori, dar acest lucru rămâne de văzut pe măsură ce CNAP va ajunge la o lansare completă”, a explicat Jhunjhunwala. Poziția companiei este că simpla afișare a unui nume nu rezolvă problema spam-ului, argumentând că platforma lor oferă mult mai mult. „Concentrarea noastră continuă să fie pe livrarea unui produs superior și, după cum știți, consumatorul poate alege să aibă CNAP și Truecaller în paralel, unde noi oferim mult mai multe informații, mult mai mult context și diverse alte soluții pentru consumator.”