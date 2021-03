Acționarul de top Toshiba primește sprijin suplimentar pentru ancheta propusă

Effissimo Capital Management a câștigat un sprijin suplimentar în efortul său de a investiga Toshiba Corp, dar mizele mari acumulate de investitori precum BlackRock au ridicat întrebări cu privire la cât de multă influență vor exercita în cele din urmă acesta și alți acționari activiști.

Glass Lewis a devenit vineri al doilea cel mai mare consilier proxy care a recomandat acționarilor să voteze în favoarea unei anchete independente cu privire la acuzațiile că investitorii au fost presați înainte de adunarea generală anuală de anul trecut.

Effissimo, cu sediul în Singapore, care este acționarul principal al Toshiba, cu o participație de 9,9%, a făcut propunerea după reclamațiile investitorilor cu privire la ultima adunare generală anuală.

Reuters a raportat că un consilier al guvernului japonez a informat fondului de dotare al Universității Harvard că ar putea face obiectul unei anchete de reglementare dacă ar vota împotriva conducerii adunării generale anuale. În consecință, fondul s-a abținut de la vot și, ulterior, a aflat că nu există nicio bază pentru o anchetă, au spus surse.

Toshiba a realizat propria sa investigație cu privire la reclamațiile legate de adunarea generală anuală de anul trecut și a constatat că nu a fost implicată în niciun efort de presiune asupra fondului Harvard. Nu a ajuns la o concluzie dacă a existat vreo presiune.

Votul privind ancheta independentă propusă va avea loc la o adunare extraordinară a acționarilor din 18 martie.

Se estimează că investitorii activiști dețin aproximativ 25% din acțiunile Toshiba, iar nemulțumirea lor față de conducere a făcut ca directorul executiv Nobuaki Kurumatani să se agațe de poziția sa doar cu 57% din voturi la ultima adunare generală anuală.

Cu toate acestea, Toshiba a fost reintrodus în indexul Topix pe 25 februarie, necesitând fonduri indexate pentru a-și cumpăra acțiunile – o schimbare care se așteaptă să dilueze influența acționarilor activiști pe termen lung.

Atât BlackRock Inc, cât și Mizuho Financial Group Inc au construit mize de 5% în Toshiba, au arătat depuneri de vineri și joi târziu – mize despre care sursele familiare cu această chestiune au spus că reflectă necesitatea de a avea acțiuni la îndemână pentru clienții lor.

Acțiunile Toshiba au crescut cu 6%.

Dar pentru a vota la ședința din 18 martie, acționarii trebuie să dețină acțiuni Toshiba începând cu 1 februarie. Nu este clar în ce moment BlackRock și Mizuho au început achiziții suplimentare de acțiuni.

BlackRock și Mizuho au refuzat să comenteze.

Toshiba nu a avut niciun comentariu imediat.

Glass Lewis s-a alăturat, de asemenea, Institutional Shareholder Services Inc (ISS) pentru a recomanda ca o anchetă să analizeze acuzațiile de numărare greșită a voturilor la adunarea generală anuală, de anul trecut.

Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd a recunoscut că a făcut greșeli în numărare, dar Effissimo spune că unele nereguli nu au fost luate în considerare.

Spre deosebire de ISS, Glass Lewis a susținut, de asemenea, o propunere din partea fondului speculativ american Farallon Capital Management, al doilea acționar ca mărime al Toshiba, care dorește ca consiliul să prezinte un plan de politică de capital pe cinci ani sau să facă anumite returnări acționarilor.