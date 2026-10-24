Suma de plată dintr-un contract indexat anual poate diferi în funcție de metoda aleasă: comparația dintre două luni corespunzătoare din ani succesivi sau comparația mediilor pentru două intervale de câte 12 luni. Pentru actualizarea unei chirii ori a altei obligații contractuale, perioada și metoda de calcul trebuie stabilite explicit.

Institutul Național de Statistică (INS) calculează lunar indicele prețurilor de consum (IPC), care urmărește modificarea prețurilor între două perioade. Indicatorul servește la măsurarea scumpirilor în timp; comparația prețurilor alimentelor între România și alte țări privește, în schimb, nivelurile de preț din economiile respective.

Perioada și metoda se stabilesc înainte de calcul

Clauzele de indexare, denumite și clauze de escaladare, permit ajustarea unor sume în funcție de evoluția prețurilor. Indicatorul este utilizat în mediul de afaceri și de autorități pentru actualizarea veniturilor, pensiilor sau taxelor.

În sectorul privat, asemenea clauze apar în contracte colective de negociere, închirieri, asigurări care prevăd protecție automată împotriva inflației, precum și pentru pensia alimentară și alocațiile pentru copii.

Pentru solicitarea datelor statistice și stabilirea coeficientului de indexare, trebuie definite următoarele elemente:

Perioada de referință și perioada pentru care se actualizează suma. Reperul inițial nu poate fi o anumită zi din calendar, deoarece indicatorul se calculează lunar.

Ritmul ajustării. Contractul poate prevedea actualizare în fiecare lună, trimestru, semestru sau an.

Metoda de calcul. La o ajustare anuală, trebuie aleasă comparația dintre luni corespunzătoare sau cea dintre mediile a două intervale succesive de 12 luni.

Baza de plată. Trebuie identificat exact ce acoperă suma care urmează să fie actualizată.

Indicatorul potrivit. Alegerea trebuie să reflecte obiectul indexării și intenția părților contractante.

Diferența dintre metodele anuale privește chiar intervalul măsurat. Prima compară prețurile dintr-o lună cu cele din aceeași lună a anului anterior. A doua raportează media celor mai recente 12 luni la media celor 12 luni anterioare. Cele două variante pot produce coeficienți diferiți.

Rotunjirea poate modifica rezultatul actualizării

Pentru un IPC exprimat procentual, valoarea actualizată se obține înmulțind suma inițială cu indicele și împărțind rezultatul la 100. Cealaltă variantă este adăugarea la suma inițială a creșterii calculate prin aplicarea ratei inflației.

Relația dintre indicatori este simplă: rata inflației rezultă prin scăderea lui 100 din IPC. În principiu, cele două căi de actualizare conduc la aceeași valoare.

Precizia datelor publicate introduce însă o diferență practică. IPC are două zecimale, în timp ce rata inflației este publicată cu o singură zecimală. Folosirea separată a acestor valori rotunjite poate conduce la sume finale diferite.

Pentru actualizările care implică valori istorice trebuie avută în vedere și denominarea leului din 1 iulie 2005: un leu nou corespunde unei valori de 10.000 de lei vechi.

Indicele urmărește cheltuielile gospodăriilor rezidente

IPC cuprinde cheltuielile bănești ale gospodăriilor rezidente pentru bunuri și servicii de consum final. Gospodăriile instituționale sunt exceptate. Indicatorul urmărește, în linii generale, prețurile asociate unui model fix de cheltuieli.

Seriile lunare încep în octombrie 1990. Pentru alegerea indicelui utilizat într-o clauză contractuală contează atât perioada acoperită, cât și potrivirea sa cu plata care trebuie ajustată.

Instituția oferă explicații despre construirea indicatorilor și metodele statistice folosite. Aplicarea clauzelor de indexare sau ajustare din contracte ține de consilierea profesională independentă către care sunt îndrumați utilizatorii.

În baza Legii 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, instituția răspunde independent solicitărilor de date formulate de persoane fizice și juridice. Rolul său nu include consilierea în litigii privind interpretarea unei hotărâri judecătorești.

Separat de calculul indexării contractuale, news24.ro prezintă o comparație a prețurilor carburanților pentru săptămâna începută la 19 octombrie 2026. Potrivit paginii, conversia în lei folosește 5,3347 lei pentru un euro, cursul mediu săptămânal din seria Eurostat a cursurilor BCE: news24.ro

Polonia: 1,560 euro, circa 8,32 lei, pentru benzină; 1,791 euro, circa 9,55 lei, pentru motorină.

Bulgaria: 1,646 euro, circa 8,78 lei, pentru benzină; 1,884 euro, circa 10,05 lei, pentru motorină.

Ungaria: 1,771 euro, circa 9,45 lei, pentru benzină; 1,951 euro, circa 10,41 lei, pentru motorină.

Spania: 1,781 euro, circa 9,50 lei, pentru benzină; 1,889 euro, circa 10,08 lei, pentru motorină.

Austria: 1,817 euro, circa 9,69 lei, pentru benzină; 2,132 euro, circa 11,37 lei, pentru motorină.

Cehia: 1,862 euro, circa 9,93 lei, pentru benzină; 1,953 euro, circa 10,42 lei, pentru motorină.

România: 1,895 euro, circa 10,11 lei, pentru benzină; 2,044 euro, circa 10,91 lei, pentru motorină.

Media Uniunii Europene: 1,991 euro, circa 10,62 lei, pentru benzină; 2,139 euro, circa 11,41 lei, pentru motorină.

Italia: 2,016 euro, circa 10,75 lei, pentru benzină; 2,244 euro, circa 11,97 lei, pentru motorină.

Germania: 2,179 euro, circa 11,62 lei, pentru benzină; 2,266 euro, circa 12,09 lei, pentru motorină.

Grecia: 2,191 euro, circa 11,69 lei, pentru benzină; 2,126 euro, circa 11,34 lei, pentru motorină.

Franța: 2,229 euro, circa 11,89 lei, pentru benzină; 2,346 euro, circa 12,51 lei, pentru motorină.

România se situa cu 4,8% sub media Uniunii Europene la benzină și cu 4,4% sub aceasta la motorină. Între cele 11 țări comparate, ocupa poziția a șaptea în ordinea crescătoare a prețului benzinei. Polonia avea valoarea minimă, iar Franța pe cea maximă.

La 3 august, mediile erau 9,46 lei (1,803 euro) și 10,64 lei (2,028 euro). La 10 august ajungeau la 9,39 lei (1,791 euro), respectiv 10,55 lei (2,013 euro).

Pentru 17 august, valorile erau 9,53 lei (1,816 euro) și 10,65 lei (2,030 euro). Săptămâna din 24 august avea medii de 9,54 lei (1,816 euro) și 10,19 lei (1,940 euro), iar cea din 31 august de 9,53 lei (1,813 euro) și 10,18 lei (1,938 euro).

La 7 septembrie, prețurile erau 9,72 lei (1,851 euro) și 10,20 lei (1,942 euro). La 14 septembrie, acestea ajungeau la 9,94 lei (1,889 euro) și 10,52 lei (2,000 euro).

La 21 septembrie, benzina avea o medie de 9,97 lei (1,891 euro), iar motorina de 11,03 lei (2,093 euro). Pentru 28 septembrie, valorile erau 10,04 lei (1,897 euro) și 10,97 lei (2,072 euro).

La 5 octombrie, mediile erau 10,08 lei (1,886 euro) și 10,95 lei (2,050 euro). La 12 octombrie, săptămâna precedentă reperului din comparația internațională, benzina era la 10,13 lei (1,898 euro), iar motorina la 10,89 lei (2,041 euro).

La mediile din 19 octombrie 2026, un calcul orientativ pentru un rezervor alimentat cu 50 de litri indică 506 lei pentru benzină în România. Pentru aceeași cantitate, reperul este de 472 lei în Ungaria și 439 lei în Bulgaria. Alimentarea cu motorină în România ajunge la 546 lei.

Pentru un consum de 6 litri la 100 de kilometri, cheltuiala orientativă cu carburantul este de 60,66 lei în cazul benzinei și de 65,46 lei pentru motorină.

La un parcurs lunar de 1.000 de kilometri și același consum, bugetul pentru carburant ajunge la aproximativ 607 lei pentru benzină, respectiv 655 lei pentru motorină.