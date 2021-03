Companiile japoneze folosesc tehnologie de vârf în lupta împotriva risipei de alimente

Companiile japoneze intensifică utilizarea inteligenței artificiale și a altor tehnologii avansate pentru a reduce risipa și a reduce costurile din pandemie și caută să obțină câteva puncte de durabilitate pe parcurs.

Eliminarea celor peste 6 milioane de tone de deșeuri alimentare din Japonia costă economia nr.3 din lume aproximativ 2 trilioane de yeni (19 miliarde de dolari) pe an, arată datele guvernamentale. Cu cea mai mare risipă alimentară pe cap de locuitor din Asia, guvernul japonez a adoptat o nouă lege pentru a reduce la jumătate astfel de costuri de la nivelurile 2000 până în 2030, împingând companiile să găsească soluții.

Lanțul de magazine, Lawson Inc, a început să utilizeze inteligența artificială de la firma americană DataRobot, care estimează cât de multe produse de pe rafturi, de la bile de orez onigiri la sandvișuri cu ou și ton, pot rămâne nevândute.

Lawson își propune să reducă suprastocul cu 30% în locurile în care a fost lansat și dorește să reducă la jumătate risipa de alimente din toate magazinele sale în 2030, comparativ cu 2018.

Eliminarea deșeurilor alimentare este cel mai mare cost pentru proprietarii de francize Lawson, după costurile forței de muncă.

Producătorul de băuturi Suntory Beverage & Food Ltd experimentează cu un alt produs de inteligență artificială de la Fujitsu Ltd pentru a încerca să stabilească dacă mărfuri precum sticlele de ceai oolong și apă minerală au fost deteriorate în timpul transportului.

Până acum, acesta a fost un efort uman care a consumat mult timp. Cu noua IA (inteligență artificială), Suntory speră să măsoare atunci când o cutie deteriorată este doar asta sau când conținutul în sine a fost deteriorat și trebuie returnat.

Suntory își propune să reducă returnarea mărfurilor cu 30-50% și să reducă costul deșeurilor alimentare și să dezvolte un sistem standard comun care poate fi împărtășit de alți producători de alimente și firme de transport maritim.

Cumpărătorii celebri ai Japoniei prezintă semne de urcare la bord, mai ales că pandemia de coronavirus atinge veniturile.

Tatsuya Sekito a lansat Kuradashi, o firmă de comerț electronic care se ocupă de reducerea alimentelor nevândute, în 2014, după ce a văzut cantități masive de deșeuri provenite de la procesatorii de alimente în timp ce lucra pentru o firmă comercială japoneză din China.

Afacerea online este acum înfloritoare datorită creșterii cererii de alimente nevândute la prețuri scăzute, deoarece consumatorii au devenit mai conștienți de costuri pe fondul pandemiei COVID-19.

“Vânzările au crescut de 2,5 ori anul trecut față de un an înainte, în timp ce cantitatea de deșeuri alimentare s-a dublat de când coronavirusul a întrerupt lanțul de aprovizionare cu alimente”, a declarat Sekito pentru Reuters.

Kuradashi are o rețea de 800 de companii, inclusiv Meiji Holdings Co, Kagome Co și Lotte Foods Co, care îi vând în total 50.000 de articole, inclusiv pachete de curry instant, smoothie-uri și nori de înaltă calitate.

“Cumpărătorii japonezi tind să fie pretențioși, dar atragem clienții oferind nu doar o vânzare, ci șansa de a dona o parte din achiziții către o organizație caritabilă, sporind gradul de conștientizare cu privire la problemele sociale”, a spus Sekito.

Numărul de membri a crescut la 180.000 în 2021 de la 80.000 în 2019.

Alții și-au unit forțele cu firmele de produse alimentare pentru a dezvolta o nouă platformă tehnologică pentru a reduce risipa de alimente ca parte a eforturilor globale de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

NEC Corp folosește IA care nu numai că poate analiza date, cum ar fi vremea, calendarul și tendințele clienților în estimarea cererii, ci și motivarea analizei sale.

NEC a implementat tehnologia unor mari retaileri și producători de alimente, ajutându-i să reducă costurile cu 15% -75%.

NEC speră să partajeze și să proceseze date printr-o platformă comună între producători, comercianți cu amănuntul și logistică, pentru a reduce nepotrivirile în lanțurile de aprovizionare.

„Reducerea risipei de alimente nu este obiectivul nostru final”, a spus Ryoichi Morita, senior manager care supraveghează integrarea digitală a NEC.

„În cele din urmă, sperăm că poate duce la rezolvarea altor provocări comerciale, cum ar fi minimizarea costurilor, remedierea penuriei de forță de muncă, eficientizarea stocurilor, comenzilor și logisticii.”