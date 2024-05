În marea creştere a pensiilor, urmează şi impozitarea acestora

Odată cu creşterea, urmează ca şi plafonul de impozitare a pensiilor să fie modificat. Premierul României, Marcel Ciolacu, intenționează să ajusteze plafonul de impozitare a pensiilor, ceea ce ar genera o sporire a veniturilor pensionarilor, pe lângă creșterea rezultată din recalcularea pensiilor.

Concret, premierul României a spus că, la un anumit moment, s-a luat decizia, pe baza unor indicatori presupuși, ca peste plafonul de 2.000 de lei să fie aplicată o impozitare. În perioada respectivă, nivelul de trai s-a majorat, au avut loc indexări. În consecință, este necesară o ajustare a plafonului pentru a reflecta puterea de cumpărare a celor 2.000 de lei. Din punctul lui de vedere, este normal să se facă simultan cu recalcularea pensiilor și modificarea acestui prag.

În ipoteza în care plafonul este ajustat, pensionarii ar beneficia de un venit mai mare. În acest sens, Marius Budăi, fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, a detaliat consecințele acestei modificări. El a prezentat planurile Executivului pentru îmbunătățirea puterii de cumpărare a cetățenilor români.

Din explicaţiile lui, în situația în care pragul de impozitare ar crește cu 100 de lei, angajatul ar beneficia doar de 10 lei în plus, aceasta fiind problema principală. Este necesară protejarea puterii de cumpărare a celor cu pensii mici.

Acesta crede că trebuie să se recurgă la un alt mecanism în acest sens, nu neapărat o creștere a pragului. Se dorește introducerea unui mecanism menit să conserve puterea de cumpărare a celor cu pensii mici, care să fie implementat împreună cu recalcularea programată pentru 1 septembrie, conform legislației în vigoare.

În precizările sale, „Dacă pragul de impozitare ar crește cu 100 de lei, angajatul rămâne doar cu 10 lei în plus, și aici este, de fapt, problema. Pentru că noi trebuie să discutăm, așa cum a spus și premierul României, trebuie să apărăm puterea de cumpărare a celor cu pensiile mici, și aici trebuie un alt mecanism, nu neapărat mărirea pragului.

Nu aș spune neapărat mărirea pragului, pentru că nu vreau să introduc această ipoteză, nici premierul nu a introdus și nu vreau să introduc această speranță, sau această informație în spațiul public despre mărirea pragului, un mecanism prin care să conservăm puterea de cumpărare a celor cu pensii mici, mecanism care ne dorim să fie introdus odată cu recalcularea de la 1 septembrie, conform legii în vigoare, recalculare care cu siguranță se va întâmpla.

De altfel, ați văzut și preocuparea noastră pentru cei cu salariile mici, nu doar pentru cei cu pensiile mici. Și acolo, conform acelei directive, și aici nu am ce să fac. Trebuie să reamintesc de noiembrie 2021 când am avut, pentru a doua oară, onoarea să fiu într-un Guvern al României, am găsit pe o guvernare strict de dreapta un punct de vedere negativ cu privire la aprobarea directivei cu salariul minim european.

Am reușit atunci, alături de premierul Marcel Ciolacu, am discutat în coaliție și am reușit să lămurim coaliția întreagă astfel încât astăzi aveam acea directivă și se va transforma în lege și în România”, a explicat Marius Budăi în cadrul unei intervenții TV la Antena 3 CNN.