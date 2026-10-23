Stocurile strategice de petrol care pot fi folosite rapid în scenariul unei închideri totale a Strâmtorii Ormuz sunt estimate la aproximativ 400 de milioane de barili, după excluderea Chinei și a rezervelor din Golf care ar putea deveni inaccesibile. Potrivit Al Jazeera, Brent a urcat miercuri cu peste 2 dolari, la 110,85 dolari pe baril, aproape de maximul ultimelor cinci luni.

Calculul care preocupă piața nu ține doar de volumul rezervelor, ci de viteza cu care acestea pot ajunge efectiv în consum. În scenariul analizat, o închidere completă a Ormuz, combinată cu blocarea traficului prin Bab al-Mandeb de către houthi, ar lăsa un deficit de aproximativ 9,3 milioane de barili pe zi.

Războiul SUA-Israel cu Iranul a început la 28 februarie, iar rezervele de urgență au fost deja folosite intens. În septembrie, rebelii houthi au ocupat teritoriu în Yemen aproape de Bab al-Mandeb, rută critică spre Marea Roșie și Canalul Suez. Mike Waltz, ambasadorul SUA la Organizația Națiunilor Unite, a admis posibilitatea ca perturbarea transportului prin Ormuz și impasul negocierilor să dureze încă un an.

Rezervele au fost deja golite masiv după începutul războiului

La 11 martie, cei 32 de membri ai Agenției Internaționale pentru Energie au convenit să pună la dispoziție 400 de milioane de barili din stocurile de urgență, de peste două ori volumul eliberat după invazia rusă pe scară largă a Ucrainei din 2022. SUA au promis 172,2 milioane de barili, iar Japonia 79,8 milioane.

Membrii importatori ai Agenției Internaționale pentru Energie trebuie să dețină stocuri echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. China și India nu sunt membre ale agenției.

Între timp, rezerva strategică a Statelor Unite a coborât la 283 de milioane de barili, cel mai redus nivel din octombrie 1982. Administrația americană pentru informații în domeniul energiei arată că o parte importantă din acest petrol a fost împrumutată, nu vândută, și trebuie returnată cu barili suplimentari.

Aaron Kildow, analist senior pentru țiței la Sparta Commodities, estimează că stocurile strategice globale, excluzând China și Iranul, au scăzut cu aproape 327 de milioane de barili de la sfârșitul lui decembrie 2025. SUA, Europa și Japonia reprezintă circa 95% din această reducere.

În evaluarea lui, aproape jumătate din stocurile disponibile se află în Japonia. Europa are aproximativ 76 de milioane de barili neangajați, dar o parte din volume este păstrată pentru urgențe locale. „Europa este adevărata necunoscută, atât în privința momentului, cât și a disponibilității”, a declarat Kildow pentru Al Jazeera.

Muyu Xu, analist senior pentru țiței la Kpler, a declarat pentru Al Jazeera că stocurile terestre de țiței ale Chinei sunt de 1,13 miliarde de barili, în scădere de la 1,23 miliarde la sfârșitul lui februarie, dar suficiente pentru aproximativ 80 de zile de procesare în rafinării.

Blocarea simultană a celor două strâmtori ar tăia milioane de barili pe zi

Înaintea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz trecea aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate, adică aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi. Arabia Saudită a mărit livrările prin conducta East-West către portul Yanbu, la Marea Roșie, pentru a ocoli Ormuz.

Ruta nu este însă complet protejată. Conducta a fost atacată, iar petrolierele care pleacă spre sud din Yanbu trebuie să traverseze Bab al-Mandeb, unde houthi, susținuți de Iran, au anunțat în iulie o blocadă asupra transportului maritim saudit.

Muyu Xu, analist senior pentru țiței la Kpler, estimează că numai 373.000 de barili pe zi de țiței saudit au traversat confirmat Bab al-Mandeb în luna relatării, cel mai redus nivel din februarie. Cele mai multe încărcături din Yanbu merg acum spre nord, prin Egipt.

Dacă Ormuz s-ar închide complet, iar houthi ar bloca toate petrolierele saudite, exporturile de țiței din Orientul Mijlociu ar coborî la aproximativ 7,5 milioane de barili pe zi, de la 16,8 milioane în prezent. Rezultatul ar fi un deficit de circa 9,3 milioane de barili pe zi. Xu a avertizat pentru Al Jazeera că atacurile asupra zăcămintelor, terminalelor și conductelor ar putea agrava și prelungi perturbarea aprovizionării.

Rezerva există pe hârtie, dar nu poate fi livrată suficient de repede

Același scenariu ar obliga piața să acopere deficitul din cele aproximativ 400 de milioane de barili considerați utilizabili. Kildow avertizează însă că aceste volume nu pot fi eliberate cu suficientă viteză pentru a înlocui integral lipsa de ofertă: rezervele Japoniei și Coreei de Sud se pot mobiliza rapid, cele americane sunt eșalonate pe trei luni, iar aportul Europei rămâne incert.

Chris Beauchamp, analist-șef de piață la IG Group, consideră că fereastra reală de rezistență a economiei globale ar fi foarte scurtă. „Nu cred că economia globală va fi la fel de norocoasă data viitoare, dacă va exista un conflict prelungit”, a declarat el pentru Al Jazeera.

„O lună sau două este tot ce avem”, a adăugat Beauchamp.

În această ipoteză, piața nu ar rămâne literalmente fără petrol, însă ajustarea s-ar produce prin preț și prin reducerea consumului. „O sută cincizeci de dolari [pe baril] devine o posibilitate foarte concretă, ceea ce ar duce apoi la o reducere semnificativă a cererii”, a mai spus Beauchamp.

Motorina este produsul cu cea mai mare presiune în scenariul unui nou șoc

Agenția Internațională pentru Energie arată că cea mai puternică tensiune ar apărea pe motorină, al cărei preț este deja aproape dublu față de cel al țițeiului. Kildow spune că rafinăriile ar concura pentru sortimente de țiței cu randament mai mare la motorină, iar costul final s-ar transfera către consumatori.

Pentru companiile dependente de transport și logistică, acesta este punctul critic: scumpirea produselor distilate, în special a motorinei, poate apăsa direct pe costurile operaționale, dincolo de creșterea prețului barilului.

Asia de Sud apare prima pe lista piețelor vulnerabile

Kildow apreciază că India și Pakistanul se află printre piețele cele mai expuse. Alternativa cea mai apropiată, din Africa de Vest, ajunge în 25-28 de zile pe mare, față de două zile din Fujairah, Emiratele Arabe Unite. „Presiunea nu se va resimți uniform. Va lovi cel mai repede și cel mai puternic acolo unde rezervele sunt cele mai mici și oferta alternativă este cea mai îndepărtată”, a explicat analistul pentru Al Jazeera.

Potrivit Reuters, rezervele Indiei acoperă doar opt zile de importuri.

Xu estimează că un al doilea șoc de ofertă ar împinge rafinăriile să caute mai mult petrol din SUA, America Latină, Africa de Vest și Rusia. În acest cadru, producătorii din afara Orientului Mijlociu ar beneficia de prețuri mai ridicate și, potențial, de costuri de transport mai mici.

În trimestrul al doilea, pe fondul prețurilor deja ridicate, ExxonMobil a raportat un profit de 14,5 miliarde de dolari, cel mai mare din ultimii patru ani. Chevron a raportat 12 miliarde de dolari, cel mai mare profit din ultimii șase ani, iar Shell și-a mai mult decât dublat profitul, la aproape 10 miliarde de dolari.

Atacurile din Ormuz se suprapun peste blocaje comerciale pe uscat

Marți, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a afirmat că două petroliere au luat foc după ce au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. Joi, aceeași structură a susținut că a lovit încă șapte petroliere, dintre care patru transferau petrol și ar fi luat foc peste noapte. Washingtonul a respins afirmația privind cele șapte nave.

Pe lângă presiunea maritimă, iranintl.com relatează că Iranul se confruntă cu restrângerea rutelor comerciale terestre alternative, după închiderea unor puncte de trecere cu Pakistanul și Irakul și după întârzieri la granița cu Turcia. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a spus că blocada maritimă a oprit comerțul pe rutele sudice, care reprezentau anterior 75%-80% din comerțul Iranului.

Pakistanul a închis marți punctele Rimdan-Gabd și Taftan, invocând securitatea și combaterea contrabandei, iar ulterior au fost permise doar cisternele iraniene cu gaz și transporturile de fructe și legume perisabile. Irakul nu a anunțat o închidere generală a frontierei, dar punctul Chazabeh-Al-Shaib a fost închis.

Schimburile comerciale formale și informale dintre Iran și Turcia sunt estimate la 23-30 de miliarde de dolari. La Bazargan, presa iraniană a relatat întârzieri de până la 20 de zile: Turcia are capacitatea de a primi 1.000 de camioane iraniene pe zi, dar ar fi lăsat să treacă doar 200-300, în timp ce aproximativ 600 de camioane turcești intră zilnic în Iran.

Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a recunoscut într-un interviu pentru Drop Site că o blocadă prelungită ar afecta familiile și investițiile din Iran. „Oricine spune contrariul nu este realist. Familiile vor plăti prețul, investițiile vor avea de suferit, iar menținerea unor sectoare ale economiei va deveni mai dificilă”, a declarat el. Rezaei a susținut însă că dificultățile economice nu echivalează cu o înfrângere strategică și nu vor obliga Teheranul să accepte cererile SUA.

Fluxurile actuale din regiune rămân ridicate, dar nu invalidează scenariul de șoc

National Security Journal prezintă o altă fotografie a pieței, atribuită Kpler: fluxurile de petrol din Orientul Mijlociu prin Ormuz și alte rute, inclusiv conducta East-West, ar depăși 24 de milioane de barili pe zi, față de 23,3 milioane înainte de război. Indicatorul include mai multe rute decât estimarea de 16,8 milioane de barili pe zi folosită în scenariul unei închideri complete și descrie situația actuală, nu un blocaj simultan al celor două puncte maritime.

În același registru, un oficial iranian nenominalizat a declarat pentru The Times of Israel, citat de National Security Journal, că „Iranul se pregătește pentru noi atacuri israeliene și americane, nu pentru un acord cu America care să pună capăt războiului”. Pentru piața petrolului, acest fundal prelungește riscul ca o nouă rundă de perturbări să lovească într-un moment în care rezervele de urgență sunt deja reduse, iar marja de reacție este evaluată de analiști la una-două luni.

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