Dăncilă face bilanțul guvernării PSD: Salariile și pensiile au crescut. Am oprit exodul medicilor

Viorica Dăncilă a făcut bilanțul guvernării PSD. Ea a declarat că PSD a mărit salariile și pensiile, a finalizat construcția a peste 100 de grădinițe și creșe și a făcut 2.300 de km de canale irigabile, în timp ce Klaus Iohannis a avut o abordare personală, pentru a câștiga puncte electorale.

„În ceea ce privește economia și mediul de afaceri. Sunt deja cunoscute măsurile pe care le-am luat în domeniul economic și faptul că în timpul deținerii guvernării de către PSD, România a avut a două cea mai mare creștere economică din UE. Salariul minim a crescut la 2080 de lei, salariile medicilor s-au triplat și astfel am oprit exodul către alte state membre ale UE. Salariile profesorilor au crescut cu 80%. Am vorbit despre creșteri. În toată această perioadă, președintele nu a făcut decât să dezinformeze. S-a opus constant creșterii salariilor și pensiilor. De fiecare data a ieșit în spariul public și a dezinformat. Cu cinism le-a spus pensionarilor că nu sunt fonduri pentru creșterea pensiilor. Nu a ținut cont că sunt pensionari care trăiesc de la pensie la pensie sau că sunt pensionari care nu au bani de medicamente sau nu au ce pune pe masă dacă nu primesc pensia la timp. Cred că această abordare a fost una personală, că să câștige puncte electorale. ”, a spus Viorica Dăncilă, în cadrul dezbaterii organizate de către aceasta în Parlament.

Prezidențiabilul PSD susține că, în domeniul educației, Guvernul său a finalizat construcția a peste 100 de grădinițe, iar în domeniul sănătății a crescut salariile medicilor și a achiziționat peste 800 de ambulanțe noi.

„În educație am finalizat construcția a peste 100 de grădinițe și crește. Singurul proiect a fost România educată, în care s-a limitat numai la discuții și nu a făcut nimic concret. În sănătate am crescut salariile medicilor, am dotat spitale cu aparatură modernă, computer tomograf. Am achiziționat peste 800 de ambulanțe noi, am finalizat licitația pentru achiziția de incubatoare pentru toate maternitățile din țară. Singurul lucru făcut de Ioahnis a fost blocarea programului de rezidențiat”, a subliniat Dăncilă.

Liderul PSD a precizat și măsurile luate în agricultură, printre care cei 2.300 de km de canale irigabile.

„În agricultură am luat foarte multe măsuri pentru fermierii români. Subvenția acordată la timp, 2.300 km de canale irigabile, programe pentru tomate, pentru agricultori. Casa de Comert Unirea, unde românii pot să aducă produse românești, unde pot să își desfacă produsele, unde știu că nu mai trebuie să caute piețe de desfacere pentru că pot duce produsele lor. Ce a făcut Klaus Iohannis? A blocat un ajutor de stat de 30 de milioane de euro pentru fermieri, pentru sprijin de crescători de animale”, a mai spus Dăncilă.