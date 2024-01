De ce crede Raji Sourani că „Suntem de partea bună a istoriei

În prezent, Raji Sourani, director și fondator al Centrului Palestinian pentru Drepturile Omului, este unul dintre cei mai importanți avocați din Gaza în domeniul drepturilor omului. Simplul fapt că este încă în viață este un fel de miracol.

În timp ce călătorea de la Haga, la Bruxelles, Madrid și Dublin, după deschiderea cazului de genocid împotriva Israelului de către Curtea Internațională de Justiție (CIJ), el a vorbit cu EUobserver.

De când Israelul și-a lansat operațiunea militară ca răspuns la atacurile Hamas din 7 octombrie, el a supraviețuit de două ori unui bombardament țintit. „Am fost norocos că am scăpat de asta”, a declarat Sourani pentru EUobserver.

După ce locuința sa a fost distrusă de raidurile aeriene israeliene, avocatul în vârstă de 70 de ani a părăsit Gaza pe 19 decembrie. El locuiește acum în Egipt împreună cu familia sa.

Este într-adevăr norocos. După 7 octombrie, numai cetățenii internaționali sau cei cu dublă cetățenie și contacte bune au putut părăsi Fâșia Gaza.

În contextul profesional, născut și crescut în Gaza, Sourani și-a petrecut cea mai mare parte a vieții reprezentând victimele palestiniene și documentând ceea ce s-a întâmplat în teritoriile ocupate din Cisiordania și Fâșia Gaza. În timp ce își făcea meseria, a fost reținut de șase ori atât de Israel, cât și de Autoritatea Palestiniană.

În afirmaţiile sale, „Munca noastră nu este ușoară. Pentru israelieni, suntem teroriști cu costume care fac „lawfare””, a declarat el.

De altfel, Raji Sourani reprezintă victimele palestiniene din anul 2009 în fața Curții Penale Internaționale (CPI) – care a decis în cele din urmă să lanseze o anchetă privind posibile crime de război comise în Palestina în 2021, după cinci ani de examinări preliminare.

Mai mult, a făcut parte dintre cei care au convins organizațiile islamiste (Hamas și Jihadul Islamic) să semneze Statutul de la Roma, tratatul care a înființat CPI – făcându-le și pe acestea să facă obiectul investigațiilor CPI.

În acest sens, CPI investighează și urmărește în justiție persoane pentru crime de război și alte crime internaționale, în timp ce Curtea Internațională de Justiție (CIJ) soluționează litigiile juridice dintre state. Cele două sunt adesea confundate din cauza numelor lor și a faptului că ambele au sediul la Haga.

Astfel, „Suntem credincioși romantici ai justiției și o dorim pentru Palestina”, a spus el. „Nimeni nu sare peste responsabilitate”.

„Avem unul dintre cele mai bine documentate conflicte din istorie datorită organizațiilor pentru drepturile omului”, a mai spus el, subliniind că și conflictul Palestina-Israel este bine documentat în întregul sistem israelian.

CPI, acuzată de politizare

Concret, chiar dacă Israelul a fost acuzat de o serie de acuzații bine documentate, Sourani a criticat ritmul lent al activității CPI în Palestina.

El nu dorește să compare cazul CPI din Palestina cu cel din Ucraina, dar o face oricum – criticând rapiditatea cu care au fost luate deciziile CPI în cazul Ucrainei și acuzându-l pe procurorul CPI, Karim A. A. Khan, că este „politizat” și „selectiv”.

În opinia sa, „Acest lucru trimite un mesaj foarte urât, nu palestinienilor, ci victimelor”.

În plus, Sourani a declarat că este o „mare rușine” faptul că Khan a refuzat să se întâlnească cu organizația sa în ocazii anterioare și fără nicio justificare reală furnizată, dar că a călătorit în Israel în noiembrie pentru a se întâlni cu supraviețuitorii israelieni și cu familiile victimelor după atacurile din 7 octombrie.

În opinia sa, „Nu poți fi selectiv”, a spus el. „Suntem profesioniști, suntem avocați de primă clasă, suntem reprezentanți ai victimelor, există cazuri grave”.

Lucrurile s-au schimbat după ce, în decembrie, Africa de Sud a depus o plângere la Curtea Internațională de Justiție (CIJ). Procurorul CPI a acceptat atunci să se întâlnească cu organizația lui Sourani, Centrul Palestinian pentru Drepturile Omului.

Cazul de la Curtea de la Haga nu arăta bine pentru Khan, potrivit avocatului palestinian, deoarece „cu ani înainte i s-a cerut să facă ceva și nu a făcut nimic”. Dacă s-ar fi acționat mai devreme, „poate că ar fi existat un fel de descurajare”, a avertizat Sourani.

Astfel, CIJ a audiat luna aceasta primele argumente în cazul genocidului împotriva Israelului, Africa de Sud solicitând măsuri provizorii, inclusiv o încetare a focului.

În afirmaţiile sale, „Pe 11 ianuarie, Africa de Sud a făcut istorie”, a declarat Sourani.

„Problema noastră a fost să găsim un stat sau state [that wanted to launch a case at the UN’s top court] … Am fost norocoși în acea zi că au fost de acord să preia cazul”.

„Africa de Sud înseamnă foarte mult. Înseamnă oamenii care au învins apartheidul. Oamenii cărora Nelson Mandela le-a spus [of] Africa de Sud nu va fi niciodată liberă până când palestinienii nu vor fi liberi.”

Sourani speră că instanța va acorda măsuri provizorii pentru a opri războiul într-o hotărâre așteptată vineri (26 ianuarie). „Este nevoie de un ajutor umanitar prompt”, a avertizat el.

Întrebat ce poate face Europa pentru a aduce pacea în acest conflict, Sourani a spus „Nu dorim de la Europa mai mult decât susținerea statului de drept”.

Spunând că Israelul are dreptul de a se apăra, Europa „a oferit acoperirea juridică politică pentru ca Israelul să facă ceea ce face până acum”, a spus el. „Imaginea Europei [is] a fost distrusă în regiune”.

„Selectivitatea și politizarea dreptului internațional. Asta este cel mai rău”, a adăugat el, susținând că Europa este „complice” la ceea ce se întâmplă astăzi în Gaza și că toate acestea „arată [some] un fel de rasism și colonialism”.

„Partea dreaptă a istoriei

Situația actuală din Gaza este „fără precedent”, spune avocatul în vârstă de 70 de ani. Cu cea mai mare parte a orașului distrus din cauza bombardamentelor israeliene neîncetate, el recunoaște că „nu mai există Gaza”.

Concret, la data de 7 octombrie, Hamas a ucis aproximativ 1.200 de israelieni și a răpit alți aproximativ 200. Ca răspuns, Israelul a ucis peste 24.000 de palestinieni în Gaza și peste 300 în Cisiordania.

Despre acestea Sourani spune, „Aceasta este cea mai mare catastrofă provocată de om”, a declarat Sourani, care a precizat că o treime dintre cei aproximativ 16.000 de răniți vor muri probabil și ei, deoarece nu există „medicamente” și „niciun spital unde să meargă”.

Între timp, jumătate din populația din Gaza se confruntă cu foametea, potrivit ONU.

Aproximativ 80% din populație este concentrată acum în Al-Mawasi și Rafah, iar mulți dintre ei trăiesc pe străzi și în condiții mizerabile, a declarat Sourani.

„Nu există niciun refugiu sigur [in Gaza], nici în Nord, nici în Sud”, a avertizat el, subliniind că nedreptățile creează furie și mânie.

„Ceea ce se întâmplă în Gaza este de neuitat”.

„Vrem să punem capăt suferinței oamenilor”, a mai spus el, susținând că păstrează în inima și în mintea sa un „optimism strategic” că acest lucru va fi posibil în cadrul soluției celor două state.

„Ne aflăm de partea bună a istoriei”, a încheiat acesta.

Sursa: euobserver.com