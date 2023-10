Adrian Câciu: Nu riscăm să pierdem bani europeni!

Adrian Câciu a declarat sâmbătă că reforma pensiilor speciale urmează să fie făcută. El a detaliat că la finalul acestei luni legea va intra în Parlament pentru ultimele amendamente. Astfel, a spus Adrian Câciu, totul va fi în acord cu decizia CCR. Câciu a explicat că, de fapt, nu au fost încasările prognozate pe luna septembrie și de acolo a fost gaura de 7 miliarde de lei despre care vorbea ministrul Finanţelor.

Astfel, ”Nu cred că a spus că a găsit o gaură. A spus că nu s-au făcut încasări conform programărilor în septembrie, dacă nu mă înşel. Întrebaţi-l pe dânsul care sunt cauzele. Are instituţiile de colectare în subordine”, a spus Adrian Câciu.

Ministrul a dat asigurări că România nu va rămâne fără banii de la Uniunea Europeană. El a arătat că şi alte state şi-au depăşit ţintele de deficit programate.

În precizările sale, ”Nu riscăm să pierdem bani europeni. Regulamentele spun cu totul altceva decât suspendarea fondurilor europene. Dacă nu am face nimic legat de ceea ce înseamnă ajustarea fiscală, consolidarea fiscal-bugetară, am risca o amendă, dar nu se va întâmpla lucrul acesta. Comisia a înţeles că avem cheltuieli suplimentare legate de ceea ce înseamnă continuarea, de fapt, nu ne dorim să continue acest conflict din Ucraina. Dar sunt cheltuieli care apasă pe bugetele statelor membre. Toată Europa are o problemă din perspectivă economică, cred că lumea ar trebui să pună şi în context european, sunt şi state europene care şi-au depăşit ţintele de deficit, state puternice. Cel puţin 3 dintre ele şi-au depăşit ţintele de deficit”, a precizat Adrian Câciu.

În plus, Adrian Câciu a subliniat că un lucru important pentru români este că ţara noastră evită recesiunea economică: Evităm recesiunea, e un lucru foarte important pentu cetăţenii României. Pentru companiile româneşti, mergem înainte. Suntem în creştere economică. Unul dintre puţinele state care are creştere economică în acest an. Haideţi să nu mai privim lucrurile negativ. Guvernul face o serie de eforturi ca aceste lucruri să se întâmple aşa cum ne dorim şi aşa cum trebuie pentru România.

După cum vedeţi chiar şi în America sunt probleme inclusiv cu programarea bugetară. Cu modul în care sunt susţinute cheltuielile pe care şi le-a programat guvernul american. Vă asigur că lucrăm cu toate motoarele pentru a avea stabilitate şi avem această stabilitate şi eu cred că trebuie să o scoatem în evidenţă.