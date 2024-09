Fuziunea ELCEN cu Termoenergetica, la un pas de concretizare

Fuzionarea ELCEN cu Termoenergetica devine tot mai probabilă. Claudiu Crețu, directorul general al ELCEN, consideră că fuzionarea cu Termoenergetica este din ce în ce mai realizabilă.

Provocările digitalizării în termoficare

Conform directorului, sectorul de termoficare nu a fost digitalizat, iar până în prezent nu s-au găsit fonduri pentru astfel de investiții. „Digitalizarea este văzută în continuare ca un lux, nu ca o necesitate. În ultimii 7-10 ani, am încercat constant să propun proiectele de digitalizare, dar acestea au fost mereu amânate. De fiecare dată când discutăm despre buget pentru digitalizare, prioritatea pare să fie repararea infrastructurii existente. Sunt convins că digitalizarea ar putea aduce o valoare semnificativă. Totuși, cine își dă seama de importanța acestor lucruri? În prezent, Bucureștiul nu beneficiază de un sistem de termoficare digitalizat, deși există proiecte disponibile. Din păcate, datoriile curente și cheltuielile zilnice afectează investițiile”, a declarat Claudiu Crețu, conform News.ro.

Fondurile europene ca soluție

Directorul ELCEN susține că proiectele finanțate din fonduri europene ar putea fi soluția salvatoare. „Dacă există o componentă de grant nerambursabil, atunci aceste proiecte au șanse de succes. Când discutăm despre digitalizare din fonduri proprii, lucrurile devin complicate, exact din cauza motivelor menționate”, a adăugat el.

Procesul de fuziune cu Termoenergetica

Crețu a menționat că cele două companii vor adopta o nouă configurație și un sistem informatic integrat în urma fuziunii. „Suntem în proces de fuziune cu Termoenergetica. Deși s-a discutat despre aceasta de mulți ani, se pare că acum toate condițiile sunt favorabile. Fuziunea va implica un sistem informatic integrat și investiții în CET-uri noi, care trebuie să fie automatizate și să transmită date relevante. În prezent, se schimbă conducte în București, iar aceste date trebuie integrate corespunzător. Este esențial să avem un sistem SCADA la nivelul anului 2024”, a explicat el.

Necesitatea unei contorizări moderne

„Avem nevoie urgentă de contorizare inteligentă. Nu mai are sens să discutăm despre contoarele din București care au fost instalate acum 20 de ani. Cerințele de digitalizare sunt foarte mari, iar proiectele sunt deja elaborate. Ceea ce este crucial este obținerea finanțării pentru acestea. Dacă ne bazăm exclusiv pe fonduri proprii, aceste inițiative vor fi mereu amânate, ca și cum am putea funcționa fără ele. Am analizat cu atenție studiile de fezabilitate și rentabilitatea acestor proiecte este excepțională. Ar trebui să începem cu ele. Nu putem realiza toate investițiile necesare fără un control adecvat, iar în prezent, doar câțiva oameni știu, realist, ce se întâmplă pe șantierele din București”, a adăugat Crețu.

În luna mai a acestui an, directorul general al ELCEN a afirmat că datoria neplătită a Termoenergetica către ELCEN se ridică la 1 miliard de lei, iar această situație, pentru care Primăria Capitalei este responsabilă, riscă să afecteze fuziunea planificată între cele două entități.