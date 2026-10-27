Un vânzător din județul Argeș a comercializat 75 de mașini second-hand între mai 2022 și ianuarie 2025 fără să își înregistreze activitatea și fără să declare taxele, potrivit unui control anunțat de ANAF la 27 octombrie 2026. Vânzările identificate au însumat 7.258.790 de lei. Inspectorii spun că vor sesiza organele de urmărire penală, după ce au calculat că paguba din TVA neplătită depășește 1,1 milioane de lei.

Cei 7,25 milioane de lei reprezintă valoarea mașinilor vândute, nu câștigul persoanei controlate. Prejudiciul anunțat privește TVA; ANAF nu a prezentat o sumă recuperată și nici alte taxe stabilite în acest caz.

Când omul care vinde nu apare în acte

Potrivit ANAF, persoana din Argeș cumpăra mașini din România și din alte țări, le promova prin anunțuri online și le revindea. La unele vânzări, cumpărătorii primeau acte în care figura o firmă din alt stat al Uniunii Europene, nu persoana care făcea efectiv vânzarea în România. În alte acte, completate de mână, apăreau numele unor persoane diferite de vânzătorul real.

Pentru unele mașini cumpărate din România, fostul proprietar rămânea trecut în evidențe până la revânzare, arată controlul. În alte cazuri, mașina era trecută pe numele unei cunoștințe a persoanei verificate. Astfel, numele din acte putea fi diferit de cel al omului cu care cumpărătorul negociase și căruia îi dăduse banii.

TVA urmărită de ANAF este legată de activitatea vânzătorului; cumpărătorul nu preia automat această datorie. Pentru el, problema practică este alta: actele cu un vânzător greșit pot îngreuna dovada cumpărării, trecerea mașinii pe numele său sau o cerere de garanție.

Ce verifici înainte să plătești

Compară numele vânzătorului din contract sau factură cu persoana ori firma care îți vinde efectiv mașina. Dacă primești acte pe numele unei firme străine sau al fostului proprietar, cere să ți se explice și să se dovedească rolul fiecăruia înainte de plată. Păstrează anunțul, mesajele și dovada banilor plătiți.

ANPC recomandă să verifici seria de identificare a mașinii și istoricul ei prin RAR Auto-Pass. Cere actele de proveniență, cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare și contractul sau factura. Verifică și documentele privind inspecția tehnică, situația fiscală și garanția, după caz.

Dacă ai cumpărat deja și numele din acte nu corespunde celui care ți-a vândut mașina, păstrează toate documentele și cere în scris lămurirea situației. Când vânzătorul este comerciant, poți reclama problema la ANPC, cu actele cumpărării și dovada că i-ai cerut mai întâi o rezolvare. O posibilă fraudă fiscală poate fi sesizată la ANAF, iar un posibil fals sau o înșelăciune, la poliție ori parchet.

După cumpărare, noul proprietar trebuie să ceară trecerea vehiculului pe numele său în cel mult 90 de zile, potrivit regulilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne. După acest termen, înmatricularea se suspendă până la transcriere. Dacă vânzătorul este comerciant, drepturile de garanție se cer acestuia: legea prevede, în principiu, răspunderea pentru defectele acoperite constatate în doi ani, iar ANPC indică pentru mașinile folosite o perioadă legală de minimum un an.

Vânzarea propriei mașini nu este comerț repetat

Cazul din Argeș privește cumpărarea de mașini pentru revânzare, nu simpla vânzare ocazională a mașinii personale. Pentru o activitate economică repetată, legea cere înregistrare și autorizare înainte de începerea ei. Codul fiscal tratează comerțul ca activitate independentă și deosebește banii încasați din vânzări de venitul rămas după scăderea cheltuielilor deductibile dovedite.

TVA are reguli separate. Pentru unele bunuri la mâna a doua, inclusiv autoturisme, se poate aplica un regim în care taxa privește diferența dintre prețul de vânzare și cel de cumpărare, dar numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale, potrivit ghidului ANAF din iulie 2026. Plafonul de scutire de TVA de 395.000 de lei a intrat în vigoare în septembrie 2025, după perioada vânzărilor controlate, așa că nu poate fi folosit pentru a recalcula întregul caz din Argeș.

Controalele din sector începuseră înaintea acestui anunț. În mai 2026, ANAF a prezentat un alt caz, cu 435 de mașini și TVA estimată la 8,8 milioane de lei; este un caz distinct. Din octombrie 2026, inspectorii desfășoară și o verificare națională a comerțului cu mașini folosite, pornită cu 35 de entități selectate.

Pentru cazul din Argeș, pasul anunțat acum este sesizarea organelor de urmărire penală. Cele peste 1,1 milioane de lei rămân prejudiciul indicat de inspectorii fiscali, nu o sumă despre care ANAF a anunțat că a fost deja recuperată.