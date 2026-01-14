După lovitura dată cu Steam Deck în 2022, Valve, adică oamenii din spatele Steam, par că au prins viteză și nu mai au de gând să se oprească. Acum, conform celor de la Independent, gigantul tech vrea să intre și mai serios în zona hardware, pregătind o nouă Steam Machine care ar putea să le dea bătăi de cap celor de la PlayStation și Xbox. Practic, e o resuscitare a unui proiect din 2014 pe care mulți îl consideram deja istorie.

Consolă gândită pentru living

De data asta, celor de la Valve nu le-a mai ajuns să pună un PC într-o cutie și să-i spună consolă. Noua Steam Machine a fost construită de la zero, cu un design special gândit pentru a se potrivi în sufragerie, suficient de mică încât să încapă sub televizor. E clar că vor să ne ofere o experiență de gaming direct de pe canapea, nu la birou. După cum scrie Independent, „Steam Machine a fost purpose-built with a true console-style design, small enough to fit neatly under your TV”.

Specificații tehnice și performanță

Consola va fi motorizată de un chip AMD customizat, iar Valve promite gaming 4K fluent, sprijinit de o tehnologie de upscaling care ar trebui să îmbunătățească claritatea imaginii și, implicit, performanța generală. Vor exista două variante de stocare, de 512GB și 2TB, cu un bundle opțional care include și noul controller Steam. Mai mult, au prezentat și Steam Frame, o cască VR care vrea să concureze cu Meta Quest. Ca putere de calcul, „the new Steam Machine delivers more than six times the horsepower of the Steam Deck”, zice Independent. Aparent, ar trebui să ruleze fără probleme toată biblioteca Steam, inclusiv jocurile AAA moderne.

Cât costă și când apare?

Valve a anunțat că Steam Machine va fi lansată la începutul acestui an, dar nu ne-au dat o dată exactă. Cei de la Independent speculează că, dacă se repetă tiparul de lansare al Steam Deck din 2022, am putea vedea consola pe piață abia în februarie 2026. Cât despre preț, Valve a declarat pentru The Verge că va fi „comparable to a PC with similar specs”, dar „positioned closer to the entry level of the PC space”. Asta înseamnă că ar trebui să se încadreze în același interval de preț ca alte console de pe piață.

Speculații despre preț

Au început să apară zvonuri despre prețul Steam Machine, după ce un retailer ceh a listat online modelele de 512GB și 2TB. Deși prețul nu era afișat direct, un utilizator Reddit a descoperit în codul sursă al site-ului prețurile de 19.826 CZK (aproximativ 708 euro sau 953 dolari) pentru modelul de 512GB și 22.305 CZK (aproximativ 796 euro sau 1072 dolari) pentru cel de 2TB. E important de reținut că Smarty, retailerul ceh, e un vânzător autorizat de produse Valve, dar e un site terț, deci e posibil să aplice un adaos comercial. În plus, nu e sigur dacă prețurile respective sunt cele oficiale de la Valve sau doar estimări ale retailerului. „While the price is not listed, a Reddit user named Pajman64 discovered that the prices were apparent in the website’s source code listing the two models at 19,826 CZK and 22,305 CZK apiece”, scrie Independent. Așadar, mai bine așteptăm confirmarea oficială.

Design și conectivitate

Steam Machine e, în esență, un PC de sufragerie compact, deghizat în consolă. Valve spune că are dimensiunile unui cub de 6 inci (aproximativ 15 cm), suficient de mic încât să încapă sub televizor sau pe birou fără să ocupe prea mult spațiu. Rulează SteamOS și oferă funcții precum suspendare și reluare rapidă, salvări în cloud și o interfață similară cu cea de pe Steam Deck. Are o bandă LED customizabilă pe partea din față, iar alimentarea e integrată în corp, deci nu mai avem un adaptor extern. În plus, are o mulțime de porturi, inclusiv două ieșiri video prin HDMI 2.0 și DisplayPort 1.4, patru porturi USB-A, un port USB-C de 10Gbps și un port Gigabit Ethernet pe spate. Are Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3 integrate, plus un receiver wireless dedicat pentru conectarea cu noul Steam Controller. „There seems to be loads of ports too, including twin display outputs via HDMI 2.0 and DisplayPort 1.4, as well as four USB-A ports, a 10Gbps USB-C port and a Gigabit Ethernet port on the rear”, se arată în articolul Independent. Conectivitate nu-i lipsește, clar!

Controller-ul Steam

Controller-ul Steam funcționează pe toate dispozitivele Steam și se conectează direct la Steam Machine. Valve ne spune că gamepad-ul folosește thumbstick-uri magnetice, concepute să fie mai responsive și să reziste mai mult. Are și un disc magnetic de încărcare care funcționează și ca adaptor wireless. Poți folosi și Bluetooth sau USB, dacă preferi, iar controller-ul va suporta controlul prin mișcare prin funcția Grip Sense. Practic, asta activează sau dezactivează gyro aiming-ul, în funcție de cum îl ții în mână. Ingenios, nu?