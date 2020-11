ViacomCBS depășește veniturile, aproape atinge ținta anuală de abonat în streaming

ViacomCBS Inc VIACA.O a depășit vineri estimările analiștilor pentru veniturile trimestriale și aproape și-a atins obiectivul anual de abonament de streaming cu un trimestru complet înainte, deoarece blocajele au crescut cererea de divertisment interior.

Compania a declarat că serviciile sale de streaming interne, CBS All Access și Showtime, aveau 17,9 milioane de abonați la sfârșitul celui de-al treilea trimestru.

Anterior, a prognozat 18 milioane de clienți plătiți până la sfârșitul anului. CBS All Access, care a beneficiat de o cerere puternică de conținut sportiv, și Showtime OTT, cu emisiuni precum „The Chi” și „Billons”, au înregistrat o creștere semnificativă a înregistrărilor atât secvențial, cât și de la an la an, a spus compania.

ViacomCBS concurează pe o piață de streaming video din SUA din ce în ce mai aglomerată cu jucători dominanți precum Netflix NFLX.O, care are peste 195 de milioane de abonați plătiți la nivel global, și serviciile de streaming DIS.N ale Walt Disney Co, inclusiv Disney +, Hulu și ESPN +, care are peste 100 de milioane clienți globali, începând cu trimestrul trecut.

Veniturile din streaming și video digitale, care includ serviciile de streaming bazate pe abonament, au crescut cu 56% la 636 milioane dolari, în timp ce veniturile din publicitate din întreaga companie au avut un succes de 145 milioane dolari în al treilea trimestru.