Viziunea zonei euro se îmbunătățește în decembrie, dar inflația este încă negativă

Sentimentul economic din zona euro s-a intensificat luna trecută, dar inflația s-a menținut pe un teritoriu negativ înainte de ceea ce probabil va fi o creștere lentă în acest an, deoarece unele reduceri de impozite sunt inversate, prețul petrolului crește și economia începe să se redreseze.

Inflația în cele 19 țări care au împărțit moneda euro a fost neschimbată la minus 0,3% în decembrie, au arătat joi datele Eurostat, subperformând așteptările analiștilor pentru o lectură de minus 0,2%, dar în linie generală cu propriile proiecții ale Băncii Centrale Europene.

Este posibil ca economia să scadă din nou în al patrulea trimestru și inflația sub zero din august, Banca Centrală Europeană a aprobat deja un nou pachet de măsuri de stimulare în decembrie, extinzând cumpărăturile de active abundente până în 2022 pentru a izola o economie susceptibilă să se confrunte cu daune permanente din cauza pandemiei.

Se așteaptă ca măsurile sale să mențină recordul costurilor împrumuturilor pentru anii următori, oferind un sprijin crucial la fel cum blocul se confruntă cu măsuri de blocare chiar mai stricte, guvernele închizând o mare parte din sectorul serviciilor din cauza temerilor că un nou val de infecții cu coronavirus ar putea copleși sistemul de îngrijire a sănătății .

Totuși, segmentul economic a crescut până la 90,4 puncte în decembrie de la 87,7 în noiembrie, față de așteptările unei creșteri la 90,0 puncte, a arătat un sondaj lunar al Comisiei Europene.

Viziunea mai bună s-a datorat în principal îmbunătățirii industriei la -7,2 de la -10,1 și în rândul consumatorilor la -13,9 de la -17,6 puncte.

Lectura inflației de joi ar putea fi ultima cifră negativă din ciclul actual, deoarece o reducere temporară a taxei pe valoarea adăugată germană a expirat la sfârșitul anului 2020, iar prețurile la țiței au crescut cu aproximativ 45% de la începutul lunii noiembrie.

Banca Centrală Europeană se așteaptă ca inflația să crească la 0,3% în primul trimestru, apoi la 1,5% până în al patrulea trimestru, pe măsură ce activitatea reîncepe și cifrele slabe ale anului anterior sunt eliminate din cifrele de bază.

Cu toate acestea, inflația, care a atins obiectivul de aproape 2% al Băncii Centrale Europene din 2013, este probabil să scadă din nou anul viitor și nu se va apropia de obiectivul băncii pentru anii următori, deoarece recuperarea de la pandemie va fi prelungită.

Separat, Eurostat a declarat că vânzările cu amănuntul din zona euro au scăzut mult mai mult decât era de așteptat în noiembrie, deoarece țările din Europa au început să reintroducă restricțiile pandemiei. Scăderile vânzărilor au fost cele mai profunde în Belgia și Franța, care au impus cele mai dure măsuri timpurii.

Vânzările cu amănuntul din zona euro au scăzut cu 6,1% de la o lună la alta, o scădere de 2,9% de la an la an. În Belgia, scăderea lunară a fost de 15,9%, iar în Franța, de 18,0%. Economiștii chestionați de Reuters se așteptau ca vânzările cu amănuntul din zona euro să scadă cu 3,4% pe lună și să crească cu 0,8% pe an.