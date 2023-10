Franța și Germania, aproape să ajungă la un acord privind reforma pieței europene de electricitate

În cadrul celor 27 de state membre UE, acestea nu au reuşit încă să ajungă la o poziţie comună cu privire la reformele preconizate pentru organizarea pieţei energiei electrice a UE, în ideea de a accelera dezvoltarea energiei din surse regenerabile şi a-i proteja pe consumatori de creşterile de preţuri. Unul dintre subiectele asupra căruia statele membre au opinii divergente sunt ajutoarele de stat acordate centralelor electrice.

Astfel, „Credem cu tărie că este nevoie de un nou cadru care să fie mai eficient şi care va duce la posibilitatea ca toate statele membre să îşi dezvolte propria lor producţie de energie”, a spus Bruno Le Maire la o conferinţă de presă organizată cu prilejul reuniunilor anuale de la Marrakech (Maroc) ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale.

Concret, Bruno Le Maire a precizat că Franţa sprijină majorarea cu 35-50% a cotelor care determină resursele de împrumut ale FMI şi a îndemnat toate ţările membre ale Fondului să susţină şi ele o majorare. Comentariile vin la o zi după ce Le Maire a dat publicităţii un comunicat, către Comitetul director al FMI, în care îşi exprimă sprjinul pentru propunerea SUA vizând o majorare „echiproporţională” a cotelor de fonduri fără a modifica actualul acţionariat, în ideea de a creşte ponderea unor mari state emergente precum China.

În contextul financiaro-bancar, Le Maire a precizat că Franţa este gata să sprijine şi o majorare de capital pentru Banca Mondială.

Economic, oficialul francez a mai spus că Europa are nevoie de mai multă inovaţie şi investiţii în noile tehnologii, precum cele pentru energia verde, pentru a stimula investiţiile care au rămas mult în urmă şi frânează creşterea economică de pe continentul european la aproximativ 1% pe an, cu mult sub cea din SUA şi China.

În declaraţiile sale, „Există o lipsă de productivitate şi de creştere în Europa. Şi nu putem fi mulţumiţi de nivelul de creştere din Europa”, a spus Le Maire.

În plus, ministrul francez al Finanţelor şi-a exprimat sprijinul faţă de investigaţia demarată de Comisia Europeană asupra importurilor de automobile electrice chineze, investigaţie care ar putea duce la impunerea de tarife vamale suplimentare, pentru că este important să avem „un mediu concurenţial egal” şi să protejăm industria europeană.

Aşadar, „Desigur că nu putem accepta ca automobilele electrice chineze să beneficieze de un sprijin semnificativ de la stat. De aceea trebuie să analizăm situaţia pentru a stabili dacă există cu adevărat un mediu concurenţial egal şi apoi să tragem concluziile care se impun pentru protejarea industriei noastre”, a spus Le Maire.

De altfel, referindu-se la plafonul de preţ, de 60 de dolari per baril, impus de ţările din G7 pentru exporturile de petrol ale Rusiei, Le Maire a spus că acesta a fost un succes dar mai este nevoie să fie închise anumite portiţe şi să fie înăsprită punerea în aplicare.

