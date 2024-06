Preşedintele Vladimir Putin poartă vestă antiglonț, la toate aparițiile în public și este înconjurat de lunetiști, speriat după tentativa de asasinare a premierului Robert Fico

În afirmaţiile oficialilor ruşi, „Anul acesta, pe 9 mai, șeful purta în mod clar vestă antiglonţ ascunsă în timpul paradei”

Serviciile speciale ale Rusiei au intensificat măsurile de securitate, deja stricte, din jurul președintelui Vladimir Putin într-un fel fără precedent, au declarat pentru The Moscow Times doi oficiali ruși care au fost prezenți la multe dintre aparițiile publice ale lui Putin, precum și o sursă apropiată de Kremlin.

Din punct de vedere al securităţii, Kremlinul este aflat deja în alertă de securitate sporită din cauza invaziei Ucrainei, dar a fost zguduit de recentele atacuri asupra politicienilor de rang înalt din Europa și Asia și a întărit securitatea preşedintelui Putin ca răspuns.

Astfel, „Kremlinul ia foarte în serios securitatea lui Vladimir Putin. El este protejat de o întreagă armată de paznici vizibili și invizibili”, a declarat pentru Moscow Times un oficial rus care a participat la parada de Ziua Victoriei din 9 mai.

Acesta, la fel ca toate sursele ruse intervievate pentru această poveste, a vorbit cu The Moscow Times sub condiția anonimatului din cauza sensibilității subiectului.

Concret, printre factorii de risc pentru Kremlin se numără mandatul de arestare al Curții Penale Internaționale (ICC) împotriva lui Putin, sub acuzația de crime de război, precum și riscul atacurilor ucrainene cu drone și sabotaj și atacuri ale radicalilor islamiști , a declarat un al doilea oficial.

El a adăugat că Kremlinul se află în stare de alertă deosebit de ridicată după asasinarea în 2022 a premierului japonez Shinzo Abe și atentatul de luna trecută la adresa premierului slovac Robert Fico.

Oficial, Kremlinul a declarat public că nu este nevoie să-și sporească securitatea.

În opinia sa, „Măsurile de securitate sunt la nivel standard. Facem tot ce trebuie făcut pentru a asigura securitatea președintelui”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor în mai, după tentativa de asasinat asupra lui Fico.

În realitate, serviciile speciale controlează practic fiecare aspect al vieții lui Putin, până la testarea într’un laborator portabil a mâncării pe care o consumă.

În plus, „Președintele are bucătari personali care călătoresc mereu cu el. Sunt aduse și alimente cu el”, a declarat sursa pentru The Moscow Times. „Dar chiar și atunci, există întotdeauna un grup special de ofițeri care călătoresc cu Putin și care verifică toate mesele înainte ca Putin să ajungă la ei”.

În acest sens, preşedintele Putin poartă vestă antiglonţ la evenimente publice în aer liber, inclusiv la Moscova, cel puțin din 2023, au declarat cei doi oficiali ruși care l-au văzut în persoană pe Putin în timpul mai multor dintre aceste apariții pentru The Moscow Times.

Practic, acesta a făcut acest lucru la recomandarea fermă a Serviciului de Securitate Prezidențial (SBP), o unitate din cadrul Serviciului Gărzii Federale (FSO) care îl protejează pe președinte, a declarat unul dintre cei doi oficiali familiarizați cu problema.

În precizările lor, „Anul acesta, pe 9 mai, șeful purta în mod clar vestă antiglonţ ascunsă în timpul paradei. Și această precauție, cred, este necesară”, a spus primul oficial.

„Dumnezeu îi protejează pe cei precauți”, a spus al doilea oficial.

Concret, Jade Miller, un mediu independent britanic ostil și consultant de securitate cu risc ridicat, a examinat imagini video cu Putin la parada de Ziua Victoriei, la cererea The Moscow Times. Ea a concluzionat că într-adevăr purta o vestă antiglonț.

În afirmaţiile sale, „Putin pare să meargă într-un mod destul de rigid și nu există cute naturale care apar în spatele pardesiului său atunci când merge și dă mâna personalului militar”, a spus Miller.

În plus, „Partea superioară a corpului lui Putin arată nenatural, iar umerii lui par destul de largi și pătrați, nefiind nicio formă a spatelui și a omoplaților. La aproximativ 1:44, o parte a pardesiului său pare să fie prinsă sub ceea ce ar putea fi o vestă balistică.”

În mai multe cazuri, Putin „pare să ridice și să-și ajusteze umerii într-un mod care arată disconfort din cauza modului în care o vestă balistică este concepută pentru a sta pe umeri sau pe claviculă”, a spus ea, observând că greutatea vestei poate provoca disconfort și iritare. când sunt purtate o perioadă prelungită.

„Se observă că Putin își ține pardesiul ridicat și se vede că verifică dacă este închis, ca și cum ar încerca să se asigure că nimeni nu poate vedea o haină”, a adăugat ea.

„După părerea mea profesională, Putin poartă o formă de protecție balistică în timpul în care a participat la paradă”, a conchis ea.

În Rusia, Ziua Victoriei este una dintre cele mai importante și simbolice sărbători ale anului pentru Kremlin, cu măsuri stricte de securitate și pregătiri pentru parada militară masivă de pe Piața Roșie care începe cu mult timp înainte.

În fiecare an, FSO, care îi protejează pe înalții oficiali ai țării, închide Piața Roșie publicului cu două săptămâni înainte de parada din 9 mai. De asemenea, închide zona din jurul memorialului de război de lângă zidurile Kremlinului, unde Putin, oaspeții săi străini și elitele ruse depun flori.

Fiecare persoană care urmărește parada din tribune alături de Putin poate face acest lucru doar cu o invitație personală a Kremlinului. Serviciile de securitate efectuează o verificare riguroasă a antecedentelor fiecărui oaspete, care examinează credibilitatea și loialitatea lor politică.

Înainte de a putea intra în Piața Roșie, toți participanții la paradă – inclusiv veteranii celui de-al Doilea Război Mondial, oficialii și adjuncții – trebuie să fie supuși unei inspecții personale amănunțite.

Anul acesta, pe 9 mai, când Putin a supravegheat parada și a depus o coroană de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut de lângă zidurile Kremlinului, el a fost înconjurat de aproximativ două duzini de agenți de pază în ochelari de soare cu armuri portabile deghizate în serviete. Zeci de ofițeri ai forțelor speciale au ieșit fericiți de camerele TV în direct.

Între timp, zeci de lunetiști au fost staționați pe acoperișul Kremlinului, al magazinului universal GUM și al altor clădiri din jurul Pieței Roșii pe tot parcursul paradei.

Jurnalistul de investigație Andrei Soldatov, un membru senior nerezident al Centrului pentru Analiza Politicii Europene (CEPA) și cofondatorul serviciului secret rus de supraveghere Agentura.ru, a spus că Putin – un fost agent KGB și șef al FSB – își urmărește în general securitatea, cererile serviciilor.

În opinia sa, „Putin este un lider destul de unic prin faptul că, de obicei, acceptă creșterea securității/extinderii perimetrului de securitate atunci când gardienii lui îi cer acest lucru”, a declarat Soldatov pentru The Moscow Times.

„De obicei, alți lideri tind să fie în conflict constant cu gărzile lor, dar nu și Putin. El este aproape întotdeauna de acord cu cererile lor. Și chiar acum, cred că este de acord cu ei”, a spus Soldatov.

