Ce PENSIE are Theodor Stolojan și ce alte venituri mai are

Theodor Stolojan a vorbit la o televiziune despre pensie și cuantumul pe care o are aceasta. Mai mult, fostul premier a dezvăluit și de unde încasează și alte venituri.

Theodor Stolojan, fostul premier al României, a dezvăluit că în prezent încasează trei pensii: una bazată pe contributivitate din România, una de la Banca Mondială și una de la Parlamentul European. El a subliniat că niciuna dintre aceste pensii nu poate fi considerată „pensie specială”, explicând că toate sunt bazate pe contribuțiile sale și nu se încadrează în categoria pensiilor speciale controversate din România.

„Am o pensie de la Banca Mondială care e o pensie cum e pilonul II de pensii private în România – îmi reținea din fiecare salariu și se acumula într-un fond, care pe urmă era investit. Și am o pensie de la Parlamentul European. Însă niciuna din astea nu are caracteristica de pensie specială, nu atinge nebunia pe care am creat o în România. Eu, cu pensia mea recalculată pe contributivitate în România, sunt sub jumătate din media pensiei pe care o are sistemul”, a declarat acesta la Digi24.

Pensiile sale cumulate ajung la aproximativ 4.500 de euro pe lună, iar pensia sa din România, recalculată recent pe baza contributivității, este de 9.700 de lei. Stolojan a menționat că anterior recalculării, pensia sa era de aproximativ 6.000 de lei și consideră că sistemul de contributivitate ar fi trebuit aplicat corect încă de la începutul pensionării sale, remarcând că timp de 18 ani a fost „păgubit”.

„Aveam 6.000 de lei și ceva înainte de recalculare. Și acum îmi pun întrebarea – deci 18 ani de zile de pe contributivitate eu am fost păgubit tot timpul, dacă ar fi fost sistemul pe contributivitate de când am ieșit la pensie”, a spus el.

De asemenea, el a explicat că pensia de la Banca Mondială funcționează similar cu Pilonul II de pensii private din România, fiind bazată pe acumularea de fonduri din salariu, care ulterior au fost investite.

Creșterea fondurilor de pensii private

Fondurile de pensii private din România au înregistrat o creștere semnificativă până la mijlocul anului 2024, cu active totale de 148,6 miliarde lei, o creștere de 30% comparativ cu anul anterior. Pilonul II de pensii administrate privat a acumulat active în valoare de 143,3 miliarde lei, cu o creștere de 13% față de decembrie 2023. Numărul total de participanți în sistemul de pensii private a ajuns la 8,22 milioane, iar contribuția medie lunară a crescut la 383 lei.