Cresc facturile la gaze. Avertismentul specialiștilor

Specialiștii atrag atenția că facturile la gaze pentru români ar putea crește în timpul sezonului rece. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a precizat că ne putem aștepta la o situație asemănătoare cu cea din iarna trecută.

În prezent, românii beneficiază de facturi plafonate la gaze naturale, dar după ce această măsură de plafonare va expira, situația ar putea deveni mult diferită. Dumitru Chisăliță a avertizat că românii ar trebui să se pregătească pentru eventualele modificări.

Posibile majorări ale facturilor la gaze în timpul iernii

Expertul a explicat că românii ar putea vedea o creștere de până la 7% în facturile la gaze și a subliniat că această creștere ar putea fi resimțită pe perioada iernii. Această ajustare a prețurilor este determinată de creșterea costului gazelor achiziționate de furnizori.

Referindu-se la situația actuală, Chisăliță a menționat că în ultimul an, consumatorii au plătit chiar sub prețul plafonat. Facturile au fost calculate sub pragul de 0,31 lei/kWh, valoarea stabilită prin plafonarea prețului gazelor naturale.

Potrivit specialistului, prețul gazelor naturale a înregistrat deja o ușoară creștere, iar acest lucru va duce la o majorare similară pentru consumatorii finali, posibil până la 7%.

Chisăliță a subliniat că reducerea prețurilor la gaze poate fi realizată doar prin scăderea costurilor. El a explicat: „În ultimul an, consumatorii au plătit facturi sub prețul plafonat de 0,31 lei/kWh, dar acum am observat o creștere ușoară a prețului gazelor naturale. Aceasta va avea un impact direct asupra facturilor plătite de consumatori, având în vedere că prețul este stabilit în funcție de costurile fiecărui furnizor”

În acest context, se preconizează o creștere a facturilor pentru consumatorii finali, pe fondul majorării prețului gazelor achiziționate de furnizori.

Reducerea costurilor, singura soluție pentru scăderea prețurilor

Președintele Asociației Energia Inteligentă a reiterat că reducerea prețurilor la gaze poate fi posibilă doar prin diminuarea costurilor asociate. Aceasta rămâne singura cale pentru a contracara majorările anticipate.

Este important de menționat că, în momentul de față, prețul gazelor naturale pentru clienții casnici este plafonat la 0,31 lei/kWh.

În Europa, preţurile de referinţă la gaze naturale au atins cel mai ridicat nivel din 2024. Evoluția a fost înregistrată după ce livrările din Norvegia s-au redus semnificativ.

Cum arată previziunile pentru importul de gaze

Pentru anii următori, se estimează o expansiune constantă a producției, cu o creștere de 1,5% pentru 2025, atingând 7,79 milioane tep, și o creștere similară în 2026, cu un total de 7,907 milioane tep. În 2027, producția ar putea urca la 8,176 milioane tep, marcând un avans de 3,4%. Aceste date reflectă o tendință generală de creștere continuă a producției interne de gaze naturale, ce va contribui la satisfacerea cererii interne.

În ceea ce privește importurile, pentru anul 2024 se prognozează o majorare semnificativă de peste 10% față de anul anterior. Această creștere este anticipată ca o măsură compensatorie pentru cererea suplimentară care nu poate fi acoperită de producția internă. Cu toate acestea, se estimează o tendință de reducere a importurilor în anii următori, în special până în 2027, când se preconizează o scădere de 6% în raport cu 2024.

Estimările detaliate pentru importuri arată o valoare de 2,392 milioane tep pentru 2024, o creștere de 11,1%, urmată de o scădere de 7,6% în 2025, cu un total de 2,211 milioane tep. În 2026, importurile sunt prevăzute să scadă ușor cu 2,7%, atingând 2,150 milioane tep, iar până în 2027 se estimează o reducere suplimentară de 6%, cu un total de 2,022 milioane tep.

Ministerul Energiei, proiecte până în 2035

Lansarea Proiectului Strategiei Energetice a României pentru perioada 2025-2035, cu perspectiva anului 2050, de către Ministerul Energiei, aduce în prim-plan prognozele privind scăderea producției de gaze naturale din resurse terestre. În contextul acestei scăderi anticipate, documentul subliniază importanța dezvoltării rezervei de gaze din Marea Neagră pentru a reduce dependența de importuri. Această abordare se dovedește crucială pentru asigurarea unui echilibru între oferta și cererea de gaze naturale în viitorul apropiat și mediu.

Pe termen scurt și mediu, documentul evidențiază potențialul de creștere a rezervei sigure de gaze prin aplicarea de tehnologii avansate pentru îmbunătățirea recuperării din zăcăminte existente. Investițiile în explorarea de adâncime și în platforma continentală a Mării Negre sunt prezentate ca soluții viabile pentru a extinde resursele disponibile. Aceste măsuri sunt menite să optimizeze utilizarea resurselor existente și să îmbunătățească securitatea energetică a țării.

Se preconizează că primele cantități de gaze naturale din proiectele offshore vor deveni disponibile începând cu anul 2027. Conform informațiilor furnizate de operatorii proiectului, producția stabilă, estimată să atingă un platou de aproximativ 140.000 de barili echivalent petrol pe zi, se va realiza într-un an de la începutul producției. Acest nivel de producție va fi menținut timp de aproximativ zece ani, urmând ca după această perioadă să înceapă un declin natural de opt ani.